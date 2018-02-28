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    Блог Все о киберспорте и видеоиграх

    Премия Great Gamers Awards

    Dendi стал игроком года в MOBA по версии Great Gamers Awards

    Легендарный игрок Na'Vi оказался единственным "дотером" в списке престижной премии.

    Состаялась церемония вручения ежегодной премии Great Gamers Awards, где были выбраны лучшие киберспортсмены прошлого года.

    Мидера украинской организации Na'Vi Данила "Dendi" Ишутина признали лучшим игроком в MOBA 2017 года. Dendi охарактеризовали как одного из лучших "дотеров" поколения, а может "и всех времен"!

    Также игрок оказался единственным "дотером" в списке. Другими финалистами пользовательского голосования стали игроки в LoL.

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