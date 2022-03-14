Почему Умяров не лег под стенку перед штрафным Сперцяна?

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Первую половину понедельника убил на просмотр близких прямых штрафных в этом сезоне РПЛ. Конечно, на такое занятие возбудило отсутствие лежачего игрока за стенкой у «Спартака» при голевом штрафном Сперцяна.

Дима Шнякин пишет, что при построении стенки Джикия сказал Умярову ложиться под стенку, но Наиль отказался – в прошлый раз ему за это пихнули тренеры. Абсолютно очевидно, что тут под «тренерами» подразумевается штаб Ваноли.

Во-первых, если бы за такое пихали еще при Руе, то Умяров точно забыл бы об этом. Во-вторых, «прошлый раз» был две недели назад – в матче с ЦСКА. Тогда Селихов выстроил стенку из четверых игроков (Соболев, Зобнин, Мартинс, Литвинов), за которыми лег Умяров.

Сперцян бил с более близкого расстояния плюс точка была ближе к центру. Тут Селихов поставил в стенку пятерых – Мозеса, Николсона, Кофрие, Умярова и Джикию.

Если штаб Ваноли действительно был против игрока под стенкой, интересно, кому именно он пихал после ЦСКА. У Языджи получился классный удар – обводящий, а не перебрасывающий стенку.

Возможно, тренеры «Спартака» посчитали, что в этой ситуации просто не хватило одного игрока, а защита под стенкой не нужна.

Ну, это так – предположение, потому что Умярову уж точно было не за что предъявлять.

Наиль ложился и в первой части сезона – это произошло в гостевом матче с «Легией». Тогда в воротах тоже был Селихов (Максименко к нижней стенке в этом сезоне ни разу не прибегал, хотя пара штрафных к ним располагала).

Ни по ТВ-камере, ни по широкоугольной картинке точно не разобрать, о чем говорили игроки «Спартака» перед штрафным Сперцяна. Умяров все время находился рядом с теми, кто в итоге и стоял в стенке – с ЦСКА он сразу был за ней и общался с Селиховым.

Джикия сначала располагался немного в стороне – и, вероятно, с «Краснодаром» как раз он и спрашивал у Селихова, нужен ли игрок под стенкой.

После гола ТВ-камера логично показывала игроков «Краснодара», а футболисты «Спартака» по одному грустно плелись к середине поля. Общение было только между Умяровым и Джикией.

С этого тура пресс-конференции и миксты очные – больше никаких зумов. Удивлен, что о штрафном не было вопросов, фактически о нем рассказал только Сперцян: он решил бить низом, когда увидел, что под стенку никто не лег.

Фото: spartak.com; кадры трансляции «Матч ТВ»