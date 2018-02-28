Вниманию болельщиков! Перенос матчей первого раунда плей-офф

Дорогие друзья!

Сообщаем вам, что в рамках подготовки к проведению Второго этапа Чемпионата КХЛ Лига приняла решение о переносе матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с участием ПХК ЦСКА.

Матчи будут перенесены на следующие даты: 4, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 марта.

Таким образом, свой первый матч в плей-офф Кубка Гагарина армейцы проведут в воскресенье, 4 марта.

Ждем вас на трибунах ЛДС ЦСКА!