«Яндекс» ворвался в РПЛ: камеры 6К измеряют скорость игроков, впереди – новый уровень ТВ-трансляций

Новый рынок видео и данных в России.

В прошлом году наш футбол отключили от мировой системы статистики.

Сначала весной 2022-го из России ушли платформы Wyscout (Италия, с ней были подписаны некоторые топ-клубы) и Statsbomb (Великобритания, контракт только у ЦСКА).

Через несколько месяцев случился совсем жесткий удар: российский InStat, с которым у всех клубов РПЛ было соглашение на уровне лиги, купила и тут же закрыла американская Hudl. Гигант рынка поглотил InStat для устранения конкуренции на зарубежных рынках. После сделки российские клубы отключили от системы, а теперь ее фактически не существует: при переходе на сайт InStat браузер перебрасывает пользователя на сайт Hudl. Американцы сделали ставку на Wyscout, он тоже принадлежит им.

Нишу в России тем временем заняли новые игроки. Появились две конкурирующие компании, о которых вы могли читать в новостях – «Рустат» и DataHub. Первая создана бывшими сотрудниками InStat, в ее капитале участвует РФС. Вторая возникла на базе VSporte, непубличного, но крупного организатора спортивных трансляций (например, отвечал за ФНЛ и несколько клубов КХЛ).

Летом 2023-го РПЛ заключила лиговое соглашение только с DataHub, который к тому моменту уже преобразовался в Яндекс Плюс x VSporte. Да, за статистику РПЛ незаметно для многих стал отвечать «Яндекс».

Александр Дорский поговорил с представителями Яндекс Плюс x VSporte и разобрался, как теперь функционирует рынок видео и данных в России.

Кто такие VSporte? Работают с простейшей статистикой четыре года, отвечали за трансляции ФНЛ

VSporte начал собирать базовую статистику в 2019 году. Простейшие показатели (удары, угловые, нарушения) регистрировали вручную и выдавали в разнообразных трансляциях. Компания сотрудничает с федерациями спортивной борьбы и регби, с ассоциацией студенческого баскетбола и студенческой футбольной лигой, а самым крупным кейсом до 2023-го считала ФНЛ.

«Раньше даже в Первой лиге трансляция могла начинаться с пустого экрана, графику накладывали во всех городах, но ее не везде показывали в полном объеме, к тому же случались ошибки, количество камер было разным. Мы помогли централизовать и улучшить качество эфиров. И приступили ко Второй лиге», – говорит операционный директор Яндекс х VSporte Александр Куршаков.

Там было непросто и доходило до анекдотов: «Как-то наша группа приехала во Владимир, поставила четыре камеры. Приехала служба безопасности: «Это все убирайте, мы – Вторая лига, нам красиво не надо». Но ничего, все привыкли». Через год после захода VSporte Вторая лига впервые подписала титульного спонсора – букмекерскую компанию Leon. Куршаков считает, что одним из ключей к этой сделке стал новый уровень трансляций: «Очевидно, спонсору не очень интересно заходить в лигу, в которой кто-то стримит в VK, кто-то – в ютубе, а кому-то вообще не нужно красиво. Теперь и во Второй лиге есть хорошие трансляции: минимум четыре камеры, обязательные повторы, единая графика».

До 2022-го VSporte не задумывался о выходе на рынок продвинутых данных. Но после ухода Wyscout, InStat и Statsbomb конкуренция резко исчезла, и компания описала модель платформы. Для этого проинтервьюировали более 300 участников рынка: тренеров, аналитиков, скаутов.

У клубов не было общего запроса: «Базовый звучал так: «У нас было вот это и это, можете сделать так же?» В отрыве от реальности звучит просто, но были две проблемы: во-первых, не хотелось выступать чистой копией, во-вторых, «вот это и это» у клубов было совершенно разным. Так сформировался запрос на кастомизацию.

Российский футбол очень требователен, но очень расслоен: по финансам, уже имеющейся инфраструктуре, отношению к статистике и аналитике. Были клиенты, которые говорили: «Цифры – ерунда, нам нужно только видео». Поэтому нам пришлось искать общие точки, чтобы не распыляться – иначе ничего не получилось бы».

VSporte мог зайти в мир продвинутых данных с «Ростелекомом», но в итоге идет в связке с «Яндексом». Как компания реагирует на претензии рынка?

«Рустат» заявляет себя как «Цифровой проект РФС», на сайте компании есть цитата президента союза Александра Дюкова об участии в проекте. Куршаков утверждает, что при запуске Яндекс Плюс x VSporte об участии РФС было неизвестно, соответственно, это и не стало блокером для развития. «Официально роль РФС в этом проекте не освещалась до весны 2023-го, когда мы зашли слишком далеко, чтобы остановиться. Мы развивали продукт на свои средства, не в противовес «Рустату», – говорит Куршаков.

По информации Sports.ru, клубы РПЛ выделяли несколько преимуществ DataHub (прежнее название компании): 1. Более привлекательное стартовое коммерческое предложение (10,9 миллиона рублей против 21,5 у «Рустата»); 2. Гибкость, готовность подстраивать новый сервис под запросы конкретного клиента; 3. Потенциальное сотрудничество с «Ростелекомом», который по проекту должен был обеспечить все стадионы современными камерами. С их помощью можно было бы получать фитнес-данные, в том числе в режиме реального времени; 4. Усталость от продукта InStat, который отчасти повторялся в «Рустате».

Два собеседника Sports.ru, близкие к аналитическим штабам клубов РПЛ, называют голосование за DataHub «скорее протестным». Куршаков не отвергает такую теорию: «Возможно. Сложно сказать наверняка. Мы предпочитаем говорить о своем продукте и не противопоставляем себя коллегам, уважаем их труд. Понятно, что клубы проголосовали за новые технологии и перспективу».

Правда, не все преимущества DataHub реализовались.

Во-первых, прямо перед мартовским общим собранием РПЛ (на нем выбирали поставщика на вторую часть сезона-2022/23) «Рустат» снизил стоимость своих услуг практически в два раза. Но даже второе предложение «Рустата» (и первое – DataHub) не особо устраивало клубы. По данным Sports.ru, самым активным участником обсуждений был гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг – он не понимал, почему клубы сначала должны фактически платить за разработку продукта, а потом еще и покупать его.

Во-вторых, из проекта DataHub довольно быстро вышел «Ростелеком». «Возможно, проект оказался масштабнее, чем ожидалось, и процессы согласования и поиска оптимальной модели взаимодействия затянулись», – говорит Куршаков. Теперь VSporte идет в связке с «Яндексом».

Вероятно, главная претензия клубов к уже Яндекс Плюс x VSporte – отсутствие обещанной кастомизации. Куршаков признает, что сроки по некоторым обновлениям сервиса иногда переносятся, но клубы получат кастомные инструменты в этом сезоне: «Частично кастомизация уже реализована – например, клубы настраивают скоростные режимы в разделе фитнес-данных. Очевидно, нам приходится работать с колес, параллельно собирая информацию о потребностях, интегрируя обновления на платформу и предсказывая то, куда будет развиваться рынок.

Наша стратегия не поменялась, но из-за влияния разных факторов меняется приоритетность некоторых задач. Летом наша платформа стала частью совместного продукта с «Яндексом» – возникла потребность интегрировать технологии в единую инфраструктуру. Такие процессы не всегда связаны с видимыми пользователям изменениями. Сейчас мы работаем над конечным видом продукта, который существенно увеличит возможности для кастомизации».

Собеседники Sports.ru, близкие к аналитическим отделам клубов РПЛ, понимают сложность построения сервиса с нуля. Несмотря на это, один из источников сравнивает эти обещания со словами InStat: «Мы годами просили об изменениях и подстройках под современные реалии. Нам говорили: «Да-да, конечно, мы все понимаем, сделаем». И ничего не менялось».

Куршаков эти сравнения отвергает: «Скорее это поверхностная оценка. InStat критиковали за низкую динамику изменений. Мы же меньше чем за год пробежали очень длинную дистанцию. «Яндекс» в полной мере может удовлетворить запросы рынка. Кажется, хорошо, когда несколько компаний инвестируют внешние средства в российский футбол».

Так за что именно отвечает «Яндекс»?

«Яндекс» заговорил о заходе на спортивный рынок летом 2022-го. Компанию изначально интересовал не подсчет ТТД и создание новой видеоплатформы, а разработка технологии для трансляций и хайлайтов (напомним, что принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск» показывает, например, КХЛ и Кубок России по мини-футболу – и вряд ли амбиции ограничены этим набором).

Технология «Яндекса» в статистическом проекте – это устройства на стадионах, которые онлайн передают координаты всех объектов на поле, а также саму картинку. Это называется видеотрекингом.

Сначала – база. Существует три вида трекинга:

1) Датчики GPS, которые связываются со спутником и дают координаты. Их преимущество – отсутствие привязки к стадиону. Команда может взять свои датчики на выездную игру и получить все нужные данные, не завися от соперника. Качество зависит от модуля GPS (насколько он новый) и количества спутников, которые одновременно дают сигнал на датчики (чем их больше, тем точнее позиционирование).

GPS-сигнал сильно зависит от метеоусловий: если они неблагоприятные, погрешность может достигать десятков метров. Кроме того, не всегда GPS работает на новых стадионах – из-за крыши («Газпром Арена») и других крупных металлоконструкций.

2) Система локального позиционирования. Она точнее. По периметру стадиона устанавливаются приемные станции, метки игроков фиксируются за счет них. Погрешность – один-пять сантиметров, максимум – двадцать, что все равно мало относительно размеров футбольного поля. Но это немобильная система, ее можно использовать только на одном стадионе и надо закупать всем 16 клубам.

3) Система видеотрекинга. На стадионе устанавливаются камеры, которые отслеживают игроков. Зная координаты x и y каждого игрока в каждое мгновение матча, можно вычислять скорость и пробег.

Собеседники Sports.ru, знакомые с работой трекинговых систем, считают, что лучший вариант – объединение двух видов, например, видеотрекинга и датчиков GPS. По сути, в РПЛ это уже есть: видеотрекинг обеспечивает как раз Яндекс Плюс х VSporte, а датчики используют клубы. «Все здорово, но данные этих источников должны объединить и усреднить. Тогда погрешности можно убрать. А это уже зависит от желания клубов», – говорит источник Sports.ru.

VSporte разработал и тестировал систему видеотрекинга еще до захода «Яндекса». «Софт, который трекает игроков и выводит их в рамку – не прорывная история. Важны качество видео и процент ошибок. Визуально мы делали похожий трекинг [как у «Яндекса»], но результат был хуже, потому что у нас не было камер 6К, которые привнес «Яндекс», – говорит Куршаков.

«Яндекс» пошел в видеотрекинг, потому что он проще, чем система локального позиционирования, при этом точность, по оценке «Яндекса», сопоставима: «Это переносная система: специалисты приезжают на стадион, устанавливают камеры, собирают их после матча и уезжают. Мы ни от кого не зависим, все просто».

При этом «Яндексу» было мало просто видеотрекинга – для создания цельного продукта требовались платформа и сбор ТТД. Поэтому компания и купила эксклюзивную лицензию на DataHub.

Так срослась история Яндекс Плюс х VSporte. Фактически управление – за «Яндексом», а VSporte выступает как подрядчик.

Теперь на каждом стадионе – по четыре камеры 6К (пока их закупают, но планируют выпускать свои). Для сравнения игроков запустили удобные радары

Сейчас на всех стадионах РПЛ установлено по четыре камеры: две снимают по половине поля, еще две зафиксированы за воротами. Весной 2023-го «Яндекс» закупил камеры разных производителей для тестов – и выбрал наиболее подходящие. «Как можно делать камеры самостоятельно, если для старта нужно разработать продукт? Сначала нужно было запустить онлайн-трекинг игроков и трансляцию.

Кроме того, мы были не уверены в характеристиках нужного железа. Начали тестить онлайн-фитнес – камеры стали нагреваться, из-за чего пакеты с видео уходили в облако битыми. Так пришли к необходимости обдува, системы охлаждения камер. Свои камеры будут, но позже», – говорят в «Яндексе».

Еще одна проблема, с которой столкнулся Яндекс Плюс х VSporte – скорость интернета на стадионах. Для онлайн-фитнеса запускается 16 независимых скриптов: картинка обрезается (остается только поле), обрабатывается и пережимается. Один матч, снятый четырьмя камерами 6К, весит около 600 гигабайт, которые нужно сжать хотя бы в два раза. Для быстрой перегонки такого видео в облако необходим интернет, который изначально не гарантировал ни один стадион. Под такой запрос нужны отдельные линии.

Одним из главных плюсов InStat и Wyscout был доступ к видео практически любой лиги мира. Яндекс Плюс х VSporte пока охватывает только российский футбол. «Это вопрос приоритетов. Сегодня данные по другим лигам все-таки есть на других сервисах, но мы продолжаем диалог со скаутами, определили основные интересующие рынки: Латинская Америка, Балканы, Ближний Восток. Со временем не исключено появление других лиг», – рассказывает Куршаков.

Зато внутри России сравнивать игроков уже довольно просто: Яндекс Плюс х VSporte запустил радары (похоже на то, что делает Statsbomb) и перцентили, которые показывают, многих ли футболистов опережает тот или иной игрок по разным показателям.

Сравнительный радар Квинси Промеса (фиолетовый) и Максима Глушенкова (оранжевый) в РПЛ-2023/24.

На что еще повлияет приход Яндекс Плюс x VSporte?

Технология «Яндекса» не ограничена онлайн-данными для клубов – в будущем статистика должна быть интегрирована в трансляции матчей.

Яндекс Плюс x VSporte ориентируется на Ла Лигу и Бундеслигу – у обеих есть подразделения, которые занимаются трекингом и обвязкой матчей на ТВ. «У Ла Лиги очень крутое качество показа топ-матчей, но у них не все стадионы подходят для современных технологий. В этом смысле Бундеслига сбалансированнее.

Кроме разнообразной базовой статистики есть запрос на продвинутые данные (скорости игроков и полета мяча, расстояния между футболистами) и существенное увеличение количества хайлайтов», – говорят в компании.

Увеличит ли технология от Яндекс Плюс х VSporte стоимость медиаправ РПЛ, которые истекают в 2026-м? Источники Sports.ru, близкие к медиарынку, считают, что возможно косвенное влияние: стоимость прав зависит от зрительского интереса, а он может подняться с новым уровнем показа. Но пока это теория.

Телеграм-канал Яндекс Плюс х VSporte

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Ступников; vk.com/vsportelive