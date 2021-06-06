Подводим итоги масштабного конкурса.

На Sports.ru завершился проект «Страна, где любят футбол». Два месяца мы публиковали тексты о необычных и важных историях, которые зажигают вдохновляющей идеей – в футбол может играть кто угодно и в любой месте.

Герои наших историй участвовали в конкурсе «Россия – футбольная страна!». Его проводит РФС совместно с платежной системой «Мир». И читатели Sports.ru в голосовании выбрали лучший проект – им стала команда «Добряки» (41 % голосов), за которую играют дети из детских домов и уже покинувшие их взрослые. За победу в конкурсе РФС и «Мира» «Добряки» получат приз – 350 тысяч рублей.

Если вы не слышали об участниках конкурса и не успели проголосовать, то не страшно – самое время о них узнать. Еще раз знакомим со всеми проектами!

От личной истории про борьбу с зависимостью до помощи детям-сиротам. История команды «Добряки»

Это петербуржская история – выпускники детдомов и мужчины после реабилитации от зависимости играют в футбол (еще они занимаются волейболом, баскетболом и фехтованием). Всего в составе «Добряков» 160 человек – за четыре года число участников удвоилось.

Идеология «Добряков» – в семейной атмосфере. На поле нельзя материться и грубить, а вне игры команда объединяется через походы и совместные обеды. Подростки из «Добряков» социализируются в команде, находят наставника и по-настоящему взрослеют, занимаясь с психологом и обучаясь финансовой грамотности.

«Благодаря нам многие ребята нашли себя. Например, один парень закончил банковскую школу и теперь работает в банке. Еще один поступил в СПбГУ на бюджет. Кто-то в РЖД работает – сейчас готовится стать машинистом «Сапсана», это его мечта».

Традиционные блюда, концерт и футбол. Это чемпионат сельских команд в Башкирии

Второе место в конкурсе занял башкирский проект «Олотау йыйыны» (29% голосов). Олотау – это гора в месте, где проводится турнир. «Йыйын» – это «народный праздник» в переводе с башкирского.

Сначала турнир объединял деревни одного района, но постепенно разрастался – и теперь на ежегодные соревнования приезжают 300-400 человек. Главное правило, на котором держится идентичность турнира – игроки или родились в деревне, или живут в ней.

«В день турнира работает вся деревня. Жители нас поддерживают. Пока никто не говорил: «Зачем вам это надо? Еще и деньги свои тратите». Для Кутуево это действительно праздник. Мини-сабантуй, я бы сказал».

«После второго или третьего ребенка жизнь не заканчивается». Многодетные мамы раскрывают себя через футбол

Третье место с 9% голосов у проекта «Ленинградская семья». Его организовала женщина после шести лет в декрете, найдя так лучший способ, куда выплеснуть накопленную энергию и злость. Так в Ленобласти начались турниры женщин за 30, их даже финансово поддерживает местное правительство, а дети вдохновляются мамами – и тоже записываются на футбол.

«Я часто вижу гордость детей, они словно думают: «Вот у меня какая мама». Дети знают, что два раза в неделю мама уезжает на тренировку. Вы представляете, какой это пример? Она не в кафешку с подружками ушла и непонятно, во сколько вернется, а уехала тренироваться».

«Чтобы играть на снегу, нужна выносливость. На снегу проваливаешься, из-за этого сильнее устаешь». В России есть чемпионат по снежному футболу

В селе Кирицы (Рязанская область) дети играют в футбол на снегу – это намного приятнее душного зала, а игроки прокачивают технику. Смену покрытия рекомендуют тренеры, а снежный футбол еще берет и низкой травмоопасностью.

«На снегу мяч становится скользким. Из-за кочек работать с ним сложнее. Поэтому я становлюсь техничнее, что в дальнейшем помогает мне. Когда выхожу на газон, лучше чувствую мяч, потому что на снегу труднее обводить».

«Если похудею – не возьмут в команду». Ого, в России развивают футбол для людей 100+ кг

Лишний вес – беда для профессионального футболиста: даже слегка выпирающий живот после межсезонья повод для штрафа и бесконечных шуток в соцсетях про каникулы у бабушки. Но в России уже больше 20 лет играют в формате «100+» – да, если весишь меньше 100 кг, то тебе в этот турнир нельзя.

Особенно популярны матчи тяжеловесов в Москве, Ростове-на-Дону и Белгороде. Футбол этот медленнее обычного, он более ориентирован на пас и тактические хитрости. Главный вопрос к игрокам – как они справляются с нагрузкой на суставы, но даже боль для многих – не повод уходить из футбола.

«Колени болят и до, и после. Это профессиональная проблема футболистов-тяжеловесов. Деваться некуда: или сидеть на диване, или играть. Пока есть жажда футбола, можно и потерпеть».

«Когда идешь уверенно и не боишься, тебе вселенная и люди помогают». Монолог игрока сборной для слепых

Андрей Куклин с шести лет видит только свет. Но к 21 году он поработал курьером, пробует себя в музыке и ведет тикток на 200 тысяч подписчиков. Главная страсть Куклина – футбол. Он играет в турнирах для полностью незрячих людей, представляя сборную России.

«Я очень хочу мотивировать людей намного масштабнее, чем сейчас. Поехать по России со своими песнями, чтобы люди увидели это вживую. Хочется собрать целый стадион и в перерыве между песнями пробежаться с мячом по полю, чтобы все подумали: «Вау, он еще и в футбол играет». Я мечтаю выступить на футбольном стадионе».

Команда Хабиба, шоу «ЛФЛ жи есть» и бывшие футболисты «Анжи». В Дагестане растет лучшая любительская лига России

Даже без «Анжи» в РПЛ футбол в Дагестане все еще огонь – хотя бы за счет любителей, которые организуют лиги на 55 команд с тремя дивизионами. В деле даже команда Хабиба The Eagles и бывшие профессионалы. На матчи приходят 200-300 человек (заглядывает Хасбик, например), у лиги есть ютуб-шоу в формате трэш-тока и спонсор. И люди из дагестанского ЛФЛ попадают в профессиональный футбол.

«Я рад, что мы становимся мостиком к проффутболу. Если раньше молодые пацаны не попадали во Вторую лигу, они терялись. А здесь они набираются жирка, за ними смотрят. Президент «Легиона»Шамиль Лахиялов выкладывал у себя, как он на беговой дорожке отсматривает игроков из ЛФЛ».

«В воротах человек после пересадки сердца». Люди после трансплантации играют в футбол с врачами

С 2011 года в России развивается проект «Трансплант-Футбол». Люди играют в мини-футбол после пересадки сердца, почек и других важных органов. Игра здесь менее интенсивная и аккуратная – футболисты берегут друг друга. Но в этих играх все равно живет вдохновляющий азарт, объединяющий людей с общей проблемой.

«Через три месяца после пересадки почки узнал, что проводятся Трансплант-Игры. Я взял с собой буквально футболку и шорты и поехал на соревнования, даже не надеясь увидеть там народ. Даже не читал, какие виды спорта будут. Приехал, увидел кучу людей. Помню, даже испугался, позвонил жене и сказал: «Ничего себе».

Реклама, «РФС», erid: Kra23a2ht