Карпин говорит, что за «Ростов» играют дети. Основания есть, но вот нюанс

Против «Спартака» этот аргумент был неуместен.

Валерий Карпин успешно вернулся в «Ростов»: 13 очков в шести матчах и титул лучшего тренера РПЛ в апреле. Карпин мгновенно привел «Ростов» к настройкам сезонов-2019/20-2020/21, но сейчас интересно разбирать не только игру его команды, но и высказывания тренера.

В апреле Карпин неоднократно говорил о молодости состава «Ростова»:

– «Самое главное и позитивное – отношение ребят. Многие еще совсем недавно играли за дубль. Особенно в обороне у нас играют молодые ребята, на этом уровне они как минимум никому не уступают», – после победы над «Локомотивом» (4:1),

– «Cчитаю, что вообще это чудо, что происходит сейчас в «Ростове». В линии обороны у нас ребята 18-20 лет, Калинин не играл больше месяца. Со всеми нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиваться результата, и даже бывает, что неплохо играем иногда», – после победы над «Арсеналом» (2:1),

– «Четыре победы подряд со всеми нашими трудностями и сложностями, когда играют мальчики с дубля, – это что-то запредельное», – после победы над «Спартаком» (3:2),

– Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом», – тоже после победы над «Спартаком».

Во второй части сезона вся РПЛ стала моложе. Средний возраст заявки на матч упал с 25,54 года до 25,10 , а средний возраст тех, кто часто выходит на поле (минимум 33% от максимального игрового времени) – с 26,95 до 26,02.

Нет ничего удивительного, что больше всех помолодела заявка «Краснодара». Сергей Галицкий отпустил всех легионеров (самым юным из них был 26-летний Кайо), и теперь за основу выходит достаточное число футболистов «Краснодара-2» (среди них есть, например, 24-летний Вячеслав Якимов, но остальные моложе).

Самая возрастная заявка и в первой, и во второй части сезона – у «Сочи».

«Краснодар» – один из тех, у кого сильнее всего омолодился и реальный состав.

В топе логично и «Ростов» – уехали почти все иностранцы, в том числе 31-летний Баштуш и 28-летний Кенто Хасимото. Фактически их места заняли 18-летний Виктор Мелехин и 20-летний Кирилл Щетинин. Плюс на краях обороны стали играть 21-летний Александр Сильянов и 18-летний Андрей Лангович (это не связано с уходом легионеров).

В этом смысле ссылку Карпина на «детей» в составе «Ростова» можно понять.

При этом у «Спартака» тоже достаточно молодой состав. В первой части сезона ниже средний возраст был только у «Рубина» и «Крыльев Советов», во второй команда Паоло Ваноли – пятая по молодости. Более того, средний возраст стартовых составов в матче «Ростов» – «Спартак» был одинаков (25,09 года).

Поэтому, конечно, Карпин привел не лучший аргумент именно в контексте «Спартака» – например, ссылка на игру москвичей через длинные передачи на Соболева гораздо уместнее.

Но во второй части сезона у «Ростова» действительно один из самых юных составов в лиге.

То, насколько четко Карпин придерживается своих игровых принципов, а футболисты их перенимают (не все играли в основе до ухода тренера в сборную), вызывает большое уважение.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander; РИА Новости/Сергей Пивоваров