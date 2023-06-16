11 комментариев

Знакомим с Энцо.

Самое страшное «Лестер» уже пережил: падение из АПЛ случилось, больнее уже не будет, пора карабкаться назад. Еще по ходу сезона-2022/23 «лисы» расстались с Бренданом Роджерсом, на финише доруливал Дин Смит.

В новый сезон и новый турнир «Лестер» вступит с новым главным тренером. Из чемпионского штаба Пепа Гвардиолы выкрали Энцо Мареску, который уже второй раз покидает «Манчестер Сити».

Сообщалось, что «Лестер» рассматривал варианты со Скоттом Паркером и Стивеном Джеррардом, но выбрал Мареску из-за желания сменить стиль игры. А он у Энцо уже есть: итальянец самостоятельно рулил «Пармой» после первого ухода из «Сити».

Если вы все еще озадачены выбором «Лестера», сейчас мы поможем разобраться, кто же потянет чемпиона-2015/16 обратно в АПЛ.

Мареска уже уходил из «Сити» ради сольной карьеры – вместе с Буффоном тащил «Парму» в Серию А, но провалился

Мареска дважды приходил в «Сити»: впервые это случилось в 2020-м, когда итальянцу вручили молодежку.

Итальянца все устраивало, но в 2021-м внезапно поступило предложение от «Пармы» – Энцо решился на сольную карьеру. Сходство с Гвардиолой вдохновило Кайла Краузе, который в 2020-м стал владельцем клуба и мечтал вернуть пармезанцам величие. Американец хотел привить «Парме» уникальный стиль, поэтому обратился к воспитаннику Гвардиолы и Пеллегрини.

Клуб завершил сезон-2019/20 всего с тремя победами в чемпионате и вылетел в Серию В. От Марески требовали немедленного возвращения и выделили на трансферы 32 млн евро. Хавьер Рибалта привез для тренера больше 15 игроков, включая Джанлуиджи Буффона и Адриана Бернабе, который зажигал у Энцо в молодежке «Сити». Подбором футболистов занимался директор – тренер боялся, что свихнется от недостатка времени, если будет еще и курировать трансферы. Он лишь советовал Рибалте, на кого обратить внимание.

Мареска старался быть амбициозным, но понимал, что быстро выстроить новую систему с большим количеством новичков будет очень сложно.

«Я не Гвардиола, но хочу вернуть «Парму» в Серию А. Мы постараемся опередить время, но напоминаю, что один из лучших тренеров мира Марсело Бьелса тоже не сразу вышел в Премьер-лигу. Он попал туда лишь со второй попытки. Понимаю, что с моей игровой философией в Италии будет сложно, но хочу попробовать», – так Мареска готовился к сложному сезону.

Правда, задержался в клубе лишь до ноября: сначала руководство говорило о доверии, но не дало тренеру времени для осуществления проекта. У Марески не получилось быстро адаптировать новичков под сложный стиль, а Бернабе, через которого Энцо планировал строить игру, вылетел из-за операции на сердце. Мареске дали всего 14 матчей – он одержал лишь четыре победы.

«В Испании и Англии тренировки проходят с мячом. Там определенная методология. В Италии трудно представить подготовку такого же типа. Моя рабочая система ближе к испанской модели – знаю, что игроки предпочитают бегать с мячом, а не без него.

В Англии, если выигрываете 2:0, все равно пытаетесь забить третий. В Италии же при 2:0 стараются притормозить. Мы консервативная страна. Во всем, даже в спорте», – сказал Мареска.

Несмотря на небольшой опыт, Энцо оставался востребован: еще до перехода в «Парму» он рассматривался «Селтиком», после его называли кандидатом в «Сандерленд» и «Вест Бромвич».

Мареска высоко котировался в «Сити»: привел молодежку к историческому титулу – с первой попытки и в доминирующем стиле

Академия «Сити» славится талантами, которые почему-то никак не могли выиграть молодежный чемпионат Англии: с 2013-го по 2021-й «МЮ» взял титул трижды, а «Челси» (и даже «Эвертон») – дважды. Мареску пригласили в 2020-м, и он с первой попытки вошел в историю. «Сити» опередил «Челси» на 14 очков, забил 79 голов (на 22 больше ближайшего преследователя) и пропустил почти меньше всех (30 против 28 у «Эвертона»). В команде выделялись Томми Дойл, Джеймс Макати, Си-Джей Иган-Райли и другие.

Огромное преимущество на короткой дистанции (всего 24 тура) еще внушительнее из-за невнятного старта. Сначала «Сити» упустил победу над «Дерби», ведя 3:1, а потом проиграл «Блэкберну». Перевернуть сезон футболистам помог Мареска.

«Когда Энцо только пришел, он сказал: «Такого [победы «Сити» в Премьер-лиге-2] еще никто не делал. Давайте войдем в историю и выиграем чемпионат. И мы сделали это! После неудачного старта тренировки стали еще интенсивнее. Парней это завело, и они хотели доказать, что соответствуют уровню второй Премьер-лиги. Мареска – отличный тренер, который сильно нам помог. Он был уверен, что мы победим. Когда тренер так говорит, игроки ему верят», – сказал Джеймс Макати, который в сезоне-2021/22 отыграл 115 минут у Гвардиолы.

Мареска перестроил команду, которая ранее использовала исключительно 4-3-3 – итальянец готовился к каждому сопернику и выбирал разнообразные сочетания (освоил 5 схем за сезон). Макати добавил, что Энцо прививал команде дух победителей и требовал соответствующей игры даже в конце сезона, когда «Сити» обеспечил титул.

Он стал первым для Марески-тренера и самым важным в карьере, несмотря на победы в чемпионате Италии, Кубке Испании и Кубке УЕФА.

«Можете не верить, но этот трофей – лучший для меня. Абсолютно! Жизнь тренера – новая для меня. Когда я выиграл остальные трофеи, у меня еще не было детей. Футболистом я мечтал отпраздновать титул с детьми. Сегодня моя семья была здесь, и это великолепно», – светился Энцо после победы в Премьер-лиге-2.

Молодые футболисты «Сити» влюбились в Мареску: он заряжал их уверенностью, был с ними на одной волне и аккуратно поощрял – после чемпионского матча заказал в раздевалку бургеров. А потом покорил журналистов, которые ждали его интервью – отнес им угощения и сильно извинялся за задержку.

У Марески особые отношения с Пепом – ради возвращения в «Сити» он отвергал другие предложения

Лично мужчины познакомились в Испании, когда Пеп тренировал «Барселону», а Энцо играл за «Малагу». Прочная связь установилась уже в Манчестере. Когда тренировки основы и молодежки не пересекались, Мареска наблюдал за работой Гвардиолы и впитывал мудрость.

«Он провидец. Гений, как Арриго Сакки и Йохан Кройфф. Они видели многое раньше других. Пеп всегда в поиске новых решений. Ни одна из его тренировок не похожа на предыдущую. Работать с ним не скучно. Когда я был футболистом, то приезжал на тренировки, уже зная, что буду делать. Работа превращалась в рутину. С Гвардиолой все иначе – даже если он побеждает, он все равно пытается что-то изменить и сделать лучше», – восхищался Мареска.

Тренерские курсы Энцо начал в Испании, и его диссертация произвела впечатление на коллег. Работа называлась «Футбол и шахматы» – в ней итальянец искал связь между двумя видами. И нашел ее в Гвардиоле:

«В футболе и шахматах много общего. Самое важное – позиционная игра и стратегия. Важно обладать складом ума шахматиста – разработать план, искать ответные ходы, расставлять пешки.

Гвардиола думает как шахматист: изучает соперника, предсказывает его ходы и опережает во время матчей. Врожденное это или приобретенное? Благодаря исследованиям мы можем приблизиться к его пониманию и чтению футбола. Я влюбился в него, когда он тренировал «Барсу»: в матчах против него трудно понять, что он задумал», – рассуждал Мареска в интервью Gazzetta dello sport.

Энцо вдохновился стилем Гвардиолы и со временем стал походить на кумира – даже внешне. Густые волосы выпали, усики трансформировались в бороду, которая поседела и добавила сходства с героем.

«Слышал про это [внешнее сходство] и раньше. Ну да, мы оба лысые – мои волосы начали выпадать, когда я еще был футболистом. Потом я начал брить голову и отрастил бороду, как у Пепа. Но так я хотел компенсировать лысину. Теперь еще и борода стала седой.

Сходства ограничиваются внешностью? Мне посчастливилось работать с №1 среди тренеров. Когда работаешь с №1, понимаешь, что у них отличное от других видение футбола, которое другим недоступно», – пояснил Мареска.

Симпатия мужчин взаимна – Гвардиола уважает Энцо, несмотря на уход после одного сезона в клубе.

«В восторге от работы, которую проделал Энцо. У меня есть ощущение, что он станет выдающимся тренером. Таким, как Микель Артета», – сыпал комплименты Пеп.

Гвардиола стал главным фактором возвращения Марески на «Этихад». По информации Daily Mail, на роль главного тренера итальянца приглашали несколько клубов, но Энцо вдохновила возможность ассистировать Пепу.

«Рад вернуться в «Манчестер Сити» – один из крупнейших клубов мира. Многому научился здесь даже за один сезон. Очень горжусь, что Пеп попросил меня вернуться. И на этот раз в основную команду», – прокомментировал назначение Энцо.

Пеп не единственный кумир Марески – в тренеры его вывел Пеллегрини

С чилийцем Энцо пересекался дважды – те времена итальянец вспоминает с особой теплотой. Сначала он работал у Пеллегрини в «Малаге» – команда вместе с деньгами катарского шейха из претендента на вылет превратилась в участника Лиги чемпионов (позже дошла до четвертьфинала ЛЧ, но уже без Марески).

«С точки зрения отношений футболиста и тренера, Пеллегрини – один из лучших. В футболе он для меня как отец, он сильно помог мне как игроку и тренеру. С ним у меня потрясающие отношения.

Именно он убедил меня стать тренером по завершении карьеры. Однажды он сказал мне: «Когда закончишь играть, попытайся стать тренером. Думаю, из тебя получится отличный коуч».

Тогда это был простая беседа, но с того дня я действительно задумался о тренерском будущем», – сказал Мареска.

Слова Пеллегрини не были лестью – в 2018-м чилиец залетел в «Вест Хэм» и пригласил Энцо в тренерский штаб. Мареска тогда ассистировал Винценцо Монтелле в «Севилье», но ради Инженера сорвался в Англию. В «Вест Хэме» итальянец мощно проявил себя и после увольнения Пеллегрини был претендентом на пост главного. По данным инсайдера Николо Скиры, лондонцы предлагали Энцо обновленный контракт, но в последний момент передумали и вернули Дэвида Мойеса. Шотландец планировал сохранить Мареску в штабе, но тот ушел вместе с Пеллегрини.

Энцо оказался среди претендентов не случайно – боссов «Вест Хэма» впечатлили тактические знания тренера. В сезоне-2019/20 лондонцы выдали серию из семи матчей без побед, и Пеллегрини внезапно доверил итальянцу подготовку к игре против «Челси». В клубе это вызвало большое удивление, потому что за тактику всегда отвечал Мануэль.

Мареска предугадал, что «Челси» сыграет через центр, поэтому попросил футболистов выдавливать соперников на фланги. Команда Фрэнка Лэмпарда вынужденно перешла на навесы и утонула в плотности соперника. Победа на «Стэмфорд Бридж» (1:0) добавила Мареске авторитета в глазах футболистов и руководства. Но акция Пеллегрини оказалась единственной: он вернулся к личному управлению тактикой и продержался всего пять матчей – проиграл четыре и был уволен, когда «Вест Хэм» болтался на 17-м месте в одном очке от зоны вылета.

Вариант с «Манчестер Сити» возник у Марески уже через пару дней после отъезда из Лондона.

«В феврале Пеп пригласил меня на тренировку «Сити». Мы пили кофе и разговаривали. Беседа затянулась, и мы пошли на обед. После него снова пили кофе. И говорили о футболе – точнее, я в основном слушал. Мы договорились встретиться еще раз, и через четыре дня Гвардиола предложил мне остаться», – сказал Мареска.

А вы знаете, что Мареска начал карьеру футболиста в «ВБА»? Как итальянца туда занесло?

Энцо засветился с школах «Милана» и «Кальяри», но во взрослый футбол ворвался через Англию. «Кальяри» не подсуетился с новым контрактом, и 18-летнего игрока бесплатно увел «Вест Бром». Мареска сотрудничал с агентами Джанни Паладини и Мелом Ивсом (бывший форвард «Вулверхэмптона»). Они убедили талантливого полузащитника бросить Италию и пообещали устроить в Мидлендсе.

«Мне было всего 18, но я не беспокоился о переезде в другую страну. У меня было два варианта – «Вест Бромвич» и «Астон Вилла». Я должен был провести по неделе в каждом клубе. Но после первой утренней тренировки в «ВБА» мне сразу предложили контракт. Так внезапно! Даже не успел об этом подумать. Всего одна тренировка, и меня вызвали в офис для переговоров», – рассказал Мареска в 2020-м в интервью Birmingham Live.

В 1990-х клубы Премьер-лиги стали богаче и уже вовсю приглашали иностранцев. Но до Первого дивизиона легионеры добирались редко – переход итальянского юниора выглядел экзотично. «Вест Бромвич» тогда болтался в конце таблицы и последний раз играл в вышке в 1986-м, а в 1991-м и вовсе вылетел в третий по силе дивизион.

При Мареске лучше не стало, но индивидуально Энцо выделялся – забил 5 голов и часто ассистировал Ли Хьюзу, который в сезоне-1998/99 вонзил 31 мяч.

«Для меня это был большой опыт с точки зрения становления как мужчины и как личности. В новой стране ты должен адаптироваться к культуре, языку, жизни – да ко всему. Новый опыт в Англии был лучшим выбором для меня, несмотря на то, что 20 лет назад Англия была другой, нежели сейчас.

Мой английский был не очень хорош. Но я много учился и все исправил. Теперь знаю еще и французский с испанским», – отметил Мареска.

Особую роль в адаптации Энцо сыграл Грэм Поттер – нынешний тренер «Брайтона». Тогда ему было 23: футболисты стали близкими друзьями, жили рядом и вместе ездили на тренировки.

Фанаты «ВБА» тепло приветствовали новичка, и он быстро стал любимчиком – Мареска до сих пор получает сообщения от болельщиков с «Хоторнс».

Прогресс Энцо заметили на родине – Дино Дзофф включил его в расширенный список на Евро-2000, а итальянские клубы пытались вернуть на родину. Мареске нравилось в Англии, и на все слухи он уверенно отвечал: «Я никуда не уйду». Но в 2000-м «Вест Бром» столкнулся с финансовыми трудностями, и 3 млн фунтов от «Ювентуса» пришлись очень кстати.

«Когда я покинул Италию, то не думал, что вернусь сразу в «Ювентус». Они следили за мной уже через год после трансфера в «Вест Бромвич». Переход в «Ювентус» был большим опытом – тогда там играли Зидан, Дель Пьеро, Индзаги, Давидс, Конте, Трезеге, Тюрам и Буффон», – вспомнил Мареска в интервью сайту «Манчестер Сити».

Звездой в Турине Энцо так и не стал, зато порадовал фанатов: подразнил «Торино» празднованием в стиле быка после гола в дерби. И в «Юве» Мареска научился главному: «С «Ювентусом» я научился побеждать. Этот клуб имеет менталитет победителя. У меня сформировалось совершенно другое отношение к победе».

В большом интервью сайту «Сити» Мареска часто использовал слово «опыт» – так он объяснял смену клубов и чемпионатов. Энцо любил сложности: ему нравилось выходить из зоны комфорта, учить новый язык, адаптироваться к новой культуре. Помимо Англии, он засветился в Испании («Севилья» и «Малага») и Греции («Олимпиакос»). Самый яркий отрезок карьеры случился в Севилье, где он выиграл пять трофеев, включая два Кубка УЕФА. Мареска стал MVP финала-2006 – за это полагалось 10 тысяч евро, которые итальянец перевел больнице Сан-Хуан-де-Диос.

После возвращения в Италию Мареска ярко играл за «Сампдорию» и «Палермо». А путешествие в «ВБА» Энцо назвал прекрасным – не удивительно, что он проникся английским футболом и опять в него вернулся.

***

Вместе с Гвардиолой Мареска насобирал трофеев на несколько карьер вперед. Теперь пора строить самостоятельную карьеру – пусть и начало получилось скомканным.

В «Лестере» сейчас скрещивают пальцы и надеются, что получится так же круто, как у «Арсенала». Помощники Гвардиолы могут творить магию и без него.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Flathers/Manchester City FC, Naomi Baker, Stu Forster, Jamie McDonald, Grazia Neri, Tom Flathers/Manchester City FC; eastnews.ru/Nicol? Campo/Sipa USA; lcfc.com