Мевля в «Спартаке» – трансфер от безысходности

Бывший защитник «Зенита» Миха Мевля стал игроком «Спартака», подписав контракт по схеме «1+1». Дорский видит в переходе признаки безысходности.

Об этом кричат срок контракта (год), условия автоматического продления (90% матчей), время подписания (последний день окна) и характеристики Мевли.

В России Мевля играл за «Ростов», «Зенит» и «Сочи». В двух командах Миха был очень успешен – «Ростове» Курбана Бердыева (плюс восемь матчей при Леониде Кучуке) и «Сочи» Владимира Федотова. Их объединяет схема – в обеих командах Мевля был одним из трех центральных защитников.

Контекст был разным: в «Ростове» Мевля был правым центральным защитником, в «Сочи» – страхующим в тройке.

Даже на месте страхующего Мевля слишком увлекался выбросами ближе к середине поля и краям. Федотов говорил, что это не проблема для «Сочи», так как во время подач в створе все равно остаются два центральных защитника, но это явно был нетипичный стиль для страхующего (плюс не стоит отбрасывать фактор корректности тренера на публике).

Для своих габаритов Мевля – совсем не медленный на дистанции, но на коротких рывках он нередко проигрывает оппонентам. Особенно это проявлялось в двойке центральных защитников в «Зените». Плюс достаточно авантюрный стиль с выбросами предполагает, что Мевля может быть отыгран почти в любой момент.

После ухода Жиго «Спартак» нуждался в центральном защитнике, но, очевидно, так и не договорился с приоритетными вариантами (если бы ни с кем не вели переговоры, Мевлю наверняка подписали бы раньше).

В итоге в Москву привозят защитника, который лучшие отрезки в карьере выдавал в тройке защитников. Еще и у очень системных тренеров, умеющих маскировать слабые стороны своих игроков.

Зато Мевля адаптирован к России и РПЛ, а также был готов на довольно невыгодные условия.

Правда, другие после запаса «Аланьяспора» ему и не предложили бы.

Не сильно удивлюсь, если по ходу сезона основной парой центральных защитников «Спартака» останется пара Литвинов – Джикия, а самым надежным центральным защитником будет Литвинов, которого Абаскаль сначала больше видел в опорной зоне.

Фот: РИА Новости/Владимир Астапкович; ФК «Спартак» Москва