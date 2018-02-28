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    Блог ХК ЦСКА - онлайн

    Церемония чествования победителей ОИ прошла перед матчем КХЛ ЦСКА - «Северсталь»

    Теги ЦСКА

    Российские хоккеисты одержали первую за 26 лет победу на Олимпиаде.

     

     

         

    Московский ЦСКА провел торжественную церемонию чествования победителей хоккейного турнира Олимпийских игр в Пхёнчхане, которые выступают за армейский клуб. Мероприятие состоялось перед домашним матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и череповецкой "Северсталью".Российские хоккеисты одержали первую за 26 лет победу на Олимпиаде, в овертайме обыграв сборную Германии со счетом 4:3. В составе российской команды было восемь хоккеистов ЦСКА: вратарь Илья Сорокин, защитники Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко и нападающие Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Иван Телегин и Михаил Григоренко. В тренерский штаб российской команды входит главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. В рамках мероприятия был также отмечен бронзовый призер Игр в составе сборной Канады защитник Мэт Робинсон.Представителям армейского клуба было адресовано несколько поздравительных речей, в том числе от членов спортивного общества ЦСКА, олимпийских чемпионок Анны Чичеровой (легкая атлетика), Софьи Великой (фехтование) и Светланы Ишмуратовой (биатлон).Трое хоккеистов после церемонии поделились своими эмоциями с журналистами. "Самое главное впечатление - то, что мы выиграли. Приятно получать поздравления, завтра обязательно поедем на прием к президенту", - рассказал Телегин."На Олимпиаде сложилась хорошая атмосфера и в хоккейной команде, и в целом среди наших спортсменов. Партнеры по клубу тоже поддерживали, потом встретили здорово. Теперь вместе будем штурмовать следующую цель - Кубок Гагарина", - отметил Сорокин."Поздравлений действительно очень много, это приятно, хотя до сих пор не верится в то, что мы сделали. Это останется и запомнится на всю жизнь",- подытожил Григоренко.

    Автор
    • ААГ

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