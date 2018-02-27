Поехали на баскетбол!

Сегодня при участии нашей команды торжественно открыта станция метро ЦСКА.

Новая линия московского метрополитена связала Раменки, Москва-сити и Петровский парк. Долгожданная ветка, по пути пересекающая популярные синюю, фиолетовую и зеленую, да еще и имеющая переход на МЦК (станция «Шелепиха») просто-таки обязана помочь болельщикам армейских клубов. «Мы тут посчитали: сразу десять спортивных объектов ЦСКА находятся в непосредственной близости от метро», – отметил на торжественной церемонии Сергей Иванов. Для нашего клуба главное, что от выхода из станции до входов в «Мегаспорт» и УСК ЦСКА можно не торопясь дойти за пять минут. Жаль, что зима близится к концу – наверняка такое удобство поклонники баскетбола оценили бы еще в нынешнем сезоне, и отблагодарили бы повышением посещаемости.

Мероприятие глубоко под землей собрало большое количество метростроевцев, представителей армейского спорта и журналистов. Все ждали Сергея Собянина, который приехал точно по расписанию на поезде со стороны Раменок. Главной задачей мэра было поблагодарить метростроевцев – и многие из руководителей строительства получили почетные звания от городских властей. Потому о важности станции именно с таким названием больше говорил Сергей Иванов, который при участии армейских клубов немало сделал для того, чтобы в метро появилась наша аббревиатура.

На открытие пришли представители всех клубов, но баскетбольная делегация получилась не только самой массовой, но и самой заметной – по понятным антропометрическим причинам. Фактически, под землю спустилась почти вся команда (за исключением отсутствовавших по уважительным причинам) во главе с главным тренером, всем клубным руководством и при участии прославленного ветерана, олимпийского чемпиона Алжана Жармухамедова. А больше всего внимания от журналистов досталось Виктору Хряпе – ведь именно капитан стал прототипом статуи баскетболиста ЦСКА, размещенной в центре перрона.

Станция работает уже сегодня, а проверку нашим любимым видом спорта ей предстоит пройти в начале весны. Все начнется с Евролиги – 9 марта армейцы примут «Уникаху», а 21-го – «Олимпиакос». Поехали на баскетбол!