Гид по Евро-2024 для вашей мамы

Отвечаем на базовые вопросы.

Ура, вот-вот стартует Евро-2024!

Этот пост для тех, кто почти не смотрит футбол, но планирует следить за чемпионатом Европы.

Сколько участников? Кто с кем играет?

Участвуют аж 24 страны. Их разбили на шесть групп – по четыре сборные. Там они играют между собой – по три матча каждая.

В плей-офф привычно выходят две лучшие из каждой группы, еще четыре из тех, кто займет третье место. Их определяют по таким критериям: количество очков, потом разница мячей, забитые голы и число побед в группе. Если не поняли второе предложение абзаца – не страшно. Ближе к делу мы все объясним детальнее.

Групповой этап начинается 14 июня, а закончится – 26-го числа. Плей-офф – с 29 июня по 14 июля.

Где сыграют? В каких городах?

Десять стадионов, десять городов.

● «Олимпияштадион», Берлин. Вместимость – 77 116 человек. Одна из основных арен этого Евро: примет шесть игр, в том числе финал.

● «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд. Вместимость – 81 365 человек. Самый большой по посадочным местам, тоже примет шесть матчей. Если Германия выйдет из группы с первого места, плей-офф начнут на арене «Боруссии».

● «Альянц-Арена», Мюнхен, домашняя арена «Баварии». У нее невероятная подсветка – видно даже из австрийских Альп. Вместимость – 75 000 человек. Шесть игр, в полуфинале тут может сыграть Германия.

● «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен. Вместимость – 62 271 человек. «Шальке» сейчас редко показывается в элите, но арена все еще хороша. Дали четыре матча, лишь один в рамках плей-офф.

● «МХП-Арена», Штутгарт. Вместимость – 60 469 человек. Дом «Штутгарта» принимает пять игр, плюс возможный четвертьфинал сборной Германии.

● «Фолькспаркштадион», Гамбург. Вместимость – 57 030 человек. Шесть лет «Гамбург» во втором дивизионе, но стадион не простаивает: например, именно тут все домашние матчи ЛЧ отыграл «Шахтер». Выпало пять игр.

● «Меркур Шпиль-Арена», Дюссельдорф. Вместимость – 54 600 человек. Поздравляем с дебютом на крупном турнире – все города, кроме Дюссельдорфа, принимали ЧМ еще в 2006-м. Тоже пять матчей.

● «Дойче банк Парк», Франкфурт. Вместимость – 52 300 человек. Стадион «Айнтрахта» – пять матчей, один из них в рамках 1/8 финала.

● «РайнЭнергиШтадион», Кельн. Вместимость – 50 076 человек. «Кельн» не сохранил место в Бундеслиге, но арена порадует фанатов. Пять матчей, один в плей-офф.

● «Ред Булл Арена», Лейпциг. Вместимость – 44 345 человек. Скромный и компактный стадион «Лейпцига», принимает четыре матча Евро.

Нет «Бай-Арены», стадиона «Байера», самой шумной команды прошедшего сезона. Все из-за нежелания местных властей расширяться: сейчас арена вмещает 30 тысяч фанатов, а надо минимум сорок. Но для Леверкузена, кажется, это перебор – там живет всего 166 тысяч человек.

Где покажут?

Трансляции Евро-2024 поделили «Матч ТВ» и стриминговый сервис Okko.

22 из 36 матчей группового этапа – у «‎Матча», самые знаковые вывески именно на телевидении. Но на Okko, вероятно, можно будет посмотреть все игры – на онлайн-платформе есть эфир главного канала «Матча».

1/8 финала целиком покажет «Матч ТВ».

У Okko три игры в плей-офф: два четвертьфинала и полуфинал. Впервые в истории современной России федеральные каналы не покажут все решающие матчи крупного турнира.

Финал, который состоится 14 июля, наверняка достанется «Матч ТВ».

Главное: кто победит?

Букмекеры считают главным фаворитом сборную Англии – за ними шагает Франция, а потом Германия.

Статистическая компания Opta тоже верит в англичан. Аналитики просимулировали матчи 10 тысяч раз при помощи суперкомпьютера – в 19,9% сценариев выиграла именно Англия.

🏆Англия – 19,9%;

🥈Франция – 19,1%;

🥉Германия – 12,4%;

● Испания – 9,6%;

● Португалия – 9,2%;

Самые низкие шансы на трофей – у сборной Грузии, ее оценивают в 0,1%.

А как же действующий чемпион? Что не так с Италией?

Коротко: сборная Италии еще не отошла от прощания с Роберто Манчини.

Изменился не только игровой стиль, но и состав: закончили опытные лидеры Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, не вызывают Чиро Иммобиле. Много новичков: Алессандро Буонджорно из «Торино», звезда «Болоньи» Риккардо Калафьори, Николо Фаджоли из «Юве», Майкл Фолоруншо из «Вероны». У них нет опыта игры на больших турнирах.

Италии не хватает качества: да, выделяется мощный костяк «Интера» (Бастони, Димарко и Барелла), но в остальном все средне. Федерико Кьеза много лечится и не в лучшей форме, стареет Жоржиньо. Даже звездный вратарь Доннарумма провел неоднозначный сезон в «ПСЖ», а главным форвардом стал Джанлука Скамакка из «Аталанты». Сборная явно слабее чемпионской.

Надежда на Лучано Спаллетти, который стартовал по конспектам Манчини, но поэтапно меняет внедряет новые идеи. Тренер ставит на физику, его команда должна быть готова перебегать соперников. Футбол Италии в отборе не восхищал, но Спаллетти обещал изменения, тактические эксперименты. Времени на разгон нет: попали в квартет с Испанией, Хорватией и Албанией.

Интересная сборная, за которую можно поболеть?

Самый яркий андердог – сборная Австрии , которую тренирует Ральф Рангник.

Даже без травмированного звездного защитника Давида Алабы у Австрии крепкий состав, многие лидеры выросли по методичке Рангника (один из главных философов современного немецкого футбола, работал в «Шальке», «Хоффенхайме» и «Лейпциге»): полузащитник Конрад Лаймер, который провел отличный сезон в «Баварии», яркий хавбек Кристоф Баумгартнер из «Лейпцига».

Выделяется один из главных героев лигочемпионской сказки «Боруссии» Д – Марсель Забитцер, он просто в отличной форме.

Сила Австрии – в слаженности. Интересная тренерская команда ставит на прессинг, но с топ-соперниками играет пассивно. Игроки готовы жертвовать комфортом ради команды. Кажется, выйти с третьего места из группы с Францией, Нидерландами и Польшей реально.

Выделим сборную Украины, у которой яркое молодое поколение,. Атаку сборной Турции, которую составляют молодые звездочки: Арда Гюлер из «Реала» и Кенан Йылдыз, талант «Ювентуса». Еще последите за Данией, у которой яркий дуэт из «МЮ» – Кристиан Эриксен и Расмус Хейлунд.

А Грузия с Хвичей? Совсем без шансов?

Уже выход на Евро – огромное достижение для Грузии.

Грузия попала в квартет с Турцией, Португалией и Чехией. Неплохой жребий, особенно при борьбе за третье место: турки обычно проваливают крупные турниры, а чехи сейчас нестабильны. Грузины ставят на быстрые атаки, на этом можно ловить даже португальцев.

Есть индивидуальное мастерство, все-таки играет Хвича Кварацхелия. На воротах – Георгий Мамардашвили, один из лучших вратарей Ла Лиги, за которым следила «Бавария». Есть забивной нападающий Жорж Микаутадзе, яркий Саба Лобжанидзе.

Тренер – француз Вилли Саньоль. Везет Грузию в знаковую для себя страну: в «Баварии» провел лучшие годы карьеры, в 2006-м дошел до финала немецкого ЧМ, потом помогал Карло Анчелотти в Мюнхене. Прекрасная среда для тренера – никакого давления.

Кто станет главной звездой?

Пять очевидных кандидатов:

● Джуд Беллингем. Выдающийся сезон в «Мадриде», сильнейшая сборная Англии и шансы на «Золотой мяч» (титул лучшего игрока мира).

● Килиан Мбаппе. Франция не выигрывает Евро аж 24 года – капитан заряжен, жаждет начать новый этап карьеры с трофея. Этим летом он сменил «ПСЖ» на «Реал», но пока все мысли о сборной.

● Харри Кейн. Игрок-мем. Очень старательный и забивной, но годами торчал в «Тоттенхэме» без титулов, а когда решился на переезд в «Баварию», перестала выигрывать и она. Этот Евро – хороший шанс выиграть первый в жизни трофей.

● Тони Кроос. Последний танец 34-летнего немецкого маэстро – домашний Евро. Хочет красиво завершить карьеру: недавно выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», хочет победить и со сборной.

● Криштиану Роналду. Без него, конечно, нельзя – шестой Евро, а трофейный голод прежний. Роналду обычно не проваливает Евро, часто с отрывом лучший. Посмотрим, что с ним стало после «Аль-Насра». Держит ли он топ-уровень?

За кем еще следить: 16-летний Ламин Ямаль из сборной Испании, Антуан Гризманн, Фил Фоден, Лука Модрич, Флориан Виртц, Артем Довбик и, конечно, Хвича Кварацхелия.

Выбрали для вас лучшие матчи группового этапа

Самые пышные, яркие вывески. Отправьте Эрлингу Холанду и Мартину Эдегору:

Тур 1

Испания – Хорватия, 15 июня, 19:00 по мск.

Сербия – Англия, 16 июня, 22:00 по мск.

Австрия – Франция, 17 июня, 22:00 по мск.

Тур 2

Дания – Англия, 20 июня, 19:00 по мск.

Испания – Италия, 20 июня, 22:00 по мск.

Нидерланды – Франция, 21 июня, 22:00 по мск.

Тур 3

Хорватия – Италия, 24 июня, 22:00 по мск

Украина – Бельгия, 26 июня, 19:00 по мск.

Грузия – Португалия, 26 июня, 22:00 по мск.

Фото: Gettyimages /Clive Rose / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Christof Koepsel / Stringer, Cathrin Mueller / Stringer, Frederic Scheidemann / Stringer, Maja Hitij / Staff, Leonhard Simon / Stringer, Stuart Franklin / Staff, Frederic Scheidemann / Stringer, Claudio Villa / Staff, Christian Hofer / Stringer, Levan Verdzeuli / Stringer, Jurij Kodrun / Stringer