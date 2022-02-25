«Могу сказать ребятам только спасибо». Семак доволен игрой, Пеллегрини респектует «Зениту»

«Бетис» прошел «Зенит» в Лиге Европы – и Сергей Семак и Мануэль Пеллегрини обсудили итоги игры.

«Зенит» играл самым атакующим вариантом. Семак считает, что команда зависима от лидеров

– Непростая игра, которая держала болельщиков в напряжении с первой до последней минуты. Были шансы и у «Бетиса», и у нас, особенно в концовке.

По качеству неплохую игру провели, но не смогли добиться результата. Ребята сделали все, что могли, пытались победить. Поздравляем «Бетис» с проходом в следующий раунд.

– Справедливо ли отменен гол Чистякова?

– Я не видел этот момент. Сложно комментировать. Обидно, конечно.

– Это лучший гостевой матч еврокубков «Зенита» при вас? Если да, почему?

– Лучший – тот, который приносит результат. По качеству в каких-то моментах сегодня смотрелись хорошо. Сравнивать сложно.

Сегодня провели неплохой матч. С какими-то ошибками, но они всегда будут. По темпу, по интенсивности играли неплохо.

– Почему не играл Ракицкий?

– Первую игру он провел ниже своего уровня. Ему нужно набирать игровую практику, форму.

Вопрос по состоянию – не только по Ярославу. У меня родители живут на Украине, много родственников и знакомых живут там. Наши бразильцы переписываются с бразильцами «Шахтера».

Естественно, все волнуются, тут даже обсуждать нечего.

– Что испытали, когда увидели новости? Что изменилось для вас сегодня?

– Конечно, все следят за последними событиями. Судьбы тесно переплетены. Это мешает, отвлекает. Но в глобальном смысле нет ничего важнее жизни людей. Футбол – важная часть нашей жизни, но не самая важная.

– Вариант 4-4-2 с Клаудиньо и Малкомом на флангах даже более атакующий, чем пара Клаудиньо – Вендел в центре?

– Это самый атакующий вариант из тех, что у нас были. Вендел и Клаудиньо хорошо работают с мячом, хорошо его двигают. Мы хотели его контролировать.

В обороне не такой большой выбор, в центре остались два игрока. Поэтому решили исходя из состояния игроков сыграть так – наверное, оптимальное сочетание.

– Как оцените игру Одоевского?

– Хорошо, за исключением небольшой помарки с выходом после стандарта в первом тайме. В остальном действовал хорошо, спокойно играл ногами.

– После жеребьевки и сорванного первого сбора «Зенита» казалось, что «Бетис» – явный фаворит. Со стороны показалось, что в этих матчах «Зенит» был не хуже. Как видите вы? Чего не хватило для прохода?

– В первом матче не хватило качественной игры в обороне. Пропускать дома три мяча неприятно, поставили под вопрос проход. Сегодня сыграли в обороне хорошо, но забить не смогли.

Если обобщать, «Бетису» сложно. Тяжелый график, но они неплохо укомплектованы, ротация помогает.

У нас команда и состав подвержены состоянию игроков, лидеров. Для нас очень важно, чтобы все были здоровы. Есть определенные проблемы, но несмотря на них, на происходящие события, ребята стараются.

Мне приятно, я доволен игрой, отношением и работой. Могу ребятам только сказать спасибо.

Пеллегрини назвал «Зенит» командой уровня ЛЧ. Его устраивает, что в этот раз «Бетис» больше защищался

– Мы приехали из России с победой, но это был неокончательный результат, потому что «Зенит» – очень хорошая команда. Это команда уровня Лиги чемпионов с прекрасными игроками.

Очень важно, что мы не пропустили. 20-25 минут второго тайма играли хорошо, создали два момента. Потом они уже рисковали, было два угловых, после которых они могли забить.

Но не могу сказать, что у было много моментов, в защите мы сыграли хорошо. Даже в овертайме мы могли бы добиться результата, у нас вышли Борха Иглесиас, Тельо.

К счастью, мы не дошли до дополнительного времени. Сыграли хорошо, поздравляю команду.

– Это была не самая атакующая версия «Бетиса».

– Может быть. Мы не всегда можем играть одинаково. В первой игре мы победили, сегодня применили чуть больше оборонительную тактику. Но «Бетис» должен уметь обороняться.

Повторюсь, против нас играл соперник уровня Лиги чемпионов. У них было владение мячом, но они не создавали серьезных моментов.

У нас тоже были отличные моменты. Против соперника такого серьезного уровня мы показали свою силу.

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo