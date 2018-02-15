Германия на ЮЧМ в Отепя

С 26 февраля по 4 марта в эстонском Отепя проходит чемпионат мира среди юниоров и юношей. В программе турнира - 16 гонок (4 уже состоялись). Сегодня - две юношеские эстафеты.

В ИГ у девушек немки заняли 4, 12 и 20 места. Лучшей была Франциска Пфнюр, которая, в отличие от подруг по команде, не принимала участия в гонках ЮКМ.

По юношам немцы выставили только Филиппа Липовица, который стал 15-м. Насколько я понял, этот 18-летний парень уже соревновался в этом году с юниорами и не затерялся там, так что имеет смысл обратить на него внимание.

В юниорской эстафете немки (Заутер, Шнайдер, Кебингер) стали 4-ми, проиграв больше двух минут француженкам. Стреляли там все призеры неважно, поэтому дело не столько в застреле Шнайдер, сколько в слабом ходе.

Парни-юниоры (Холланд, Гротиан, Вейт и Ритмюллер) вообще стали только шестыми.

При этом 18-летний Ритмюллер (которого могли бы еще выпустить по юношам) имеет личные подиумы ЮКМ, 20-летние Вейт и Гротиан - тоже.

У юниорок ждем медали от Заутер, которая в этом сезоне еще не опускалась ниже 5-го места. Должна что-то выиграть и Шнайдер (3 подиума в сезоне). Кебингер тоже забегала на подиум на ЮКМ.

ЮЧМ в олимпийский год - это мраки. Имхо, этот турнир идеально стоит в биатлонном календаре тогда, когда закрывает паузу перед чемпионатом мира. Но следить за ним после Олимпиады, да еще и такой навороченной, как в Пхенчхане, очень тяжело.