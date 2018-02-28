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    Блог ХК ЦСКА - онлайн

    Первопроходец армейского хоккея

    Теги ЦСКА

    Сегодня, 28 февраля, исполнилось бы 100 лет Александру Виноградову.

     

     

         

    Александр Николаевич входил в состав команды ЦДКА, которая приняла участие в первом чемпионате СССР по канадскому хоккею, а в 1948 году выиграла первые в истории армейцев золотые медали.

     

    В 1954 году Александр Виноградов вместе с партнерами по сборной СССР завоевал первое в нашей истории золото чемпионатов мира.

     

    По окончании карьеры игрока Александр Николаевич тренировал родной ЦСКА, с которым в 1961 году стал чемпионом СССР, а также помогал растить новых чемпионов в армейской спортшколе.

     

    Память о таких великих мастерах, как Александр Николаевич, всегда будет жить в сердце каждого армейского болельщика.

    Автор
    • ААГ

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