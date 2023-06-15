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Голосование на проекте «Бежим в Demix» уже идет. Помогите нам выбрать бегового амбассадора бренда!

Бренд спортивной экипировки Demix совместно со Sports.ru проводит конкурс среди людей, который влюблены в бег и готовы рассказать о своем увлечении. 

А с 5 по 16 июня мы проводим голосование, по итогам которого Demix выберет бегового амбассадора бренда. Голосуйте и зовите голосовать друзей! А если вы участвуете в конкурсе, не забудьте расшарить свою заявку в соцсетях, чтобы ее увидело как можно больше людей.

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