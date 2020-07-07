Вы – инвестор. Сможете разбогатеть на акциях футбольных клубов?

Многие футбольные клубы в Европе работают как самые обычные акционерные общества, чьи ценные бумаги обращаются на биржах. Это значит, что их акции можно свободно покупать и продавать – если вы болеете за «Ювентус», «Аякс» или, скажем, «Бешикташ», нет никаких преград для того, чтобы стать совладельцем клуба.

Вместе с Currency.com, криптоплатформой, которая связывает мир традиционных финансов с криптовалютами, мы сделали игру. В ней надо отвечать на вопросы о клубах, чьи акции торгуются на бирже, и приумножить стартовый капитал.

Но сначала небольшое введение. Акции, облигации и другие финансовые инструменты продаются на обычных биржах. А на криптобиржах продаются токены, их интерактивный аналог. Так же, как и обычные акции, токен-акции растут или падают в цене, по ним могут выплачиваться дивиденды – в общем, все точно такое же, только токены хранятся прямо в смартфоне, и их можно в любой момент выставить на криптобиржу для продажи.

На Currency.com можно купить не только токены фондовых индексов, золота и нефти, но и токен-акции крупнейших компаний мира, в том числе футбольных клубов. Вы точно так же можете получать прибыль от дивидендов и от роста стоимости ценных бумаг, только не становитесь их совладельцами. Всем зарегистрировавшимся на платформе – подарок до 100 долларов*.

Обратите внимание! Как и любая биржевая спекуляция, торговля токенами может принести вам убытки. Не начинайте инвестировать, если вы не разобрались в предмете. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

Currency.com – белорусская криптобиржа, в которую инвестировали VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева. Она первой в мире связывает миры криптовалют и традиционных финансов через токенизированные биржевые активы.

*При условии прохождения верификации и 3 закрытых сделок. Для получения бонуса обратитесь в support@currency.com