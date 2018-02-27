Олег Капризов: Молодчик, сына! Мы долго к этому шли!

Олег Капризов, отец 20-летнего автора золотого гола Игр-2018, дал эксклюзивное интервью.

Фоном нашего разговора звучали раскатистые скандирования – кажется, "Мы – чемпионы!" – и аплодисменты. Я дозвонился отцу автора золотого гола Олимпиады-2018 Кирилла Капризова Олегу в разгар празднования золота игроками и их родными, примерно через четыре часа после финальной сирены. "Мы сейчас с командой!" – подтвердил Капризов-старший.

Мне было немного совестно, что отвлекаю человека от погружения в полное счастье, – но как не попросить папу 20-летнего героя Игр поделиться эмоциями и мыслями на всю страну? Тем более что именно он, Олег Капризов, как все рассказывают, сыграл решающую роль в хоккейном и личностном становлении форварда ЦСКА и сборной России.

– Когда Илье Ковальчуку было пять лет, и он начал заниматься хоккеем, его отец написал в дневнике: "Наша задача – играть на Олимпиаде!" А вы такую же цель перед сыном ставили?– Прямо так, конечно, вопрос не стоял (смеется). Когда ребенок маленький, ты, конечно, мечтаешь, что он будет играть за сборную России. Но понимаешь, что для этого надо работать, работать и работать.

– Когда в овертайме Кирилл вышел на розыгрыш большинства, у вас было ощущение, что именно сыну сейчас доведется стать автором золотого гола?– Как, наверное, у любого отца, у меня всегда есть чувство, что мой ребенок сейчас выйдет и забьет. Он ведь играет в нападении – а значит, по-другому просто не может быть. Честно говоря, моя мечта сбылась!

– Василию Кошечкину вчера приснилось, что он вешает на шею золотую медаль. У вас никакого вещего сна не было?– У меня не то что вещего – вообще сна не было. Я проснулся в пять утра и больше так и не смог уснуть.

– А в течение дня созванивались с Кириллом?– Нет, и не только сегодня. Кирилла не трогал весь турнир. Вообще ни разу с ним не разговаривал! Мама – да, я – нет. Потому что не надо было это делать. Надо было оставить его в покое.

– Сразу после матча пошли в раздевалку и поздравили его?– Нет, в раздевалку мы не ходили. Увиделись только сейчас, через три часа после игры.

– Что первое ему сказали?– "Молодчик, сына. Мы шли к этому долго, долго". Для этого и работали – с тех пор, когда отдали его в хоккей! Где-то работа, где-то талант, упорство, желание... Все вместе. И желание учиться!

– Ему на Играх было у кого учиться – взять того же партнера по звену и капитана команды Павла Дацюка.– И в первую очередь у Павла, и у Ильи Ковальчука, и у Сергея Мозякина. У всех надо учиться! Если ты всегда будешь это делать, у тебя будет все получаться. Когда бросишь учиться – все пойдет вкривь и вкось.

– Уже во втором матче Олимпиады Кирилл сделал хет-трик со Словенией. Были в восторге? Все-таки он самый молодой игрок этой сборной?– Думал о том, что впереди решающие матчи и финал. Там и надо в первую очередь забивать. Хет-трики – это, понятно, хорошо, но намного важнее забрасывать важные шайбы в важных играх. Только тогда будет результат. А ждем мы от него много всегда. Это же твой ребенок! (улыбается)

– Сегодня первый тренер Кирилла Андрей Лучанский рассказал "СЭ", что после объявления состава сборной России на Олимпиаду ваш сын подарил ему машину, причем она стояла прямо в центре катка, где он работает. Вы поучаствовали в этом красивом поступке?– Это было решением нашего семейного совета. Олимпийское золото Кирилла – заслуга тренера, который его воспитал и дал ему путевку в хоккейную жизнь. Мы ему очень благодарны, и считаю, что если бы не он, Кирилла Капризова не было бы в сборной России. Он очень многое сделал для сына и для всей нашей семьи, чтобы Кирилл стал классным хоккеистом.

– Кому, помимо вас и первого тренера, Кирилл больше всех благодарен за эту победу?– Олегу Валерьевичу Знарку. За то, что он ему доверял и доверяет. За то, что выпустил в нужный момент.

– И не в один – Капризов ведь был на льду, и когда команда сравняла счет за 55 секунд до конца.– Да. Тренер – это для них самый главный папа на скамейке! В то время, когда парни там находятся, ни папа, ни мама, ни друзья ничем ему помочь не могут. Есть тренер, который видит пацанов и доверяет им больше всех.

– Как теперь не зазнаться после такой славы, которая сейчас на Кирилла неизбежно обрушится?– Для этого есть много рычагов с нашей стороны (смеется). А также со стороны его партнеров и друзей. Парень он взрослый, умный и хороший. Думаю, не должно с ним такого произойти.

– Не жалеете, что после такого триумфа он летом не поедет в НХЛ, в задрафтовавшую его "Миннесоту"? Это могло бы стать для Кирилла новым серьезным вызовом.– Провокационный вопрос! (Улыбается.) У нас есть трехлетний контракт с ЦСКА, который надо выполнить и все доказать здесь. Мы же не можем предвидеть всего на два года вперед. Никто не знает, что с ним произойдет завтра. Кто мог подумать год назад, что сейчас он будет в Москве, в сборной России и станет олимпийским чемпионом? И с НХЛ такая же ситуация. В прошлом году мы сделали такой выбор. А НХЛ от него никуда не уйдет.