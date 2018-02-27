Держать строй!

Следующим соперником ЦСКА в домашнем матче Евролиги станет испанская «Уникаха». Игра состоится 9 марта, в пятницу, в 20:00 в ДС «Мегаспорт» на Ходынском поле.

Команда из Малаги, как и предыдущий соперник армейцев «Баскония», отчаянно бьется за попадание в плей-офф, находясь в шаге от заветной восьмерки. Расположение команд в середине турнирной таблицы настолько плотное, что каждый тур может перекроить распределение мест. С учетом скорого окончания «регулярки» положительный результат каждой игры имеет двойную ценность. ЦСКА, который уже получил путевку в следующий этап соревнования, необходимо достигнуть еще одной цели – обеспечить преимущество домашней площадки.

«Уникаха» умеет играть с фаворитами. По ходу сезона горечь поражений от испанцев хлебнули «Фенербахче», «Химки», «Реал» и дважды «Маккаби». Команда Димитриса Итудиса увезла в первом туре тяжелую победу из Малаги – 80-89. Тогда армейцы выиграли благодаря удачным действиям в первой и заключительной четвертях. Снайперским талантом отметился Серхио Родригес, настрелявший 21 очко. В команде соперника блеснул экс-игрок ЦСКА Джеймс Огастин, принесший 18 очков и сделавший 9 подборов.

Перед очной встречей двух команд армейцев ждет выездная игра в Тель-Авиве с замыкающим восьмерку сильнейших «Маккаби», а испанцев ждет непростой выезд в Белград к «Црвене Звезде» с ее шумными болельщиками. Ожидание матча лучше всего скрасить приобретенными билетами, которые помогут забронировать лучшие места в зале, спланировать очередные длинные выходные, связанные с празднованием 8 марта, мужчинам – сделать оригинальный подарок своим половинам и получить наслаждение от очередного вечера на баскетболе.

И не забывайте: в «Мегаспорт» теперь легко добраться на метро!

Билеты можно и нужно приобретать онлайн на нашем сайте, а также в отделе продаж клуба, работающего с 10:00 до 20:00 по будням и с 12:00 до 18:00 по выходным.