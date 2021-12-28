Шоу «Как карта ляжет» приехало в одну из лучших футбольных академий на континенте. Рассказываем, куда еще зайти болельщику в Загребе

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Очередная серия посвящена Загребу – здесь расположена одна из лучших футбольных академий на континенте. Но обо всем по порядку.

Пять общих фактов:

Сборная Хорватии дважды была призером чемпионатов мира: в 1998 году команда заняла третье место, а спустя 20 лет, на ЧМ-2018 в России играла в финале.

Хорватские клубы играют на международной арене не так здорово: в 2011 году загребское «Динамо» побило, казалось бы, вечный антирекорд московского «Спартака» — проиграло все шесть матчей на групповом этапе с общей разницей мячей -19.

Тем не менее академия «Динамо» считается одной из лучших в Европе. Среди выпускников — Лука Модрич, Марио Манджукич, Деян Ловрен, Ведран Чорлука, Матео Ковачич и Марцело Брозович. За последние 10 лет «Динамо» выручило на игроках более 200 миллионов евро.

В первой и второй футбольной лиге Хорватии целых семь клубов из Загреба: «Динамо», «Локомотива», «Хрватски Драговоляц», «Рудеш», «Дубрава», «Сесвете» и «Кустошия».

Многие из хорватов связаны с Россией: Ивица Олич провел более 100 матчей за сборную, в которых забил 20 мячей, а Стипе Плетикоса — рекордсмен сборной по числу сухих матчей (54 «сухаря» в 114 матчах).

Три футбольные локации

Стадион «Максимир»

Одна легендарных футбольных арен не только для Загреба и Хорватии, но и для всей Европы. Стадион построен в 1912 году, а дискуссии о реконструкции ведутся уже без малого 20 лет. Одна из главных конструктивных проблем арены — здесь всего три трибуны, что влияет на количество доступных мест. Их стало еще меньше после землетрясения 2020 года — оно повредило одну из трибун, болельщиков не пускают туда из соображения безопасности.

Считается, что «Максимир» стал местом, где началась сербско-хорватская война в 90-ых. 13 мая 1990 года «Динамо» принимало «Црвену Звезду» в очередном матче чемпионата Югославии и ситуация на трибунах вышла из-под контроля: фанатские драки переместились на футбольное поле, где в дело вмешались полицейские и даже футболисты — Звонимир Бобан ударил одного из стражей правопорядка и был затем дисквалифицирован на полгода. Многие говорят, что именно этот момент максимально накалил отношения между народами.

Стадион «Кранчевичева»

Небольшой стадион на 8 тысяч человек также построен в начале ХХ века. Арена принадлежала клубу «Конкордия», также домашние матчи здесь проводили «Граждянски» и ХАШК — все три клуба ныне не существуют. Сегодня на «Кранчевичева» играет, правда в четвертом дивизионе, ФК «Загреб» — еще один известный местный клуб, двукратный чемпион страны и родной клуб Ивицы Олича.

Один из самых удивительных фактов — на арене почти 20 лет отсутствовало освещение и матчи игрались исключительно днем. Дело в том, что в 1987 году во время матча между «Загребом» и «Осиеком» в одну из мачт освещения ударила молния.

Еще на «Кранчевичева» хорватские солдаты приносили присягу в 1991 году и уходили на фронт.

Бар Dribbling

Небольшой уютный бар недалеко от «Арены Загреб». Здесь показывают футбол, наливают пиво и другие напитки, но главное — это футбольные артефакты, которыми наполнено заведение. Одна из стен в баре стилизована под раздевалку, там вывешивают футболки хорватских (и не только) футболистов с автографами: есть футболки Чорлуки, Перишича, Ребича, Калинича, Субашича, Моро и даже (!) Лисаковича.

Теперь вы готовы посмотреть на приключения Артема Нечаева и Федора Маслова в Загребе:

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Фото: youtube.com/Как карта ляжет; Gettyimages.ru/Jurij Kodrun / Stringer, Srdjan Stevanovic / Stringer