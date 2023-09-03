28 комментариев

Реакция Дорского.

Владимир Ивич еще не давал больших интервью в России – о его взглядах мы можем судить лишь по флэшам, послематчевым пресс-конференциям и тому, что видим на поле. Естественно, без знания контекста восприятие может быть искажено.

После победы над «Спартаком» Ивич сказал очень важные вещи для нового «Краснодара». Я бы даже назвал это манифестом:

«Очень горжусь своими игроками. Они учатся выигрывать большие матчи, что следует делать в трудные моменты, когда счет нас устраивает.

Итоги семи туров? Мне нравится наша позиция в таблице, я доволен матчами, которые мы провели: выиграли пять, еще в двух должны были побеждать. Не забывайте, что с «Локо» и «Факелом» мы не забили пенальти, по два раза попали в штанги/перекладину. Мы были лучшей командой, но это футбол: ты не можешь побеждать всегда.

Положительная вещь – парни растут. Они становятся по-настоящему профессиональными футболистами. Они не играют в футбол – это их работа. Если ты играешь в футбол, ты играешь в него на улице. Если ты здесь, ты должен быть профессионален, знать, как играть в тяжелые моменты и сохранять результат. Мы растем – это хорошо».

Уже говорил об этом: нельзя критиковать «Краснодар» за откат по ходу вторых таймов, но можно – за качество обороны. Пока «Краснодар» – не та команда, которая может убивать матчи таким способом, хотя против «Спартака» защищались неплохо и до второго гола, который прибил интригу.

Но и тут нужно кое-что помнить: ты вряд ли можешь стать такой командой без допуска определенного количества моментов и пропущенных голов на последних минутах. На тренировках – другой уровень давления, не всегда есть возможность точно смоделировать действия соперника при устраивающем тебя счете.

Очевидно, пропущенный гол с «Локо» не остановил Ивича (не удивлюсь, если с приходом Тормены мы в концовках увидим и тройку Кайо – Тормена – Алонсо). Этот путь может привести и к большим проблемам, но пока жесткость и четкость Ивича заслуживают уважение – потому что у «Краснодара» нет дерганий, которые присущи его вчерашнему сопернику.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; fckrasnodar.ru