За кем следить и где смотреть.

Вы находитесь в блоге «Испытание на выносливость Дакаром», который мы ведем вместе с производителем моторных масел Motul. К «Дакару» он подготовил специальный сайт, на котором проводится розыгрыш призов – нужно только купить масло и зарегистрировать промокод.

5 января стартует главное зимнее и традиционное новогоднее развлечение для всех болельщиков автоспорта и мотоспорта: самый значимый, престижный и жаркий ралли-рейд планеты – «Дакар». Вплоть до 17-го именно за ним будет следить полмира, заново восхищаясь смелостью и отвагой каждого участника – на этот раз покорять пески отправились 350 экипажей во всех технических классах.

Большинству из них больше не нужно ехать через полмира в Южную Америку – рейд переехал в Саудовскую Аравию. Шейхи заключили с промоутером «Дакара» пятилетний контракт в рамках масштабной кампании по повышению туристической привлекательности страны и улучшению образа на международной арене – по слухам, право на заезд стоило им немалую (и секретную) сумму, на которою ASO легко согласилась: в предыдущие сезоны компания потратила много собственных денег на организацию рейда по небогатым Перу, Аргентине и Боливии, из-за чего столкнулась с финансовыми проблемами.

Идея возвращения «Дакара» в Старый свет понравилась не всем болельщикам: последние десять изданий рейда поражали разнообразием, жесткостью и настоящей бескомпромиссностью. На первый взгляд, перенос ралли в Саудовскую Аравию никак не мог поддержать тренд на богатство пейзажей и условий: все-таки страна целиком располагается на одном полуострове, где треть площади занимает пустыня Руб-эль-Хали с достаточно однообразными песками.

Тем не менее, даже несмотря на серьезные трудности с вариативностью местности, создатели маршрута нового «Дакара» нашли способ максимально усложнить жизнь участникам рейда. Они смогли решить проблему разнообразия: хоть 70 процентов итогового маршрута и составят пустыни – это вполне традиционная доля для этого ралли. Остальные 30 процентов придутся на сложные глиняные дороги, высохшие русла рек и даже каменистые участки – и это не говоря уже о том, что в песках гонщиков ждут дюны и барханы всех возможных размеров, форм, плотности и степени сыпучести. Просто никому не будет.

Разработчики маршрута даже сохранили появившийся в Южной Америке негласный паттерн составления роудбука и запихали большую часть каменистых и глиняных спецучастков в первую часть пути, оставив пустыни напоследок.

И не стоит думать, будто пески Аравии проще, чем в Перу: из-за более однообразных пейзажей навигация буквально станет ключом к победе.

«Здесь другая пустыня, она требует иного подхода к работе и пилотажу, – подтвердил босс «Дакара» Давид Кастера. – Навигация станет гораздо важнее».

Организаторы решили не упрощать жизнь участникам: время на ознакомление с роудбуком значительно сократили, а на некоторых спецучастках маршрутные книги выдадут и вовсе всего за пять минут до старта. Еще создатели рейда выступили и против читерства: теперь в каждой машине будет стоять как минимум по две камеры с радиоприемником для контроля поступающей в кокпит информации – все ради исключения возможности подсказок со стороны.

Таким образом создатели 42-го издания рейда уравняли шансы между частниками и крупными заводскими командами, в несколько рук перебирающими указания для езды накануне старта: теперь все будут в равных условиях ориентироваться по ситуации. Скорее всего, число заблудившихся и отставших значительно вырастет – и по ним ударит еще одна особенность январского Аравийского полуострова. Зимой тут очень быстро темнеет (в районе 18 часов), а перепады температур могут составлять от +40 градусов по Цельсию в полдень до +5 спустя час-два после заката. С учетом времени старта (около 14:00-15:00 каждый день) шанс потеряться в ночной пустыне получит каждый, а уж машинам точно не понравится подобная шоковая заморозка.

К слову, вероятность застать закат в дороге повышается еще сильнее еще и из-за увеличения зачетной дистанции: спецучастки «Дакара»-2020 приросли аж на 65 процентов по сравнению с 2019-м. Из общей дистанции в 7 856 км на скоростные зоны придется 5 097 км – против 2900 км в прошлом году. Более того, организаторы даже отказались от традиционного разгонного мини-спецучастка в первый день: если в обычном рейде на дебют приходится около 100 км, то в Аравии участникам со стартовых минут придется ехать полноценные 320 км. 5 из 12 отрезков обладают марафонской дистанцией свыше 450 км – «Дакар» уже давно такого не видел.

Как же нововведения повлияют на спортивную борьбу? Конечно, условия для частников и пилотов заводских команд однозначно выравняются – вот только вряд ли любители смогут лучше и быстрее профессионалов разобраться в маршрутной книге. Также частные экипажи традиционно медленнее едут, а значит, именно они с большей вероятностью потеряются в пустыне. Конечно, ни один фаворит от этого не застрахован, но в навигационной битве между условным двукратным чемпионом «Дакара» Карлосом Сайнсом-старшим с многоопытным штурманом и отважным любителем вряд ли кто-то поставит на второго.

С другой стороны, даже ночь в пустыне не сравнится со степенью опасности скал и обрывов Южной Америки – именно из-за чрезмерного риска аварий и увечий многие частники-любители отказывались от участия в ралли в предыдущие сезоны, обрушивая выручку организаторов от взносов. Рейд оказался в заложниках собственной суровости, и потому еще в 2019-м владельцы гонки совершили разворот и сконцентрировались на песках. Новая политика принесла свои плоды: количество участников уже выросло на 5 процентов, а снижение стоимости транспортировки машин должно подтолкнуть заполнение заявки еще сильнее в ближайшие годы.

Изначальные опасения насчет снижения конкуренции в борьбе за победу тоже не оправдались. Естественно, в случае однотипных барханов местные эмиры песков вроде Нассера Аль-Аттии (трехкратный чемпион «Дакара») или Язида Аль-Раджи (победитель «Шелкового пути»-2018) получили бы просто имбовое преимущество без шансов на отыгрыш для конкурентов вроде Жинеля де Виллерса (победителя самого сурового рейда южноафриканской эпохи 2009 года, создавшего отрыв на непустынных отрезках). Однако с разнообразным маршрутом шансы будут у всех – однозначного фаворита нет ни в одной из категорий.

За кем следить: лучшие и самые необычные гонщики, а также россияне

Мотоциклы: без Нифонтовой и с 18-летним доминированием «КТМ»

Победная поступь австрийского производителя началась еще в 2001-м и с тех пор ни одна другая команда ничего не могла поделать. Вряд ли это случится и теперь: состав гонщиков у «КТМ» просто сильнейший: железный Тоби Прайс, выигравший прошлогодний рейд с переломом руки, Маттиас Валькнер, Сэм Сандерленд, Лусиано Бенавидес, Лайа Санс – ни один другой коллектив не может похвастаться столь же равным подбором райдеров. У других есть максимум два лидера: Адриен ван Беверен и Ксавье де Сультре у «Ямахи», Пабло Кинтанилья и Эндрю Шорт у «Хускварны» и Кевин Бенавидес с Хоаном Барредой Бортом у «Хонды». Причем все из них на предыдущих рейдах не создали впечатления способных побить «КТМ»: каждый гонщик конкурентов очень быстр на отдельных спецучастках, но на долгой дистанции с ними чаще всего что-то случается – а когда они в топе, то всегда кажется, будто они едут изо всех сил, когда Валькнер, Прайс и Сандерленд катят с запасом.

Тоби Прайс

Россию же в классе мотоциклов представит только Дмитрий Агошков – в прошлом году он ехал 11-м в классе Original by Motul (без помощи механиков) на момент схода из-за отказа мотоцикла. На его счету уже есть подиум на «Африка Эко Рейс» (по пути старого «Дакара») в 2018-м, так что парень явно может преподнести сюрприз.

Да, больше представителей России нет: в 2020-м рейд остался без самой медийной гонщицы с триколором Анастасии Нифонтовой. Она до сих пор восстанавливается от переломов ключицы и позвонка, полученных в середине года на «Шелковом пути», и прибудет в Саудовскую Аравию как журналист. Следующий «Дакар» для нее будет только в 2021-м.

Квадроциклы: теперь самый малочисленный класс

Если от переезда рейда из Южной Америки кто-то и проиграл, то это любители квадроциклов: на предыдущих изданиях самую дешевую категорию с четырьмя колесами битком наполняли аргентинцы, чилийцы, боливийцы и прочие местные, а до Саудовской Аравии добрались всего 23 участника – и только 10 из них прибыли из Нового света. Из-за длинной дороги у них выросли расходы (прямо как у европейцев в предыдущие 10 лет), и потому перешедший было в категорию багги победитель «Дакара»-2018 Игнасио Касале снова вернулся на квадроцикл.

Россиян в классе после ухода Сергея Карякина в багги больше нет, но последить все равно есть за кем: в Саудовскую Аравию приехали двое мощнейших польских гонщиков. Легенда рейда Рафал Соник, выигравший в 2015-м, по праву может считаться одним из самых остроумных пилотов – на недавнем «Шелковом пути» он постоянно веселил журналистов ироничными ответами. Второй же, Аркадиуш Линдер, вместе со своей командой ведет очень интересный инстаграм – следите за ним и в полной мере прочувствуете, что такое многодневный марафон. Да, подобными вещами занимаются многие участники, но именно у поляка получается как-то очень душевно.

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Внедорожники: те же плюс Алонсо

«Дакар» традиционно собрал практически всех сильнейших: помимо Карлоса Сайнса-старшего, Жинеля де Виллерса, Нассера Аль-Атиии и Язида Аль-Раджи, на аравийские пески выедут Нани Рома (2 победы, 2 вторых места), Стефан Петерансель (13 побед, 7 – в классе внедорожников) и лучший пилот в классе стоковых машин Акира Миура. Составят конкуренцию традиционным первым лицам и №4 «Дакара» из 2019-го Якуб Пшигонский, а также №6 Мартин Прокоп – оба они не так много проиграли подиуму на предыдущем рейде и теоретически могут сделать шаг вперед. В строю и Эрик ван Лун – №4 из 2015-го на доминирующей заводской «Тойоте».

Нассер Аль-Аттия

Фактически для полного комплекта главных фаворитов не хватает только Себастьяна Леба, не нашедшего себе новых машин после ухода из рейда «Пежо». А пятикратный чемпион рейда Сириль Депре сменил категорию: теперь он курирует молодежную программу «Ред Булл» для «Дакара» в классе багги и заявлен там же. Большой потерей станет и семейность экипажа Петеранселя: большую часть сезона Стефан планировал рейд вместе со своей женой Андреа в роли штурмана, но состояние здоровья в последние пару месяцев не позволили врачам команды X-raid допустить ее до старта. А ведь первую победу пары на Ралли Абу-Даби в начале 2019-го даже номинировали на лучший спортивный момент года в автоспорте!

Заметнее всех же среди гонщиков на внедорожниках будет двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо: испанец поедет за заводскую «Тойоте» с лучшей машиной и лучшими механиками, а также штурманом в виде пятикратного победителя рейда и составителя маршрута с 2016 по 2019-й Марка Комы. Бывший пилот «Макларена», «Феррари» и «Рено» провел масштабные тесты и испытательные заезды осенью и даже занял третье место в бахе средней престижности Ралли Ula-Neom в Саудовской Аравии – а ведь ее маршрут частично попал и в новый «Дакар»!

Правда, сам Алонсо трезво оценивает шансы на победу.

«В этом году нет смысла даже думать об этом, – признал Фернандо перед стартом. – Даже Себастьян Леб, лучший раллийный гонщик в истории, не побеждал на «Дакаре», а я занимался только гонками на асфальте. Моя цель – набраться опыта. Мы с Марком собираемся пройти ралли с хорошим настроем и хотя бы на одном этапе показать свою конкурентоспособность».

При этом остальные оценивают перспективы испанца даже чуть оптимистичнее.

«Я думаю, что он может выиграть этап к концу «Дакара», а на второй неделе он может добиться чего-то особенного», – расхвалил чемпиона Кастера.

Опасен и самый богатый участник – шейх Халид Аль-Кассими, выступающий за государственные средства ОАЭ. Не стоит сразу же клеймить его бесталанным рентой и ждать провала: в чужих песках Южной Америки он финишировал 6-м 2019-м, и в Саудовской Аравии явно выступит не хуже.

«Дакар» приехал на мою территорию, я родился в этой пустыне, – рассказал шейх в интервью официальному сайту рейда. – Я проехал весь чемпионат Саудовской Аравии и изъездил весь север страны. У меня еще не так много опыта в рейдах и «Дакаре», но я добился многого за короткий промежуток времени. Если не допущу ошибок, то вполне способен добиться подиума».

Перед тем, как прочитать про самое интересное – про россиян – напомним, что в конкурсе Motul можно выиграть наборы инструментов и приглашение на вечеринку со звездными гонщиками. Для этого надо всего лишь купить масло и зарегистрировать промокод.

Рекордное количество россиян

На этот раз у желающих последить за соотечественниками будет довольно широкий выбор: на Аравийский полуостров прибыл Владимир Васильев – сильнейший российский раллист в классе внедорожников (№5 в 2015-м, победитель Кубка мира по рейдам 2014-го) – он поедет за ту же команду, что и легендарные Сайнс с Петеранселем.

Также на рейд заявился и лучший новичок 2019-го Денис Кротов – правда, он не осилил последний Ралли Марокко, с которым сравнивают стартовые этапы «Дакара», но списывать гонщика по одной лишь подобной причине просто нельзя.

Новую категорию опробует и бывший тренер Сергея Карякина Александр Доросинский – теперь гонщик из Екатеринбурга после WRC и багги выйдет на старт в топовой категории Т1 за рулем «Мини Купера» в составе топовой команды X-raid.

Не теряйте из виду и экипаж №360 – хоть пилот Роман Старикович и обладает кипрским гражданством (а также должностью почетного консула Казахстана на Кипре), в реальности же он родился в Смоленске. Он не входит в систему поддержки крупных или заводских команд и выступает маленьким частным коллективом, а потому не надеется на победу – но на его примере можно будет следить за всеми возможными проблемами, которые только могут встать перед отважными любителями.

Помимо гонщиков, Россия делегировала на «Дакар» еще и топовых штурманов: у Язида Аль-Раджи в компаньонах Константин Жильцов (третье место с Леонидом Новицким во внедорожниках в 2013-м – лучший результат в истории страны; раньше Константин ездил с Васильевым), а Ясир Сеядан подписал Алексея Кузьмича – штурмана известного путешественника Богдана Булычева с недавнего «Шелкового пути» и обладателя «бронзового бедуина» в категории грузовиков в роли помощника Артура Ардавичуса.

Давно уже во внедорожниках не было столь масштабного представительства России!

Багги: новая попытка Карякина

Из-за относительно недорогой стоимости подготовки техники к рейду (относительно внедорожников) и большей безопасностью по сравнению с мото- и квадроциклами популярность класса мотовездеходов растет год за годом: в Саудовскую Аравию уже заявились сразу 45 экипажей. Более того, даже «Ред Булл» начал полноценную экспансию в рейды именно через SSV: теперь с мошной финансовой поддержкой вчерашние дебютанты 21-летний Блейд Хильдебранд и 23-летний Митч Гатри станут реальными претендентами на подиум, но главной звездой и загадкой станет все-таки Депре. Хоть Сириль и привык гонять на более мощной технике, из-за чего трудно представить, как пройдет его дебют на относительно слабых мотовездеходах, но опыт и скорость вряд ли куда-то пропали всего за год – настолько сильного и титулованного пилота в SSV еще не было.

При этом никто из фаворитов не ушел никто, кроме Касале, так что конкуренция в категории вырастет колоссально. На месте и победитель предыдущего «Дакара» Франсиско Лопес, и лучший гонщик категории Рейналдо Варела, и победители Ралли Марокко Жерар Фаррес и Кейси Кари, и впечатлившие на «Шелковом пути» несгибаемостью даже на сломанных машинах Остин Джонс и Грэм Найт…

Более того, список претендентов как минимум на топ-5 пополнили еще и Ардавичус и пятикратный чемпион «Дакара» в квадроциклах Джозеф Махачек!

Со всеми этими ребятами и предстоит сразиться российскому победителю рейда 2017-го Сергею Карякину вместе со своей командой Snag Racing. Он выйдет на старт не один: вместе с ним традиционно заявился второй пилот Алексей Шмотьев.

Но есть в списке участников и еще один россиянин – дебютант Илья Русс. Впервые он познакомился с рейдами еще в 2012-м, когда участвовал в производстве фильма о «КАМАЗе» на «Дакаре» – с тех пор предприниматель в сфере киномаркетинга и рекламы готовил собственный частный гоночный проект Forestal и дебютировал с ним в 2019-м. За год он проехал Баху Арагона и Ралли Марокко и подготовился к «Дакару» – так что следите и за №444 (особенно фанаты Льюиса Хэмилтона).

В грузовиках у «КАМАЗа» теперь есть мощный конкурент

Cамая титулованная команда класса за последнее десятилетие привезла в Саудовскую Аравию самый боевой состав: Эдуард Николаев (4 победы, включая рейд-2019), Андрей Каргинов (1 победа в 2014-м), Дмитрий Сотников (победы на «Африка Эко Рейс» и «Шелковом пути») и Антон Шибалов (тоже выигрывал на «Африка Эко Рейс» и «Шелковом пути»). Более того, мест даже не хватило на Айрата Мардеева – победителя «Дакара»-2014: ему отдали всего лишь пресс-кар.

Естественно, вся Россия ожидает от «Синей армады» только новой победы, но теперь чуть ли не впервые с 2016 года у «КАМАЗа» нашелся мощный конкурент – экипаж капотного «МАЗа» Сергея Вязовича из Беларуси. Именно новый грузовик минского завода лидировал на большей части недавнего «Шелкового пути» – более того, команда из Набережных Челнов проиграла красной машине 7 из 8 совместных этапов рейда. Победа вновь вернулась к «КАМАЗу» только из-за новизны капотного «МАЗа»: Вязович не успел привыкнуть к автоматической коробке передач и в ключевой момент при перевале через дюну не разобрался с действиями и перевернулся. В остальном же минский грузовик вез россиянам 16,5 минут и не сдавал под напором Шибалова и Каргинова – с тех пор прошло полгода, белорусские пилоты явно освоились с новой машиной и вряд ли допустят подобную оплошность. «КАМАЗ» ожидает жесткий рейд.

Вдвойне показательна еще и ситуация с технической гонкой: «МАЗ» по сути с первого же раза создал, омологировал и обкатал капотный грузовик на крупном марафоне, доказав его преимущество над классическим бескапотным. У завода из Набережных Челнов же есть собственный аналог подобного – и он был готов еще к «Дакару»-2018, но ФИА продолжает отказывать в допуске к рейдам. Все из-за кабины производства «Даймлер»: по регламенту ее должен производить конструктор-заявитель, но «КАМАЗ» так за два года и не осилил новую сборочную линию и массовую версию необходимой спецификации. Еще 14 месяцев назад боссы концерна клятвенно обещали решить все вопросы и привезти, наконец, «Черного рыцаря» на «Дакар» – но в итоге «Синяя армада» вновь стартует на престижном рейде на морально уставшей технике. И это при годовом бюджете в 11 миллионов евро – наибольшем в классе!

С другой стороны, команда из Набережных Челнов представила кучу других доработок и изменений: к примеру, серьезно проапрегрейдили гидроусилитель руля (пилоты уже довольны) и установили автоматическую коробку передач на все четыре грузовика (в прошлом году она была только у двух машин – включая технику победителя Николаева). Для борьбы с капотными грузовиками в «КАМАЗе» серьезно потрудились и над развесовкой с центром тяжести: конструкторы перенесли топливный бак в центр машины и сделали ее тем самым немного устойчивее. Прокачали и подвеску.

Но и главные конкуренты из «МАЗа» тоже улучшали машины по максимуму: теперь на каждом грузовике белорусов тоже стоят автоматические коробки передач, а на главном болиде Вязовича усилили конструкцию (чтобы не было ситуации «всмятку», как на «Шелковом пути») и доработали надежность отдельных компонентов ходовой части.

В общем, выйдет эпическая битва между двумя компаниями бывшего СССР, в которой судьбу победы может решить всего один неудачный поворот руля.

Где смотреть

Лучший источник регулярных обновлений о соревнованиях самых смелых гонщиков мира – официальный ютуб-канал. Там всегда публикуют много контента о рейде – от обычных обзоров дня до трогательных историй о тех, кто продолжает ехать даже вне зачета невзирая на усталость, поломки и травмы.

Также результаты спецучастков обещает подводить и Red Bull TV: с 4 по 18 января каждый день в 19:00 по Москве.

В программе телетрансляций «Матч-ТВ» пока нет ничего по «Дакару» – зато 5-го по «Стране» и «Арене» обещают показать документальный фильм про семикратного победителя рейда в составе «КАМАЗа» (и нынешнего босса «Синей армады») Владимира Чагина. Должно быть, это интереснее.

Фото: globallookpress.com/Egmont Strigl, Motul, Red Bull Content/ZUMAPRESS.com; instagram.com/david.castera; Gettyimages.ru/Dan Istitene, Dean Mouhtaropoulos; instagram.com/fernandoalo_oficial; vk.com/kuzmichalex