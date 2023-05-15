«В воротах человек после пересадки сердца». Люди после трансплантации играют в футбол с врачами

Мощнейший проект.

В России люди, пережившие трансплантацию, впервые сыграли в футбол в 2011 году – в рамках акции «Люди ради людей». Нерегулярная инициатива переросла в серьезный проект «Трансплант-Футбол», в котором пациенты играют вместе с врачами. Всем руководит некоммерческая организация «Нефро-лига» – благодаря ей люди после трансплантации могут заняться не только футболом, но и волейболом, фехтованием, многими другими видами спорта.

Проект «Трансплант-Футбол» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна!», который проводит РФС при поддержке платежной системы «Мир».

Мы записали рассказ Эллы Ткачевой, спортивного координатора организации «Нефро-лига», и узнали, как спорт становится частью жизни людей, получивших второй шанс.

«Поняли, что в России не особо много для таких людей сделано». Элла занялась развитием спорта для трансплантированных из-за личной истории

– В эту тему я пришла в 2018-м – после того, как моей дочери сделали операцию по трансплантации почки. Тогда я вообще впервые узнала, что такое бывает, что такие операции делают, что такие проблемы случаются. Дочь была спортсменкой – занималась фигурным катанием. Вернуться в том объеме, в котором требует этот вид спорта, после пересадки невозможно. Поэтому мы стали думать, как жить, и поняли, что в России не особо много для таких людей есть.

Тогда мы нашли «Нефро-лигу», которая до этого отправляла людей на соревнования в Польшу и Казахстан, а в 2019-м сами в них поучаствовали. Там я увидела, что у других стран есть целые команды – волейбольные и футбольные, например. А нас там было пять человек. Вернувшись, мы решили, что надо пробовать все это двигать в России. Тогда я начала вести TransplantSportRus (группа вконтакте о спорте для людей, переживших трансплантацию органов – Sports.ru).

Сейчас дочь играет в теннис для себя, катается на катке, если хочет. Естественно, никакого профессионального спорта уже нет. Но она поступила в МГУ на востоковедение, и это съедает все время. Сейчас она восполняет то, чего раньше у нее не было – вместо спорта увлеклась учебой. Учит китайский и хочет заняться турецким. Но физическая нагрузка всегда есть.

Сейчас футбольные команды есть в 6 регионах России – там, где трансплантология наиболее развита

– На тот момент футбол для людей после трансплантации уже существовал в формате матчей пациентов и врачей. С 2011-го по 2016-й точечно проходили турниры – в Москве, один раз – в Санкт-Петербурге. Все было грандиозно и помпезно – с депутатами, артистами, например, приезжал Михаил Боярский. Это было не что-то регулярное, а разовая ежегодная акция, направленная на привлечение внимания к теме трансплантации и донорства. После 2016-го никто особо этим не занимался. В 2019-м наши ребята ездили на турнир в Брест – там вместе с врачами играли команды из Беларуси, Украины и Польши – и завоевали 1-е место.

Сейчас в шести регионах у нас есть команды – Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Рязанская, Челябинская области, а также Республики Татарстан и Башкортостан. Все-таки в этих регионах расположены самые крупные трансплантационные центры. Регулярные футбольные тренировки есть только в Челябинске – там к ребятам приходит тренер, и они раз в неделю собираются. Остальные пока тренируются кто где. В Уфе вообще своя история – после турниров с участием врачей, которые в 2016-м прошли в Москве и Петербурге, именно Уфа подхватила эту эстафету. С 2017-го там ежегодно проходят турниры с врачами по футболу и волейболу.

Минимум контактов и таймы по 15 минут – главные отличия трансплант-футбола от обычного. Консультация с врачом тоже нужна

– Меры предосторожности обязательны. Естественно, никто не играет агрессивно. С точки зрения правил мы ориентировались на международный опыт – есть World Transplant Games Federation, на сайте которой прописаны правила для трансплантированных. Игры короче – у нас тайм длится по 15 минут. Нет контактов – все очень аккуратно играют, никто специально никого не пихает. Игроки друг друга берегут, относятся уважительно и понимают, в каком они все статусе. А в остальном – по правилам мини-футбола.

Конечно, любой спорт и физнагрузки для людей после трансплантации возможны только в индивидуальном порядке. Нужно консультироваться с врачом, потому что у всех разные параметры. Но это же для любого человека так – если мы с вами пойдем сдавать ГТО, то должны будем получить допуск от врача. Бывает, что у человека серьезные нарушения – например, проблемы с костями после 20 лет на диализе. Но такие люди и сами не выйдут на поле. Оно им зачем? Каждый сам контролирует.

На поле не имеет значения, какой орган у человека был трансплантирован. Единственное – по возможности стараемся не рисковать при выборе вратарей. Чтобы в живот не прилетело, если ты, например, с пересаженной почкой. В недавней игре в воротах играл человек после пересадки сердца. Те, кто выходят на поле, надевают специальный защитный бандаж. Есть те, кто играют в волейбол с фистулой (артериовенозная фистула создает доступ к сосудам при лечении хронических болезней почек гемодиализом, то есть очищением крови вне тела при помощи специальных фильтров – Sports.ru).

Все находят себя, если хотят. Мало же кто начал после трансплантации – это те, кто играли до нее. И они счастливы вернуться к любимому занятию. Для них это шанс. Я обзванивала ребят перед одним из турниров, и они были в восторге. Спрашивали: «Да вы что, серьезно? Для нас такое существует? Я и не верил, что когда-нибудь выйду на поле».

После пересадки в среднем должно пройти полгода – потом можно заняться спортом

– Недавно мы ездили на фестиваль адаптивного футбола «Стальная воля» в Сочи, который организует РФС, и впервые в истории там было пять нозологий инвалидностей (нозологическая группа инвалидов – это совокупность людей, имеющих схожие признаки патологии или родственные заболевания – Sports.ru), а не четыре, как обычно. И в рамках фестиваля мы показали, что существуют люди с такой инвалидностью [после трансплантации], потому что о них вообще-то никто ничего не знает, а они существуют.

После пересадки должно пройти около шести месяцев, чтобы человек смог заниматься спортом. А дальше – уже индивидуально. Бывало, что и раньше восстанавливались. Бывало, что и позже – через год, например. У нас на футболе был мужчина – спустя семь месяцев после трансплантации он уже вышел на поле. Конечно, очень аккуратно все делал, но был очень рад, что может играть.

Число участников матчей выросло очень сильно – сейчас в футбольном чате больше 70 человек. Если посчитать вообще всех поголовно, то будет около 100. И это еще не стопроцентный охват – я же не позвонила каждому врачу каждого диализного центра. Через докторов запрашиваю контакты тех, кому был бы интересен футбол. Они же общаются, знают что-то о пациентах, поэтому часто рассказывают об активных ребятах. А кто-то просто по объявлению из соцсетей звонит.

«Пришло письмо о том, что будет лучше, если мы не приедем на международные турниры». Как в России появились Трансплант-Игры

– Толчком к созданию трансплантационных игр стало то, что люди, которые раньше ездили на международные соревнования, потеряли такую возможность. У «Нефро-лиги» было членство в европейских и мировых ассоциациях, но оно было временно приостановлено в связи с политической обстановкой. Тогда мы и решили, что будем играть дома и развивать спорт здесь. Считаю, мы очень хорошо заместили международные турниры.

Мы не думали, что желающих выступить на первых Трансплантационных играх, которые прошли в прошлом году, будет так много. Нам звонили тренеры по баскетболу и футболу, чтобы записаться. Да, у них есть такая проблема со здоровьем, но они по-прежнему рядом со спортом. За неделю-две зарегистрировались 40 или 50 человек. Мы не ожидали. Помню, тогда подумали: «Ну все, Игры точно состоятся». Мы сначала анкету-то создали, чтобы просто посмотреть, будут ли желающие.

Слоган Трансплантационных Игр – «Спортивный праздник второго шанса жизни». Получив второй шанс на жизнь, люди живут более насыщенно и ярко, сильнее ценят минуты и возможности. Отрицательных эмоций точно нет. Страхи возникают, но в рамках разумного. Всегда можно проконсультироваться с врачом и не делать чего-то. Спорт же тоже может быть разным – кто-то в футбол играет, а кто-то дартсом занимается. И в дартсе, например, вообще нет противопоказаний. Этот вид спорта доступен любой бабушке на диализе. И это занятие поможет на какое-то время забыть о болезни, завлечет их.

«Приятно, что людям полезно». Почему Элла не останавливается и продолжает развивать трансплант-спорт в России

– Я вижу результат и понимаю, что это приносит людям пользу. Уже начала, поэтому хочется продолжать. Мне нравится отдача – приятно, что людям полезно. Раньше мы с дочками были полностью погружены в спорт. Я знаю, что спорт – это здорово. Он делает жизнь интереснее. У тебя есть соревнования, ты меньше думаешь о бытовых проблемах.

На проект нужны деньги. Много что можно реализовывать на волонтерских началах – например, для футбола нужны желание и мячик. Но иногда возникает необходимость аренды площадок. Тогда помогает «Нефро-лига». Еще проект «Трансплант-Спорт» получает поддержку Фонда президентских грантов и фонда развития футбола инвалидов «Равные возможности». В рамках подготовки к Трансплант-Играм мы арендуем поляны для футбола, оплачиваему тренировки в Рязани, Челябинске и Екатеринбурге. Спонсоры есть – очень часто ими становятся диализные компании. Недавно мы ездили в Сочи на футбол, и они точечно помогали своим пациентам.

После нашего участия в забеге текст на сайте Russia Running набрал 26 тысяч просмотров. То есть обычные люди, бегуны про нас прочитали. За последнее время осведомленность о трансплантации повысилась – это совершенно точно. Огласка помогает. А в том, что она сыграет положительную роль, я даже не сомневаюсь.

Сейчас у нас есть команды в шести регионах. Надеюсь, будем находить футболистов и в других субъектах и проведем выставочный матч на чемпионате России по футболу среди врачей, а также продолжим играть с докторами в регионах, потому что это удобно. Все-таки не всегда возможно собрать две команды пациентов. По-разному бывает – может быть смешанный состав, а могут и друг против друга сыграть, и пациенты могут еще и выиграть. Мы проводили такой турнир – было пять команд врачей и одна – пациентов. И наши ребята заняли четвертое место, то есть обошли две команды докторов.

Существует же спорт глухих, спорт слепых. Будет теперь и трансплант-футбол.

Как трансплант-спорт меняет жизни пациентов? Их истории

Говорит Александр:

– Я реципиент почки с декабря 2021-го. Бывший кандидат в мастера спорта по акробатике – при этом в моей жизни были и другие виды. Я 12 лет профессионально занимался спортом, бегал.

В 2014-м мне диагностировали хроническую почечную недостаточность. Тогда я думал, что спорт из моей жизни ушел раз и навсегда. Четыре года мучений на диализе вообще не давали мне заниматься спортом – я не мог даже бегать.

Через три месяца после пересадки узнал, что проводятся Трансплант-Игры. Я взял с собой буквально футболку и шорты и поехал на соревнования, даже не надеясь увидеть там народ. Даже не читал, какие виды спорта будут. Приехал, увидел кучу людей. Помню, даже испугался, позвонил жене и сказал: «Ничего себе».

В нашем диализном центре было очень мало молодежи, и я не знал, что есть люди, которые занимаются спортом после трансплантации. Там я понял, что я, оказывается, не один такой. Начал с футбола. В тот день я играл так себе, и мы заняли второе или третье место. С того дня я улучшил свои показатели – с пяти минут бега без отдыха до сорока.

Благодаря футболу я понял, что могу бегать. Теперь бегаю дистанции от 3 до 10 километров. Еще занимаюсь футболом два раза в неделю – с врачами. Благодаря футболу нашел много друзей – и среди врачей, с которыми мы вместе тренируемся, и среди участников Трансплант-Игр.

Рассказывает Артем:

– В 14 я заболел гломерулонефритом (это воспалительное заболевание почек – Sports.ru). До этого играл в футбол в школьной команде – мы даже выигрывали городской турнир «Кожаный мяч». После длительного лечения почки все равно отказали. Вышел на диализ в 17 лет. Сейчас мне 21.

После этого увидел объявление о футболе в диализном центре. Сначала даже внимание не обратил, подумал, что диализ и футбол несовместимы. После этого решили с коллегой по диализному центру съездить в Челябинск, у них в то время уже была команда по мини-футболу. Потом узнали, что намечается большой турнир «Стальная воля». Я и представить не мог, что можно играть в футбол с такой болезнью.

Теперь при поддержке «Нефро-лиги» собираем команду в Екатеринбурге. Уже организовали тренировки – профессиональные в каком-то смысле.

Футбол стал отвлекать от болезни, теперь я хожу на диализ как на работу. И жду новых соревнований и тренировок.

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Sports.ru проведет народное голосование, в котором среди участников конкурса «Россия – футбольная страна!» можно будет выбрать наиболее понравившийся. «Трансплант-Футбол» тоже будет там. Победитель голосования получит специальный приз от платежной системы «Мир».

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Фото: rfs.ru; vk.com/transplantfootball