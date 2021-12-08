Шоу «Как карта ляжет» – на родине победителя Евро-2004! Рассказываем про самые футбольные локации Афин

Трэвел-шоу «Как карта ляжет» продолжает евротур. После Стамбула с его межконтинентальным дерби отправляемся в Афины на родину легендарной команды-победительницы Евро-2004. Здесь тоже любят жечь файеры, а в футбол играли еще в античные времена.

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Пять общих фактов:

Более 2000 лет назад греки изобрели игру «эпискирос». Она, конечно, больше похожа на современное регби, но в Афинском Музее Археологии выставлен гранитный рельеф с изображением атлета, который держит круглый мяч у себя на колене. Точно такое же изображение выгравировано на кубке Лиги чемпионов.

Чемпионат Греции основан в 1927 году, «Олимпиакос» становился чемпионом 46 раз, из них 12 раз – подряд с 1997 по 2009 год. У остальных греческих клубов вместе взятых – 39 чемпионств.

Мы навсегда запомним сборную Греции 2004 года, которая сенсационно стала чемпионом Европы, не пропустив в плей-офф ни одного мяча.

А вот греческие клубы шумели в еврокубках не так громко: лишь «Панатинаикос» выходил в финал Кубка европейских чемпионов в сезоне 1970/71, где уступил легендарному «Аяксу» Ринуса Михелса.

В Афинах дважды игрался финал ЛЧ, и оба раза победителем выходил «Милан» – в 1994 году разгромил «Барселону», а в 2007 обыграл «Ливерпуль».

Три футбольные локации

Стадион Караискакис

Самое легендарное футбольное место во всей Греции находится в Пирее на проспекте Посидонос. Здесь принимает своих соперников «Олимпиакос» – самый титулованный клуб страны.

Арену построили еще в XIX веке и использовали в качестве велодрома на первой современной Олимпиаде 1896 года. В 1964 году стадион впервые реконструировали, а к Олимпийским играм 2004 года был полностью перестроен за рекордные 13 месяцев. За это время стадион снесли до основания и возвели заново.

Как и большинство современных стадионов, внутри есть торговый центр, рестораны, магазин атрибутики и музей истории «Олимпиакоса». Здесь также находится один из самых больших кинотеатров в стране – экран 20х10 метров.

Но, пожалуй, самое классное – это механические станции выдачи билетов. Вы покупаете билет через интернет или бронируете по телефону и просто забираете его бумажную версию в автомате.

Почти каждый матч здесь – это файер-шоу. Причем файеры жгут даже в отсутствии болельщиков на трибунах из-за коронавирусных ограничений. Например, в апреле игроки «Олимпиакоса» праздновали чемпионство с файерами, которые по слухам были специально спрятаны фанатами клуба до начала матча.

Несмотря на красно-белые цвета «Олимпиакоса», некоторые сидения на секторе 7 окрашены в черный – это дань памяти фанатам, погибшим в давке 8 февраля 1981 года после дерби с АЕКом.

Олимпийский стадион

Еще одна важная локация – Олимпийский стадион в Афинах вместе со всем Олимпийским парком. Парк находится на окраине города, придется проехать на метро около получаса, но это, безусловно, того стоит.

Сразу при выходе из метро вы попадаете на большую олимпийскую площадь с классическими металлическими объектами Сантьяго Калатравы, которые от времени уже разболтались и под действием ветра издают странные звуки. Вообще, Олимпийский парк – это памятник времени. Здесь почти нет людей, все заросло кустарниками и выглядит немного жутковато.

Олимпийский стадион находится в глубине парка, по пути к нему вы точно пройдете мимо открытого олимпийского бассейна. Сюда приходят местные, чтобы просто поплавать, а также можно наткнуться на тренировки по водному поло.

Дойдя до стадиона, попадаешь в 2000-е – куда-то между Олимпиадой-2004 и финалом ЛЧ-2007, – благодаря оставшимся стикерам с айдентикой на дверях. В голове сразу всплывает гол Кака в ворота «Ливерпуля».

Попасть внутрь возможно даже когда здесь нет матчей: часто открыты ворота для спецтехники, через которые вполне можно зайти на арену, чтобы сделать фотографии. Яму для прыжков в длину дети иногда используют в качестве песочницы. Если зайдете внутрь, будьте готовы, что к вам быстро подойдет охранник и попросит удалиться, поэтому на фотографии у вас может быть не более 10 минут.

Стадион Апостолос Николаидис

Еще одна точка на афинской футбольной карте – домашний стадион «Панатинаикоса» Апостолос Николаидис. Арена находится в центре города, на проспекте Александра. С этим, кстати, связан социальный аспект противостояния «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» — «дерби вечных врагов». Дело в том, что исторически за «Панатинаикоса» болела городская элита, а за красно-белых – представители рабочих районов и порта.

Стадион был построен в 1922 году и оставался неизменным до 2001-го. Стадион хоть и перестроили, он все равно остался уютным и камерным. Сейчас здесь современная арена с залом для баскетбола и волейбола, главное достоинство которой — акустика. Фанаты «Пао» считаются одними из самых громких в Европе и не смолкают на протяжении всех 90 минут, устраивая пиротехнические шоу даже на баскетбольных матчах.

Если интересна фанатская культура, стоит смотреть по сторонам, когда гуляете по Афинам – во многих местах вы будете замечать граффити с цифрой 13, это обозначение главной фанатской группировки «Панатинаикоса» – Gate 13, названной в честь соответствующего сектора стадиона, где располагаются самые активные болельщики.

Организация официально основана в 1966 году, у нее даже есть штаб-квартира в центра города, на улице Сократа, 39. Здание выделяется на фоне остальных своим зеленым фасадом.

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Теперь вы готовы посмотреть выпуск трэвел-шоу «Как карта ляжет» – в нем Федор Маслов и Артем Нечаев отправились в два греческих города: Афины и Пирей. Блогеры зашли в тюрьму, где держали Сократа (ей 2400 лет!), присматривали себе яхту, искали самый вкусный гирос в городе и устроили челлендж с философскими цитатами.

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Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos/Getty Images, Aris Messinis/EuroFootball/Getty Images, Dimitri Messinis/EuroFootball/Getty Images