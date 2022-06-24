«Крылья Советов» разбирают. Зимой потеряли 5 игроков старта, теперь продали Зиньковского и Сарвели

Внутренних резервов в атаке почти не осталось.

«Рубин» уже не в РПЛ, поэтому статус самой пострадавшей команды лиги свободен. К концу июня главный претендент на него – «Крылья Советов», расставшиеся с Антоном Зиньковским («Спартак») и Владиславом Сарвели («Сочи»).

«Работой за последние два года мы немножко отсеяли часть клубов, на которые раньше можно было с интересом смотреть. Сейчас таких клубов осталось очень мало. В «Крыльях» мы еще не все сказали», – отмечал главный тренер самарцев Игорь Осинькин месяц назад.

В сезоне-2020/21 «Крылья» разорвали ФНЛ (101 очко – рекорд лиги), в 2021/22 – ярко ворвались в РПЛ, сходу запрыгнув на восьмое место. Кажется, работа Осинькина даже недооценена, учитывая, что по ходу двух сезонов Самара сильно менялась.

Из тех, кто начинал в «Крыльях» Осинькина сезон-2020/21, в команде остались лишь шестеро: левый защитник Юрий Горшков, центральный защитник Александр Солдатенков, центральные полузащитники Максим Витюгов и Денис Якуба, правый полузащитник Роман Ежов и нападающий Дмитрий Цыпченко. Большие кадровые перемены (в том числе по ходу чемпионата) преследуют Осинькина на протяжении почти всей карьеры во взрослом футболе.

«В первом сезоне «Чертаново» в ФНЛ по ходу турнира мы отдали Антона Зиньковского, Наиля Умярова и Максима Глушенкова. За счет внутренних резервов, за счет того, что одни футболисты прибавили, а другие раскрылись, мы и второй круг провели удачно. Может быть, играли не так ярко, но в плане организации справились. Не хватило одного очка, чтобы сыграть в переходных матчах.

Когда работал с «Академией» из Тольятти в ПФЛ, регулярно терял половину команды. Спасал формат «весна-осень» с долгим зимним перерывом: было время, чтобы перестроиться. Заканчивался сезон, нас рвали на части, индекс стабильности состава – что-то около нуля», – рассказывал Осинькин.

После победы в ФНЛ «Крыльям» удалось сохранить главных звезд. С Владимиром Полуяхтовым (основной фланговый защитник) и Рикарду Алвешем самарцы не продлили соглашения, а запасной нападающий Егор Голенков отправился в Чехию, чтобы через полгода оказаться в «Ростове». Также из Самары уехали Александр Гацкан и Дмитрий Комбаров, но весной 2021-го они уже не влияли на качество игры и результат (Гацкан и вовсе почти не играл из-за травмы).

Зимой 2022-го пришлось гораздо сложнее: после бодрого старта в РПЛ удержать всех ключевых игроков было невозможно.

В середине прошедшего сезона «Крылья» потеряли важных игроков во всех линиях, кроме вратарской. Сильвие Бегич переехал в Самару в начале сентября 2021-го – и тут же превратился в лидера обороны, вытеснив из старта Солдатенкова. Зимой «Рубин» отозвал Бегича из аренды, а «Спартак» досрочно забрал Никиту Чернова – так разрушилась основная пара в центре обороны «Крыльев» осенью 2021-го.

Данил Пруцев вернулся к Осинькину после неудачного сезона в «Сочи» – и быстро расцвел. В первой части сезона Пруцев был восьмым в РПЛ по продвижениям мяча в финальную треть поля, выше находились только игроки из топ-5, а по числу отборов Данил лидировал среди футболистов «Крыльев». Партнер Пруцева по центру поля, украинец Дмитрий Иванисеня, тоже был очень хорош на мяче. Зимой Пруцева подписал «Спартак», а Иванисеня покинул «Крылья» после 24 февраля.

Иван Сергеев побил рекорд результативности за сезон ФНЛ (40 голов) и неплохо стартовал в РПЛ (6 голов, 2 из них – с пенальти). А дальше оказался в «Зените».

Осинькин потерял основную пару центральных защитников, основную пару центральных полузащитников и лучшего бомбардира, но даже после этого «Крылья» не просели.

Центр обороны закрыли за счет арендованных Ильи Гапонова и Матео Барача (один из них играл в паре с Солдатенковым), в середине поля Осинькин нашел более неожиданный вариант.

Одно из мест в опорной зоне занял Фернандо Костанца, который зимой 2022-го перешел в «Крылья» из «Шерифа». В «Шерифе», как и до этого в Бразилии, Костанца играл на правом краю обороны – вероятно, и в Самару его подписывали как замену Мехди Зеффану. В четырех весенних матчах в старте выходил 18-летний Александр Коваленко – один из главных претендентов на прорыв сезона-2022/23 в «Крыльях».

В атаку самарцы арендовали Ивана Игнатьева, но из этого ничего не вышло. Зато в новой роли раскрылся Максим Глушенков – в первой части сезона он чаще выходил под Сергеевым (и не всегда в старте), а весной забил 5 голов и стал лучшим бомбардиром «Крыльев» на этом отрезке.

Теперь Самара остается без лучшего ассистента, Зиньковского, и нового лучшего бомбардира, Сарвели.

Вероятно, в новом сезоне существенно увеличится игровое время Сергея Пиняева, но вряд ли «Крылья» сейчас рассматривают его как игрока старта.

Не очень понятно, в какой роли Осинькин больше видит Глушенкова – второго или главного нападающего. Во второй части сезона Глушенков был хорош на острие – логично предположить, что теперь у «Крыльев» абсолютно свободна позиция второго форварда.

Скорее всего, на этот раз Осинькину не удастся сохранить качество только за счет уже имеющихся игроков. И без выхода на трансферный рынок Самару ждут большие проблемы.

Фото: Анна Шаймарданова / ПФК «Крылья Советов»; РИА Новости/Александр Гальперин, Владимир Федоренко