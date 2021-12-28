«Все изменил 1956-й – год венгерского восстания». Уткин знакомит с футбольным Будапештом

Про историю, сложный язык и местные купальни.

Продолжаем евротур с Василием Уткиным, в котором ведущий рассказывает о городах Лиги Европы. Новый спецвыпуск посвящен столице Венгрии – Будапешту.

Поддерживает виртуальное путешествие по городам клубов, которые участвуют в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, производитель шин и партнер этого турнира Hankook. Отказываясь от каталогизации и печатной продукции, компания заботится о планете. И теперь всю информацию о шине вы можете узнать просканировав QR код с шины.

По ссылке можно посмотреть видео полностью, а в этом посте приводим главное:

• Появление третьего еврокубка превратило Лигу Европы в самый конкурентный евротурнир. В ЛЕ этого сезона не нашлось ни одной команды, которая победила бы на групповом этапе во всех матчах. Для сравнения, в Лиге чемпионов сразу три таких клуба.

Одной из жертв новой конкуренции стал будапештский «Ференцварош», который изначально имел немного шансов в группе с «Байером», «Бетисом» и «Селтиком». Венгры ожидаемо заняли четвертое место и теперь могут спокойно отдыхать в бассейне. Что-что? Объясняет Василий Уткин: «Я не случайно сказал про бассейн. Будапешт известен на всю Европу всесезонными, открытыми купальнями. Там расположены горячие источники. В общем, это такой серьезный источник здоровья, а венгры смогут посмотреть плей-офф Лиги Европы, да и все что им заблагорассудится, буквально не вылезая из воды».

• Сборная Венгрии долгое время считалась одной из лучших в мире. Они дважды играли в финалах чемпионатов мира, а еще первыми придумали такое понятие, как ложная девятка.

Рассказывает Уткин: «Это был нападающий Нандор Хидегкути. В то время футбол представлял собой 10 единоборств на поле. И то, что центрфорвард Хидегкути уходил получать мяч на фланг, страшно сбивало с толку защитников соперника. Это же давало простор другому великому венгру Ференцу Пушкашу, который даже со своим пузцом вошел в историю как один из лучших бомбардиров мира.

Даже в послевоенное время тренеры венгерского происхождения (в частности, знаменитый Бела Гуттманн), были законодателями мод и источниками игровых идей. Все изменил 1956 год – год венгерского восстания, когда в Венгрию для его пресечения были введены советские войска. Это привело к массовой эмиграции из страны, в том числе ведущих футболистов».

• В наше время Венгрия считается футбольной провинцией. Сейчас на их команды обращают внимание тогда, когда они играют выше ожиданий. Это случилось на последнем чемпионате Европы, когда венгры выдали три достойных матча с Португалией, Францией и Германией. Две первые игры прошли в Будапеште, где не побоялись полностью открыть стадион для болельщиков. Тогда же получила известность речь капитана Адама Салаи, которую он произнес перед финальным стыковым матчем Венгрии в отборе на то самое Евро.

💔💔💔 Венгры не вышли в плей-офф Евро, но как же они героически бились!



Посмотрите, как мотивировал партнеров перед решающим матчем за право попасть на Евро капитан Адама Салаи. Мощь, настоящая капитанская речь!



Салаи забил сегодня Германии, но этого не хватило... pic.twitter.com/kUtLqqqXAk — Sports.ru (@sportsru) June 23, 2021

В заключение – рецензия Уткина о Будапеште: «Это совершенно незабываемое впечатление. Город очень красивый, наполнен историей, дворцами. Там великолепная прогулка. И очень важное ощущение от Будапешта – очень круто гулять по улицам и понимать, что ты ничего не понимаешь. Ни в вывесках, ни в словах, которые вокруг тебя звучат. Однако при этом на каждом шагу вас ждут приятные сюрпризы, потому что Венгрия – еще и очень вкусная страна».

***

Хороший зимний комплект шин – это отличный подарок на Новый год, даже если вы не собираетесь отправиться на своем авто в другую страну. Лучше почувствовать себя на обледеневших дорогах поможет комплект Winter i*pike LV от Hankook: производитель увеличил количество шипов, чтобы улучшить сцепление с дорогой, а двухслойный каркас поможет справиться с повышенной нагрузкой на автомобиль.

Фото: unsplash.com/Emma Fabbri; Gettyimages.ru/Keystone/Hulton Archive