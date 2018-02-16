Нам такой футбол не (,) нужен

За 1 час до матча Крылья Советов -Спартак Москва будет вынесено решение о возможности проведения данной игры в установленный РФС срок (28.02.2018г.; 17:30 по московскому времени). Ситуация такова: если температура воздуха будет ниже 15 градусов по Цельсию, то необходимо будет письменное согласие команд провести игру при таких погодных условиях.

Допустим, согласие на проведение игры будет получено от обеих команд. Что же тогда делать зрителям? Понятное дело, что их напоят бесплатным горячим чаем (хорошо, если бесплатным), позволят на стадион пронести все, что только можно для того, чтобы согреться, может быть даже сделают бесплатным проход на стадион. И соберется на условном стадионе в Самаре 2-3 тысячи отчаянных смельчаков, которые будут наблюдать мытарства команд, игроки которых отчаяно стараются забить мяч в ворота соперников, играя на газоне, который даже регбистам бы снился в кошмарных снах.

Похожая ситуация наблюдается и на стадионе Петровском, где сегодня Тосно будет принимать Луч-Энергию в другом матче четвертьфинала кубка России по футболу. Вчера состоялись первые четвертьфинальные матчи этой стадии турнира. Ска-Хабаровск принимал Шинник, а пермский Амкар принимал Авангард. И в Хабаровске и в Перми на момент проведения матчей был мороз прядка -10 градусов по Цельсию. В обоих матчах голов с игры забито не было. Команды сыграли по 120 минут в этих интересных погодных условиях.

Многие могут сказать, что футболисты в нашей стране и так получают колоссальные деньги, за которые можно разочек и потерпеть поиграть в морозец. Но в этой статье речь не сколько о футболистах, сколько о зрителях на стадионах.

Ни для кого не секрет, что кубок России с годами теряет свой престиж. И в этом сезоне печальная тенденция "сливаться из кубка" ,кажется, достигла своего аппогея. Топ -клубы вроде ЦСКА и Зенита вылетели в первом же раунде, в котором участвовали. Остальные представители премьер-лиги вылетели в следующей стадии. И что мы имеем на выходе?4 команды Премьер-лиги, 4 команды ФНЛ в червертьфинале кубка. Это очень здорово, что клубы низших дивизионов сумели навязать борьбу клубам высшей футбольной лиги России. И зрителям было бы интересно посмотреть вживую как условный Шинник или Авангард залетают в полуфинал розыгрыша Кубка.

Но сложившиеся погодные условия, дата и время проведения игр ну очень отпугивают и без того немалочисленных посетителей футбольных стадионов за МКАД.

Для сравнения, в Англии переносятся матчи (что само по себе похвально, учитывая сумасшедший календарь всех без исключения английских клубов) даже если территория около стадиона будет небезопасной для прохода зрителей. Там могут спокойно задержать начало матча минут на 20-30-40, если будет понятно, что большинство зрителей матча опаздывает на стадион из-за транспортного коллапса в том или ином городе. Конечно, наши попытки завлечь зрителя (о которых я уже писал выше) тоже похвальны, но все же смотреть бесплатно футбол при -15 и смотреть за деньги футбол при +5 - это две большие разницы. При +5 ,например, намного меньше вероятностей заморозить свои конечности при просмотре футбола, чем при тех же -15.

Конечно, не нам решать, когда проводить клубам свои матчи. Но нам решать ходить или не ходить на такой футбол. И если будет предложение: не хотите- не идите, то тогда возникает вполне резонный вопрос- для кого играют команды:для себя-любимых или для зрителей? Если для зрителей, то быть может, с учетом того, что в четвертьфиналах кубка России в этом розыгрыше играют команды, не обремененные еврокубками, перенести игры на более поздние сроки и дать возможность бОльшему количеству желающих посетить матч и при этом не бояться схватить пневмонию?

Этот вопрос уже, к сожалению, не имеет значения. Понимаю, что нашему Чемпионату и футбольному союзу до английских традиций далековато, но начать идти на встречу зрителям можно было хотя бы с этого: с футбола не при -15С. И пожалеть в сложившейся ситуации хочется всех: и игроков, рискующих получить травмы (быть может даже серьезные), и зрителей, которые чтоб поддержать вживую любимый клуб будут вынуждены надевать трое подштаников и 3-4 толстовки.