EternaLEnVy: "No[o]ne заслужил звание MVP меджора"

Капитан Fnatic Джеки "EternaLEnVy" Мао рассказал о ссоре с Арифом "MSS" Анваром, объяснил, почему мало общается с игроками не из своей команды и призвал аналитиков не переоценивать саппортов.

Ссора с MSS после Cloud9

"Я думаю, он был действительно хорошим тиммейтом до самого конца. Он один из самых индивидуально сильных игроков. Его понимание игры до сих пор имеет влияние. У меня была серьезная ссора с MSS после TI. Изначально Bulba хотел создать команду со мной на капитанском слоте и пятой позиции под тегом DC, и мне очень кравилась эта идея. Но я хотел, чтобы оффлейнером был pieliedie, а не MSS. Я сказал Бульбе, что вообще не хочу играть с MSS сейчас и, возможно, не захочу в будущем. А MSS просто начал рассказывать Бульбе какие-то странные небылицы про меня, и Бульба, похоже, воспринял все это слишком серьезно. Так или иначе, после этого я почувствовал, что меня предали, и сказал, что тоже не буду с ним играть."

Общение с другими игроками

"Я в общем-то не общаюсь с людьми не из моей команды. Исключением был Arteezy, но и с ним я перестал общаться перед TI. Просто я странный Отаку, и общаться умею тлько на тему доты, а с игроками не из моей команды я о доте не разговариваю, так что ГГ. Я думаю, именно поэтому люди думают, что я грубый или они мне нравятся, но это совершенно не так, нет вообще никого, к кому бы я испытывал ненависть. Мне вообще нравятся все, просто я не рвусь здороваться."

Переоцененные саппорты

"Думаю, комментаторам и аналитикам пора прекращать навязывать людям саппортов. Каждый мейджор они становятся MVP: Crit-, pieliedie, GH, Solo, RodjER... No[o]ne точно заслужил звание MVP (в Катовице), но RodjER тоже божил, конечно."

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