Первопроходец армейского хоккея

Сегодня, 28 февраля, исполнилось бы 100 лет Александру Виноградову.

Александр Николаевич входил в состав команды ЦДКА, которая приняла участие в первом чемпионате СССР по канадскому хоккею, а в 1948 году выиграла первые в истории армейцев золотые медали.

В 1954 году Александр Виноградов вместе с партнерами по сборной СССР завоевал первое в нашей истории золото чемпионатов мира.

По окончании карьеры игрока Александр Николаевич тренировал родной ЦСКА, с которым в 1961 году стал чемпионом СССР, а также помогал растить новых чемпионов в армейской спортшколе.

Память о таких великих мастерах, как Александр Николаевич, всегда будет жить в сердце каждого армейского болельщика.