Портрет Ямаля: суперслава и Евро в 16 лет, никаких романов

Как живет талант поколения.

Ламин Ямаль – тот самый сын маминой подруги.

В 16 лет он играет на Евро в основе сборной Испании, переписывает рекорды и живет подростковой мечтой. Шаблон «Ламин Ямаль – самый молодой игрок в истории» стал мемом.

Что ж поделать, раз он так хорош.

Для сравнения: сын Криштиану Роналду в 14 лет еще играет в академии «Аль-Насра», хотя признавался, что мечтает пойти по стопам отца.

Тиаго Месси еще моложе – и пока только ищет ориентир. Нет, это не папа: «Я мечтаю поиграть с Ямалем. Он так крут!»

Как же живет этот яркий школьник, за которого переживают миллионы?

Ямаль попал в футбол благодаря дядьке по прозвищу «Кубала»

Ямаль родился в июле 2007-го в семье марокканца Мунира Насрауи и Шейлы Эбаны из Экваториальной Гвинеи. Вырос в Матаро – 125-тысячный пригород Барселоны. В районе Рокафонд. Не самом простом месте.

Например, в мае полиция накрыла синдикат, который занимался продажей наркотиков и отмывом денег. Нарыли связи с Каталонией, Мадридом, Португалией и Африкой. По информации Onda Cero, в банде состоит не менее тысячи человек. Были и контакты с официальными властями Матаро, хотя имена не разглашаются.

Более тревожный сюжет: в октябре 2023-го La Vanguardia вышла с расследованием о массовых похищениях в Матаро. Оказалось, что людей похищают семьями из-за долгов. Резонанс поднят на государственном уровне, перепугались и в Барселоне, но похищения в пригороде все еще называют «скверной нормой, с которой пора бороться».

Ямаль не забывает свои корни. Каждый его гол посвящен родным краям: празднуя, показывает на пальцах цифры 3, 0 и 4 – так заканчивается почтовый индекс Рокафонды. В этом районе до сих пор живет дядя Абдул. У него своя пекарня, а на стенах висят две майки с фамилией племянника. Рядом с огромным граффити в честь пацана.

Преступность, к счастью, прошла мимо Ламина: в молодости отец влезал в несколько передряг, но с рождением ребенка Мунир образумился. Ямаль всегда был под строгим контролем. В шесть лет Ламин попал в «Ла Торрету» – детскую академию, которая ищет таланты в самых бедных районах Каталонии.

История с «Ла Торретой» – счастливый случай. Мама Шейла искала работу, попала в сеть фастфудов, а там повстречалась с Иносенте Диасом. Он тоже поиграл в футбол, но остановился на любителях. Зато стал локальной легендой Матаро из-за контакта с «Барсой» – там работает много знакомых, а Диас рекламировал им пацанов с улицы и не брал ни копейки.

Когда Иносенте стал координатором «Ла Торреты», то еще мощнее продвигал ребят в «Эспаньол» и «Барселону». Местные безмерно его уважают, называют «Кубалой», в честь Ладислава, легенды «Барсы». Ламин считает Диаса одним из ключевых людей в карьере.

«Конечно, он был особенным, – рассказывал Диас в интервью The Athletic. – В таком возрасте никогда не знаешь, что произойдет с ребенком. Он может вырасти, а может переключиться на плохие вещи. Это огромная индустрия, но парня словно коснулась волшебная палочка.

Когда Ламин жил в Матаро, его часто не могли сопровождать на тренировки, а Мунир часто звонил мне. Просил забирать его на машине и не отпускал одного. Боялись за сына. Думаю, это нормально. По дороге мы всегда разговаривали, и я клялся, что его однажды подпишет «Барселона». Ламин говорил мне: «Нет, нет, я не верю». Это меня обижало, он считал меня балаболом?»

Иносенте говорит, что Ламин был очень застенчивым и сдержанным мальчиком. Они до сих пор связаны, иногда Ямаль приходит в гости. «Он очень скромен, общается со всеми старыми друзьями. Важно не разорвать эти связи. Он не выпендривается, хотя если у тебя такой талант, то иногда можно», – вспоминал координатор.

Первые шаги Ямаля: развод родителей, старт в мини-футболе

Ламин впечатлил тренеров «Ла Торреты». Когда пришла «Барса», его почти паковали – не сомневались, что за парнем скоро приедут.

Уже в 2014-м мальчик переехал жить в «Ла Масию», настояла семья. Вскоре родители развелись, но договорились не влезать в футбол. Папа – строгий наблюдатель, а мама заботится о психологическом состоянии сына. Они остались в хороших отношениях, но почти не общаются. Ламин тяжело переживал развод и много разговаривал с Иносенте – беседы помогали вывести пар (в семь лет нелегко привыкнуть к разрыву семьи).

Психологическое здоровье – важная тема в жизни Ямаля: «Общаюсь с родителями, с друзьями. Это помогает оставаться спокойным, – рассказал вундеркинд. – Никогда не скрываю, если что-то происходит. Семья понимает и хочет помочь. Это очень важный момент. Стараюсь жить так же, как и раньше, хотя понимаю давление и ожидания. Поддержка помогает стоять на ногах, когда что-то происходит».

Скауты «Барсы» разглядели талант Ямаля, но не совсем понимали, дойдет ли Ламин до профессионалов. Он был техничным, но передерживал мяч. Не игнорировал просьбы тренеров, но часто отлынивал от всего, что не связано с дриблингом. «Барса» засомневалась в характере. Боялись, что Ламин зациклится на себе, переоценит свой талант и станет эгоистом.

Но игнорировать потенциал Ямаля не могли, так что решили отдать его в мини-футбол – обкатка в тепличных условиях, когда надо постоянно возиться с мячом. Ламин попал в миньку и провел там пять лет, прошел несколько ступеней академии. В 13 лет семью Ямаля поставили перед выбором: окончательно пойти в мини-футбол или попытаться в большом. Родители даже не думали.

«Это фейерверк техники, никогда такого не видел, – вспоминал тренер Давид Санчес. – Уверен, Ламин стал бы иконой в мини-футболе, но он сделал этот выбор. Это было верным решением. Мой спорт пострадал, но «Барса» получила нечто большее, чем просто талант».

Так Ламин дошел до главной академии «Барсы» в 14 лет. Первое время играл чистого форварда, потом стал ложной девяткой. Постепенно Ямаля окончательно перевели на фланг. Там Ламин и впечатлил Хави, который пришел смотреть на молодежь. И вскоре 15-летний мальчишка впервые тренировался с основой.

Дальше – история: дебют на «Камп Ноу», прорывной год с массой рекордов. Как итог – вызов на Евро-2024 в составе сборной Испании.

Как не зазвездиться в 16 лет? Вот советы от Ямаля

Представьте: вам 16 лет, вы едете на Евро в составе Испании – и не отбываете номер, а сверкаете в старте одного из фаворитов.

Откидываете на замахе Луку Модрича, потом отдаете ассист. Рядом даже гол – и это новый рекорд.

Это невероятная гордость, но и огромный стресс. Ямаль переживает сложный период и не теряется: «Моя карьера началась очень резко, – говорит Ламин. – Но меня это не пугает. Я играю так же, как и раньше. Стараюсь сосредоточиться на хорошей игре и верю, что возраст только помогает. Если я сделаю что-то хорошо, это воспринимается ярче из-за моего возраста. Уверяю, это только помогает мне в ментальном плане».

Еще давление – агентские игры. С 14 лет за Ямалем гонялись главные агенты мира, предпринимал попытки и Пини Захави. Но семья отказывала: пока не исполнится 16 лет – никаких интриг. И вот день рождения, на пороге стоит Жорже Мендеш. Он долго налаживал отношения с семьей Ямаля, а после очередного отказа решился на отчаянный шаг – заплатил три миллиона евро, чтобы вести дела Ламина.

Когда Ямаля спросили, чем занимается Мендеш, он искренне ответил: «Честно, я не знаю. Я всегда сосредоточен на игре, остальное меня не занимает».

Перед стартом Евро, когда Ламин попал в финальный состав, его спросили, как он переносит все случившиеся. Есть парочка советов:

● Никаких отношений . Ямаль пока просто не думает об этом, а жениться собирается в 26 лет. «Я спокоен. Думаю, встречаться с кем-то – это лишнее сейчас. Я делаю акцент на карьере».

Но фанатки не дают покоя: «Недавно в лифте ко мне подошла девушка, просила сфотографироваться. А потом сказала: «Дай мне свой номер, он нам пригодится». Я вежливо отказался и потерял дар речи, но сейчас смеюсь над этой историей».

● Жить в академии . Ламин не переезжает из «Ла Масии». «Верю, что нет места лучше, чем академия «Барсы». Там много знакомых, могу тренироваться и спокойно жить, еще просыпаюсь за 15 минут до тренировок, ха-ха. Нет никаких соблазнов: вечеринки и прочее. Это тоже важно».

● Умеренно сидеть в соцсетях . Ламин, конечно, тоже любит позалипать в телефон, но нашел решение – сериалы. «Смотрю сериалы вместо тиктока: например, мне нравится «Во все тяжкие». Сначала очень цеплял «Побег», но со временем просто надоел. Там все сезоны по одному шаблону».

● Подбор окружения . Ямаль напоминает: важно не терять контакт с семьей и друзьями. Ламин хочет стать примером для младшего брата. Лучший друг в клубе – Алехандро Бальде, часто разговаривает с Ориолем Ромеу на философские темы.

В сборной Ламину тоже комфортно. За советом идет к Альваро Морате, тот всегда помогает. Главный друг – Нико Уильямс, постоянно вместе. «Он говорит, что мне как старший брат? Позволю ему, – смеялся Ламин. – Он знает, что я его папочка. Пусть сначала отберет у меня мяч!»

Ямаль играет слишком много. Традиция «Барсы» последних лет

Ламин отлично подготовлен ментально и справляется с давлением, но физически стопроцентно еще не сформировался. Из-за этого справедливо опасение – не слишком много он играет для своих лет?

Конечно, да. Больше трех тысяч минут в 16 лет – это жесть.

Полный сезон в «Барселоне», поезда на Евро и возможная Олимпиада. Никто не подвергался таким нагрузкам в его возрасте. Ламин выделяется даже среди воспитанников «Барсы», которых загоняют в последние годы. Он начал с жестких нагрузок раньше всех.

Ансу Фати дебютировал за «Барсу» в 16 лет, а первый полноценный сезон провел на год позже. Много пропустил из-за травм, но сезон вышел насыщенным. Ламин выходит чаще – во многом из-за резвой интеграции в сборную.

Сезон Ямаля можно сравнить с Гави, но в теории он может отыграть даже больше. Педри – абсолютная аномалия, после Евро-2020 поехал еще и на Олимпийские игры. Ламина тоже хотят видеть в Париже, но «Барса» пытается договориться: один большой турнир и отпуск.

«Думаю, в двух турнирах подряд нет смысла, – мнение Ямаля. – Я стараюсь не играть много, но если придется поехать, то я готов принять вызов. Играть за Испанию – мечта для каждого мальчишки. Все зависит от того, как пройдет Евро. Перед глазами пример Педри. Самое главное для меня – играть на Евро, показать максимум. Дальше посмотрим».

Ламин пытается адаптироваться: за последние полгода он снизил количество жира в организме до минимума. Сидит на жесткой диете, нарастил семь килограммов мышц и следит за восстановлением после матчей. «Он так энергичен. В его возрасте трудно следить за собой, но Ламин старается. Важно не терять концентрацию и осознавать свой максимум», – совет от Дани Карвахаля.

Ямаля взяли на Евро не из-за хайпа

Есть несколько игровых причин.

● Ламин – важный элемент в атаке Испании . Даже сейчас. Луис де ла Фуэнте акцентирует внимание на флангах. Связка Ямаля и Уильямса – один из важнейших инструментов игровой концепции.

Эти двое – вингеры разного типа: Нико – один из лучших в стране по скоростным проходам с мячом, предпочитает получать в движении. Ямаль принимает мяч перед соперником и не спешит заполнять пространство в контратаках. Хави настроил Ямаля под изоляции, но в матче с Хорватией тот нередко врывался между линий. То есть способен адаптироваться и сверкать в разных ролях.

● Ямаль просто сильнее конкурентов . Ферран Торрес и Марко Асенсио – качественные игроки, но не заточены под дриблинг и не подходят под правый фланг Де ла Фуэнте. Пабло Сарабия предпочитает смещения в центр, он возрастной и медленный созидатель. Йереми Пино травмирован.

Аналога по качествам Ямалю нет, а без него Испания сильно теряет в остроте. «Есть такие игроки, как он, которые в 16 лет обладают чем-то нереальным. Он готов к Евро, мы проводим тесты. Ямаль дает нам много опций в продвижении и всегда впечатляет. Ламин заслуживает играть», – настаивает Де ла Фуэнте.

● Ламин – икс-фактор . Он способен обыгрывать любого соперника, создать момент из ничего за счет игрового интеллекта или техники. Еще одного такого игрока в сборной нет – не хватает опыта Нико, в непонятной форме приехали Дани Ольмо и Педри.

«Я всегда стараюсь обыгрывать защитников, – объясняет Ламин. – Это психологическая игра. Если я справлюсь, то он начнет бояться меня, а дальше я могу импровизировать и играть на его слабостях. Я стараюсь не смотреть много видео перед матчем. Делать то, что получается».

Недооцененный фактор: Ламин много пашет на партнеров, в матче с Хорватией даже эпизодами прикрывал Карвахаля, если тот поднимался слишком высоко. Ямаль полезен в прессинге, не сторонится работы без мяча.

***

Эта яркая история прекрасно завершит портрет – 16-летний парнишка взял школьную домашку на турнир .

«Конечно, я привез домашнее задание. Я получаю среднее образование, прогуливать никак не выйдет, – с улыбкой рассказывал Ямаль. – Сейчас у меня онлайн-занятия. Я хорош. Надеюсь, учителя не завалят меня на экзамене».

Топ-лист предметов: физика, химия и математика. Химия правда дается тяжело, но Ямалю нравятся трудности. «Барса» требует закончить школу, а дальше идти он не планирует: хорошо показал себя в футболе. «Если бы мне пришлось работать, случилась бы катастрофа».

Следующий урок – матч с Италией.

Телеграм-канал Бокова

Испания после Энрике: ватокат или уже нет?

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages /Fran Santiago, Eric Alonso, Julian Finney, Gonzalo Arroyo Moreno, Rafa Babot, flickr.com/juanillooo