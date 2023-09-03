28 комментариев

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Важный манифест Ивича. Его жесткость и четкость впечатляют

Владимир Ивич Владимир Ивич
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Краснодар Краснодар
Футбол Футбол

Реакция Дорского.

Владимир Ивич еще не давал больших интервью в России – о его взглядах мы можем судить лишь по флэшам, послематчевым пресс-конференциям и тому, что видим на поле. Естественно, без знания контекста восприятие может быть искажено.

После победы над «Спартаком» Ивич сказал очень важные вещи для нового «Краснодара». Я бы даже назвал это манифестом:

«Очень горжусь своими игроками. Они учатся выигрывать большие матчи, что следует делать в трудные моменты, когда счет нас устраивает.

Итоги семи туров? Мне нравится наша позиция в таблице, я доволен матчами, которые мы провели: выиграли пять, еще в двух должны были побеждать. Не забывайте, что с «Локо» и «Факелом» мы не забили пенальти, по два раза попали в штанги/перекладину. Мы были лучшей командой, но это футбол: ты не можешь побеждать всегда.

Положительная вещь – парни растут. Они становятся по-настоящему профессиональными футболистами. Они не играют в футбол – это их работа. Если ты играешь в футбол, ты играешь в него на улице. Если ты здесь, ты должен быть профессионален, знать, как играть в тяжелые моменты и сохранять результат. Мы растем – это хорошо».

Уже говорил об этом: нельзя критиковать «Краснодар» за откат по ходу вторых таймов, но можно – за качество обороны. Пока «Краснодар» – не та команда, которая может убивать матчи таким способом, хотя против «Спартака» защищались неплохо и до второго гола, который прибил интригу.

Но и тут нужно кое-что помнить: ты вряд ли можешь стать такой командой без допуска определенного количества моментов и пропущенных голов на последних минутах. На тренировках – другой уровень давления, не всегда есть возможность точно смоделировать действия соперника при устраивающем тебя счете.

Очевидно, пропущенный гол с «Локо» не остановил Ивича (не удивлюсь, если с приходом Тормены мы в концовках увидим и тройку Кайо – Тормена – Алонсо). Этот путь может привести и к большим проблемам, но пока жесткость и четкость Ивича заслуживают уважение – потому что у «Краснодара» нет дерганий, которые присущи его вчерашнему сопернику.

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; fckrasnodar.ru

28 комментариев

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Anti2
наконец-то хоть что-то про Краснодар, спустя пять истерик болельщиков Спартака на главной
+114
-4
+110
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IlyaGrain
Вспомнили и про Быков наконец-то, а то подумаешь, всего то лидер РПЛ, сначала же надо 10-ю команду обсудить со всех сторон )
+65
-2
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Викентий Тристаграмматиков
>Они не играют в футбол – это их работа. Если ты играешь в футбол, ты играешь в него на улице.

Ключевое. Надо сказать, что с таким подходом (результат>игра) у Ивича просто нет другого выбора, кроме как бороться за трофеи до последнего.
+29
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+28
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Adjusted
Ответ An Kr
Попади Соболев не в перекладину, мы бы услышали другие сдова от Ивича. да и 5 пенальти подряд после жалобы на судейство дает о себе знать в положении в таблице.
А попади Соболев не в Спартак, то мог бы стать нормальным футболистом.
+23
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+19
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45_percent
В отсутствие еврокубков разного рода кабинеты могли бы и отпустить вожжи и устроить конкурентный турнир.
Хотелось бы пополнить пул чемпионов новым клубом.
+16
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Людмила Ткачева
Когда Спартак победил несколько игр, все стали орать про чемпионство. И журналисты, Генич в том числе Когда Спартак проиграл, журналисты опять про Абаскаля и замены. Да дело не в заменах. Краснодар был на голову выше. И наконец хоть кто - то написал о Краснодаре, да и то с нотками сомнения. Мол, могут не потянуть. Не переживайте, потянут
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45_percent
Ответ Onion
Зачем ты так переживаешь за турнир, где все решается в кабинетах?)))
Хотелось бы видеть турнир идей, а не состязание кошельков, раз уж на кону не стоят еврокубковые барыши.
Этакого романтизма душа просит
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Onion
Ивичу - уважение!
Краснодар - чемпион!)))
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Данко Лазович
Краснодар топ. Надеюсь, наконец-то у нас появился достойный оппонент.
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Xm.md
Ответ Anti2
наконец-то хоть что-то про Краснодар, спустя пять истерик болельщиков Спартака на главной
Так если бы ты не делал им просмотры на Спартаке, то они бы и не истерили так
+7
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interested
Голова у серба поставлена хорошо, и то, чего он добился, вызывает восхищение: "Краснодар", а не "Спартак" -- настоящий фаворит начала сезона.
+5
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+5
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xakk
Статья Дорского про Спартак неделю назад - 8200 символов, статья сегодня про Краснодар - 1700 символов. Чисто что б не ныли тут в каментах
+4
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Вадим Сидоров
Ивич: "Мы не любим футбол, мы просто в него хорошо играем"
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Pol Belov
а чо так вяло-то? при том что 50% текста - слова Ивича с прессухи... а где эмоции, пусть даже в американском стиле - клиента без улыбки не встречают... а тут - словно автор только-только проснулся и пока чай заваривается - строчнул заметку о лидере...
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SerDar
Ивич -лучший!!!
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GromwuD
Игру посмотреть не удалось, только нарезки.... это было эпично... первый гол так вообще, защита мясная напоминала флаги в слаломе, просто стоят смотрят...
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ riverman1980
А что добился серб в Краснодаре? 6-ое место в прошлом сезоне и глупо проигранный финал Кубка?
>6-ое место в прошлом сезоне
Он в клубе с зимы, ало.
>глупо проигранный финал Кубка
Ну если отыграться по ходу встречи и проиграть по пенальти значит проиграть глупо, то ок.
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Sham1664
Ответ a1arm
Всё просто: спрос рождает предложение, спрос на статью про Краснодар в десять раз ниже, чем на статью про Спартак.
хоть я и поддерживаю Краснодар, но скажу, что люди не любят слышать неприятную правду
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artaleron
Ответ Викентий Тристаграмматиков
>Они не играют в футбол – это их работа. Если ты играешь в футбол, ты играешь в него на улице. Ключевое. Надо сказать, что с таким подходом (результат>игра) у Ивича просто нет другого выбора, кроме как бороться за трофеи до последнего.
С точки зрения игры даже первым номером Ивич выглядит посолиднее, чем столь любимые Галицким "романтики". Про отрезки когда надо включить прагматичность и просто выстоять, а не выпендриваться - тем более молчу, в кои-то веки быки начали в этом плане выглядеть как нормальная профессиональная команда, а не школьники со двора
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Александр Трынкин
Ответ An Kr
Попади Соболев не в перекладину, мы бы услышали другие сдова от Ивича. да и 5 пенальти подряд после жалобы на судейство дает о себе знать в положении в таблице.
если следовать твоей логике, то можно вспомнить и 2 практически 100 процентных момента у Краснодара, которые он не реализовал. Так что если говорить о явных головы без учёта песок то счёт 3-1
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interested
Ответ riverman1980
А что добился серб в Краснодаре? 6-ое место в прошлом сезоне и глупо проигранный финал Кубка?
Проснись! сезон уже новый.
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