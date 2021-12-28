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«Все изменил 1956-й – год венгерского восстания». Уткин знакомит с футбольным Будапештом

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Про историю, сложный язык и местные купальни.

Продолжаем евротур с Василием Уткиным, в котором ведущий рассказывает о городах Лиги Европы. Новый спецвыпуск посвящен столице Венгрии – Будапешту.

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По ссылке можно посмотреть видео полностью, а в этом посте приводим главное:

• Появление третьего еврокубка превратило Лигу Европы в самый конкурентный евротурнир. В ЛЕ этого сезона не нашлось ни одной команды, которая победила бы на групповом этапе во всех матчах. Для сравнения, в Лиге чемпионов сразу три таких клуба. 

Одной из жертв новой конкуренции стал будапештский «Ференцварош», который изначально имел немного шансов в группе с «Байером», «Бетисом» и «Селтиком». Венгры ожидаемо заняли четвертое место и теперь могут спокойно отдыхать в бассейне. Что-что? Объясняет Василий Уткин: «Я не случайно сказал про бассейн. Будапешт известен на всю Европу всесезонными, открытыми купальнями. Там расположены горячие источники. В общем, это такой серьезный источник здоровья, а венгры смогут посмотреть плей-офф Лиги Европы, да и все что им заблагорассудится, буквально не вылезая из воды». 

• Сборная Венгрии долгое время считалась одной из лучших в мире. Они дважды играли в финалах чемпионатов мира, а еще первыми придумали такое понятие, как ложная девятка. 

Рассказывает Уткин: «Это был нападающий Нандор Хидегкути. В то время футбол представлял собой 10 единоборств на поле. И то, что центрфорвард Хидегкути уходил получать мяч на фланг, страшно сбивало с толку защитников соперника. Это же давало простор другому великому венгру Ференцу Пушкашу, который даже со своим пузцом вошел в историю как один из лучших бомбардиров мира. 

Даже в послевоенное время тренеры венгерского происхождения (в частности, знаменитый Бела Гуттманн), были законодателями мод и источниками игровых идей. Все изменил 1956 год – год венгерского восстания, когда в Венгрию для его пресечения были введены советские войска. Это привело к массовой эмиграции из страны, в том числе ведущих футболистов». 

• В наше время Венгрия считается футбольной провинцией. Сейчас на их команды обращают внимание тогда, когда они играют выше ожиданий. Это случилось на последнем чемпионате Европы, когда венгры выдали три достойных матча с Португалией, Францией и Германией. Две первые игры прошли в Будапеште, где не побоялись полностью открыть стадион для болельщиков. Тогда же получила известность речь капитана Адама Салаи, которую он произнес перед финальным стыковым матчем Венгрии в отборе на то самое Евро.

В заключение – рецензия Уткина о Будапеште: «Это совершенно незабываемое впечатление. Город очень красивый, наполнен историей, дворцами. Там великолепная прогулка. И очень важное ощущение от Будапешта – очень круто гулять по улицам и понимать, что ты ничего не понимаешь. Ни в вывесках, ни в словах, которые вокруг тебя звучат. Однако при этом на каждом шагу вас ждут приятные сюрпризы, потому что Венгрия – еще и очень вкусная страна».

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Граффити с матчем столетия, статуи Пушкаша и обладателя «ЗМ» Флориана Альберта. Гуляем по прекрасному Будапешту

Фото: unsplash.com/Emma Fabbri; Gettyimages.ru/Keystone/Hulton Archive

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