Премия Great Gamers Awards
Dendi стал игроком года в MOBA по версии Great Gamers Awards
Легендарный игрок Na'Vi оказался единственным "дотером" в списке престижной премии.
Состаялась церемония вручения ежегодной премии Great Gamers Awards, где были выбраны лучшие киберспортсмены прошлого года.
Мидера украинской организации Na'Vi Данила "Dendi" Ишутина признали лучшим игроком в MOBA 2017 года. Dendi охарактеризовали как одного из лучших "дотеров" поколения, а может "и всех времен"!
Также игрок оказался единственным "дотером" в списке. Другими финалистами пользовательского голосования стали игроки в LoL.
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