Англия больше всех забивает на ЧМ, но по-прежнему осторожна. Игра при 0:0 – мучение

Могут ли качественно атаковать, когда обязательно нужен гол?

Один из самых ироничных сюжетов ЧМ-2022 – к четвертьфиналам Англия забила больше всех (12 голов). теперь Гарет Саутгейт теперь не перестраховывается и использует весь атакующий потенциал англичан?

Конечно, нет. Парадокс, но это стало ясно сразу после ярчайшей победы над Ираном (6:2) в первом туре. «Мне это слегка надоело. Наши прессинг и перемещения были хороши. Мне стоило бы порадоваться, но мы не должны пропускать два мяча на таком этапе матча», – сказал Саутгейт.

ЧМ-2022 – первый большой турнир Англии Саутгейта, в котором в старте выходят четыре защитника (против Франции очень вероятно к тройке центральных за счет перевода в середину Кайла Уокера), но появление дополнительного атакующего игрока не влияет на общую философию. Это доказал матч с США (0:0), когда с первых минут вышли Рахим Стерлинг, Мэйсон Маунт, Букайо Сака и лучший опорный нападающий турнира Харри Кейн.

«У нас отличная глубина в атаке: кто бы ни выходил на поле – влияет на игру. Замены не меняют стиль», – говорит Джуд Беллингем. Это можно интерпретировать и как комплимент Саутгейту, ведь вопрос о том, каков этот стиль – другой.

В Катаре Англия много забивает, но слишком пассивно проводит отрезки при счете 0:0. Серьезным исключением не стал даже матч с Ираном, в котором Саутгейт разрешил постоянно подключаться обоим крайним защитникам (Кирану Триппьеру и Люку Шоу) – лишь два удара при счете 0:0, только один из них с игры. Против США Англия не нашла путей обхода опеки Деклана Райса, против Сенегала (3:0) оставляла Магуайра, Стоунза, Уокера и Райса для розыгрыша, а остальных отправляла в финальную треть – так образовывался огромный разрыв между линиями.

После того, как Англия забивает, соперник раскрывается – и быстрые игроки получают много свободного пространства. Конечно, есть и апгрейд старта в сравнении с Евро-2020 – если бы в середине поля с Райсом играл не Беллингем, а Кэлвин Филиппс, у Англии не получалось бы так резво и качественно убегать в отрывы.

Еще один парадокс – даже первый гол не влияет на структуру владения Англии. Да, остроты становится больше, но чаще всего она рождается в быстрых атаках, в которых совершается не так много передач. Если Англия не видит возможности для быстрой атаки, она спокойно перекатывает мяч, даже ведя в счете.

По доле действий в финальной трети Англия не входит даже в топ-8 на ЧМ-2022 (29%, столько же, например, у Саудовской Аравии). Франция – тоже, но если у команды Дидье Дешама это больше связано с пассивностью без мяча, то у Англии – с очень осторожным владением.

«По сравнению с ЧМ-2018 у нас совсем другой менталитет. В России мы просто думали: «Можем ли мы выиграть матч на вылет?» Теперь у нас больше уверенности и опыта в плей-офф», – сказал Саутгейт перед стартом катарского плей-офф.

С Саутгейтом трудно спорить: четыре года назад Англия была не так надежна (в Катаре пока смутило только начало матча с Сенегалом) и катастрофически зависела от стандартов. При этом стиль сильно не меняется ни от количества защитников, ни от появления новых игроков.

Необходимость взлома топ-соперника, когда обязательно нужно забивать – режим, которого мы еще не увидели у Англии на ЧМ-2022. И есть сомнения, что в нем англичане могут быть одной из лучших команд турнира.

Но этот режим может и не понадобиться.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Wolfgang Rattay