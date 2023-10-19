«Крылья Мечты» – теплый проект из Самары, где ребят с инвалидностью учат футболу и плаванию. Он родился из любви к клубу

Занимаются не только спортом, но и творчеством.

В Самаре живет очень трогательный проект для детей и молодых людей с ограниченными возможностями – «Крылья Мечты». Он возник в 2014-м и за эти годы вырос в 10 раз: с 20 до 200 участников.

Ребята с ДЦП, аутизмом и другими диагнозами приходят в «Крылья Мечты» и пробуют футбол, плавание или теннис. А еще – занимаются творчеством и находят друзей.

Проект «Крылья Мечты» участвовал во всероссийском конкурсе проектов массового футбола «Россия – футбольная страна!», который уже три года проводит РФС. В первом сезоне конкурса этот проект стал победителем национального этапа в номинации «Лучший проект для людей с ОВЗ».

Мы поговорили с руководителем проекта Инной Ванян о том, как личная история привела ее в «Крылья Мечты» и как развивать такой сложный проект.

У ребенка Инны аутизм. 5 лет назад он влюбился «Крылья Советов» и начал мечтать об игре в футбол

– У нас вообще нефутбольная семья. Совсем.

Началось все с того, что в 2018 году я привела ребенка – у него аутизм – на игру «Крыльев Советов». С тех пор Матвей влюбился в футбол: мог целыми днями сидеть в интернете, смотреть статистику, пересматривать матчи. Мы стали ходить на стадион на все-все игры.

Матвей знал счет всех матчей нашей команды. Можно было назвать любой сезон, и он говорил, когда забили, кто забил, на каком стадионе, называл всех игроков. Потом это распространилось и на чемпионат мира. Он знал все, что можно было найти в интернете.

После этого он захотел играть в футбол. Понятно, дети с аутизмом – особенные. На тот момент мне казалось, что организовать футбольную секцию для них нереально. Такого в принципе не существовало.

У нас не было физкультуры, и организовался вот такой небольшой кружок – типа ОФП, там было 10 ребят. Он не относился к «Крыльям Мечты», его организовала мама другого ребенка с аутизмом и позвала детей с этим диагнозом заниматься ОФП. Матвей туда ходил. Организаторы кружка связались с «Крыльями Советов», сказали, что есть дети с аутизмом, и спросили, можно ли привести их на игру. «Крылья Советов» тут же откликнулись: и билеты, и флажки, и браслеты детям раздали. Очень тепло нас приняли. Неожиданно тепло.

Для меня это были авантюра и страх, ведь ребенок с аутизмом остро чувствует большое скопление людей, шум, что-то новое. Решила попробовать: не получится – уйдем. У меня до сих пор где-то есть запись вконтакте про вот этот первый поход на стадион. Когда ему сказали, что надо кричать «Крылья Советов» – вперед!», он ни разу не присел, всю игру махал флажком, кричал. Это было чудо. С тех пор, с 2018 года, мы не пропустили ни одну домашнюю игру.

Теперь Матвея знают как настоящего болельщика: приглашали его наносить первый удар по мячу, он выводил футболистов. Мне безумно нравится, насколько они чувствуют этих детей, как пытаются помочь, организовывают встречи, автограф-сессии, играют с ребятами.

У нас в Самаре я нашла команду «Крылья Мечты». Она существовала с 2014 года, на тот момент там тренировались ребята с ДЦП – около 20 человек. Пришла с мальчиком, сказала: «Это, конечно, не ДЦП, но он очень хочет попробовать». Обычные секции, нам, понятное дело, недоступны – нужен адаптивный спорт. В качестве эксперимента нас взяли.

Было очень сложно, он кромку поля не мог перешагнуть, были страхи и истерики. Но через какое-то время, по шажочку, занимаясь индивидуально, он пришел к тому, что стал капитаном команды, лидером и неплохим игроком.

В «Крыльях Мечты» могут заниматься ребята с ДЦП, аутизмом, нарушениями слуха и не только

– Отличительная черта «Крыльев Мечты» – у нас нет отбора. Если родителям и ребенку все понравилось на первом занятии, мы его берем. Конечно, после обращения, я задам вопросы: все-таки у нас есть программа, мы делим детей по физическому и психическому развитию. А потом можем просто внутри проекта их перемещать из одной группы в другую: бывает, ребенок показывает себя лучше или, наоборот, у него что-то не получается.

Когда проект зарождался, брали только ребят с ДЦП, и они занимались только футболом. В 2019-м появилась первая команда с аутизмом. Потом мы взяли детей с синдромом Дауна, потом – с нарушением слуха, задержкой психического развития, умственной отсталостью. Расширяли проект, потому что многие просились.

Потом появилась необходимость в бассейне, потому что родители говорили: «Было бы неплохо, если бы мы еще плавали». В 2020-м мы написали первый грант и внесли туда бассейн. Когда были первые-первые группы, дети, по-моему, еще не умели играть, мы взяли в команду крутых тренеров, которые не просто научили их плавать. Сегодня ребята выступают за сборную, на всероссийских соревнованиях, у них много медалей. Кстати, сын тоже ездил в этом году на всероссийские соревнования. Все сложилось удачно.

Сегодня у нас представлены футбол, ОФП и плавание. Сейчас есть еще теннис. Мы не очень это освещаем, потому что не хватает рук, но уже второй год ребята занимаются, делают первые шаги в этом направлении. Но футбол – основная наша история.

Как в «Крыльях Мечты» появилась команда для ребят с аутизмом? Это был эксперимент

– С тех пор [как Матвей пришел в «Крылья Мечты»] я стала волонтером. Команду основали Алексей Анатольевич Мартынов и его сын, который в прошлом был профессиональным футболистом. Он тогда травмировался и решил: «Почему бы и нет? Буду тренировать ребят». Тогда, в 2014-м, к нему обратились ребята с ДЦП, и он решил заняться. Я услышала эту историю и узнала, что они много лет делали это абсолютно бесплатно: искали поля, с «Крыльями Советов» подружились, развивались. «Крылья Советов» поддержали идею, форму подарили.

Меня это так воодушевило, что я предложила помощь. Стала вести страничку вконтакте, заниматься административной работой. И через какое-то время, когда мой ребенок начал играть, мы поговорили с руководителем и с тренером: «Давайте мы наберем такую команду» [для ребят с аутизмом]. Я пообещала помочь. Все-таки таких детей очень много, и мы дадим им шанс. Это реально будет исполнение мечты, потому что у таких ребят даже физкультуры в основном нет – чаще всего они на индивидуальном обучении. Мы сделали эксперимент, набрали 20 ребят. И все получилось.

Ребята потихонечку освоили навыки игры. Потом о нас узнали еще лучше, к нам просились. В 2020-м мы написали первый грант. Понятно, я никогда такого не делала, я обычная мама, но решила попробовать, и у нас все получилось. Мы первый грант выиграли, когда было 60 человек в команде. Со временем ребят становилось все больше: было заявлено 60 человек, а к концу проекта нас стало уже около 100. Мы написали следующий грант – и опять победа. В этом году – третья попытка написания гранта, и в третий раз нас фонд поддержал.

Так я стала руководителем проекта. Сейчас я человек-оркестр. На мне и написание грантов, и отчетность, и все, что связано с деятельностью проекта. Я и администратор, и фотограф, и СММ, и все-все-все.

«Крылья Мечты» – это не только спорт, но и творчество. Ребята ходят в кружки и классно проводят время вместе

– Мы решили, что нужно учить ребят взаимодействию, дружбе, развивать навыки. Все взаимосвязано, если мы говорим про детей с ментальными нарушениями. Это очень важно. Нашли друзей-партнеров, и вот уже несколько лет ребята ходят на творческие занятия и кружки по интересам.

Одна из важных частей этого мероприятия – когда мы собираем их вместе: «А пойдемте в кино?» На футбол – это само собой. У нас есть активные ребята, которые всегда скандируют, настоящие болельщики с флагами. И, конечно, проводим разные мероприятия, потому что это домашние дети, которых ни в какую секцию не возьмут.

Самые простые мероприятия – поход куда-то. Например, в цирк. Я пишу руководителям, после этого нас приглашают. Мы просто организовываем группу, иногда привлекаем родителей. Хотя иногда хорошо, когда нет родителей рядом – тогда дети идут своей компанией и могут общаться. Когда рядом мама и папа, дети тянутся к ним. Практически каждый месяц у нас есть мероприятия, приуроченные к праздникам или знаменательным дням.

Что дети любят больше всего? Когда весело. Мы приглашаем аниматоров, которые устраивают настоящий праздник, проводим веселые старты, приглашаем друзей-партнеров, которые несут угощения детям. Старшим мы вместе с «Крыльями» устраиваем турниры и матчи, проводим мастер-классы.

Все возрастные группы остаются довольны. Дети любят и ждут такие мероприятия.

Дружба «Крыльев Мечты» и «Крыльев Советов»: матчи Дедов Морозов, встречи, подарки

– У нас есть совместный проект – матчи Дедов Морозов. Футболисты и ветераны «Крыльев» переодеваются в шубы Дедушек Морозов и перед Новым годом проводят инклюзивный матч. Потом, естественно, подарки и все такое. Это уже многолетняя, очень классная традиция. И мы, конечно, каждый год отмечаем день рождения нашего проекта, приезжают и женские и мужские команды.

Они очень отзывчивые. Когда я звоню и говорю: «Вот у нас будет такой-то праздник. Придете?» – «Конечно!» Всем ребятам подарили футболки «Крыльев Советов», они ходят такие счастливые. Это очень важно.

Название у нас родилось тоже не просто так: «Крылья» откликнулись на наш призыв, когда родилась команда, подарили форму. Мы решили: вот, у детей есть мечты, вот тут «Крылья». Так и появились «Крылья Мечты».

У воспитанников «Крыльев Мечты» много достижений. Как поездки на соревнования влияют на ребят?

– Сегодня можно гордиться, что многие ребята участвуют в соревнованиях. На днях мы отправим сборную малышей с ДЦП в Свердловскую область, в город Качканар. Там проводят ежегодный турнир, приуроченный ко Дню ДЦП (он 6 октября – Sports.ru). 7 октября мы отправимся в Сочи, там состоится Матч Добра. А, по-моему, 26 октября две наши сборных глухих юношей и мужчин поедут на финальный этап «Стальной воли».

Невероятно, насколько они меняются [после поездок на турниры]. Они так этого ждут. Когда мы впервые поехали, ребята потом целый год спрашивали, поедем ли мы в следующем году. Такая радость стимулирует нас еще больше. И в то же время мы каждый раз думаем: «Найдем ли мы деньги на эти поездки?». В этом году нам очень повезло: нам помогли – есть такая хорошая акция «Ставка на добро». Они пожертвовали нам миллион, и мы на них уже много раз ездили на соревнования по плаванию и футболу. Сейчас тоже поедем на эти средства, а дальше будем думать.

Мы активно ездим на соревнования в последние два года. До этого больше работали дома. Сейчас начинается новый виток развития. В последнем гранте мы как раз об этом и написали: мы растем, движемся вперед, теперь готовим сборные команды и участвуем в соревнованиях. Сейчас есть мечта открыть отделение в Тольятти. Очень надеюсь на это. Вдруг нас поддержат?

Занятия в «Крыльях Мечты» абсолютно бесплатны. Детям покупают и экипировку

– Проект существует в основном на грант. Последний грант – 6 миллионов 631 тысяча. Есть еще наше финансирование. Общая стоимость – около 10 миллионов на 200 ребят.

Для детей все занятия абсолютно бесплатны. Это наша политика с первого дня: мы ни рубля не берем с воспитанников, даже в самые плохие времена. Если нет финансовой поддержки, тренеры работают абсолютно бесплатно. На грантовые деньги мы покупаем детям полную экипировку: это и футбольная форма, и спортивные костюмы, и зимние куртки, и ветровки, и гетры, и щитки. Закладываем в грант и зарплату тренерам.

Сейчас ребята занимаются на лучших полях – это манеж, искусственное поле. Он круглогодичный, там очень комфортно и летом, и зимой. Что немаловажно, это и пространство инклюзии тоже, потому что в этом манеже занимаются и ребята без особенностей, которые посещают другие секции. Мы взаимодействуем и иногда проводим инклюзивные турниры смешанными составами. Это очень здорово, когда рядом есть сверстники. Это правильная инклюзия.

Двое из пяти тренеров по футболу – воспитанники «Крыльев Мечты», у них ДЦП

– По футболу у нас пять тренеров, при этом двое из них – наши воспитанники, у них ДЦП. Один их них в 2019-м получил лицензию УЕФА и тогда начал у нас работать. Второго мы включили в последний грант. Ему 30 лет, в 2014-м он пришел в команду и тренировался сам. Потом ему стало интересно, и он начал ходить к маленьким как волонтер. А затем спросил: «Может, я все-таки смог бы стать тренером? Вы могли бы меня взять?» Тренеры подсказали, куда нужно пойти учиться. Он получил лицензию по адаптивному футболу.

Мы очень довольны ребятами, их работой. Дети к ним тянутся, любят. И еще у нас есть два тренера по плаванию. То есть в команде тренеров семь человек.

Как проект вырос в 10 раз?

– Число участников растет из-за узнаваемости. Все-таки я мама такого ребенка. Из-за этого состою в чатах, где много таких мамочек, как я. Когда мы собирали первую команду, я написала в чат: «Набираем ребят с аутизмом». Скажу честно, мы нашли 20 ребят за день. Были и еще желающие, но на тот момент мы для себя определили, что, поскольку это пробный вариант, 20 человек – максимум.

Дальше родители детей начали рассказывать друг другу. Еще я веду социальные сети, в местных новостях появились телесюжеты про «Крылья Мечты».

Развивается ли адаптивный спорт в регионе?

– На сегодняшний день – конечно, да.

В регионе сильно развивается тхэквондо, буквально год им. Многие наши ребята и туда тоже ходят, сочетают. В Самаре есть следж-хоккей, его организовывают для детей с ДЦП. Баскетбол появился.

Когда мы начинали, наверное, ничего не было. Сейчас дети могут выбрать то, что по душе. Даже есть пример: мальчишки с аутизмом занимались футболом, но ярких побед не было, все-таки это командная игра, не получилось. После этого они ушли в тхэквондо, стали чемпионами России. Теперь оба отобрались на международные соревнования в Минске. Каждый ищет свое.

Спорт для особенных детей – это очень важно и нужно, потому что благодаря нему они становятся более раскрепощенными и организованными. Очень много плюсов! Как подсказал один человек: футбол не просто коллективная игра – это коллективный воспитатель.

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Фото: vk/fckm_samara