Знакомимся с проектом «Ленинградская семья».

Тренировка началась с разминки. Пока футболистки бегают по кругу и делают упражнения на растяжку, тренер расставляет фишки. В это время дети висят на канатах, играют с мячами, а одна девочка катает обруч по полу. Дальше – много разных активностей: упражнение «змейка» на ведение мяча, командная игра с элементами гандбола и баскетбола (только попасть надо в щит, а не в кольцо). Потом футболистки делятся на пары и работают над игрой в пас. Тренер призывает «не лениться» и переходит к следующему упражнению – мамы отрабатывают выход два в одного. У одной из пар начать с хорошего паса не получилось, и одна предлагает другой: «Давай переделаем?» Все по-доброму смеются. Девушки действительно переделывают и забивают под восторженные возгласы остальных. Потом начинается двусторонка. Одна из девушек медлит перед выходом на поле: «Сейчас, я только чулки поправлю».

Так я познакомилась с футболистками из проекта «Ленинградская семья». Это целая сеть любительских команд для многодетных мам в Ленинградской области: они играют в Гатчинском, Киришском, Тосненском, Кировском и Всеволожском районах.

Проект «Ленинградская» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна!», который проводит РФС при поддержке платежной системы «Мир». Мы посетили тренировку команды в Гатчине и поговорили с создательницей проекта Натальей Яковлевой, чтобы узнать, как она его придумала и как это влияет на жизни многодетных мам.

«Объединились, чтобы выплескивать негатив». Наталья придумала проект, когда провела в декрете 6 лет

– Я многодетная мама с тремя детьми-погодками. Дел всегда очень много – мы еще и в частном доме живем. Проект придумала из-за того, что шесть лет провела в декрете – по натуре я очень активная. Объединились с другими многодетными мамами, чтобы выплескивать негатив на поле. Никто из нас играть не умел. Даже не представляли, как будем это делать. Все-таки нам не 15 лет, а уже нормально под 40. Спорт для нас был чем-то далеким, а мяч – особенно. Обычно футбол все-таки ассоциируется с мальчишками. Явно не с многодетными мамами..

Мы живем в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области. Свистнули знакомым многодетным мамам из Шлиссельбурга и Кировска. Нашли тренера. Он согласился с нами позаниматься ради развлечения. Через три недели после того, как это все придумали, мы устроили турнир. Понравилось. Так мы стали тренироваться два раза в неделю – утром в субботу и вечером в воскресенье. Образовался коллектив: к нам стали приходить мамочки, которых мы не знали, завязывались новые знакомства.

Вскоре о нас узнала команда мам из Москвы United Moms. Они связались с нами, а мы предложили им приехать к нам в Петербург, чтобы устроить турнир в честь 8 Марта. Нас поддержал депутат Законодательного собрания Ленобласти Алексей Ломов, манеж дали бесплатно. Приехала команда из Москвы, а еще мы узнали, что такая команда есть в Петербурге. Так начался ажиотаж.

Некоторым сложно выделить даже 300-400 рублей – за них скидывалась команда и дарила бутсы. Многие мамы плакали, впервые приехав в Москву

– Летом нам давали пришкольные стадионы. Формы не было – тогда нам помог спонсор, который купил футболки и шорты. Затем мы решили участвовать в гранте губернатора Ленинградской области. К тому моменту команды были в Кировске и Тосно, а потом к нам присоединились мамы из Гатчины и Всеволожска. Мы выиграли грант и благодаря ему полностью закупили новую экипировку. Вы видели, мамы у нас очень красивые: шортики, футболочки, костюмчики с эмблемами. Также мы закупили мячи, арендовали поле, стали платить тренерам. До этого на зарплату тренерам девочки скидывались. А мамы у нас домашние – есть такие, которым финансово тяжеловато. Некоторым даже 300-400 рублей сложно выделить.

Мне главное, чтобы мамам было комфортно. Моя задача – обеспечивать их, искать спонсоров, чтобы мамы не нуждались в форме. Даже футболка – это дорого. Я показываю им равенство: «Вы все одинаковые, девчонки». У нас бывали мамы в тяжелом положении: после развода, не могли платить за тренировки. И мы платили за них – девчонки, у которых есть деньги, скидывались. Покупали командой бутсы в качестве подарка на день рождения.

В 2021-м мы поехали на турнир «Сияние звезд» в Москву и заняли там первое место. Его проводила Наталья Карпович (председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» – Sports.ru). Наше участие полностью оплатила Ленинградская область за счет гранта. Когда мы приехали, многие мамы плакали, потому что до этого ни разу не были в Москве. Наверное, человек 8 из 24 посетили Москву впервые. Еще больше мам впервые проехались на «Сапсане». К нам команда из Москвы приезжает на плацкарте, а вот мы к ним – на «Сапсане».

Мы всегда участвуем во всех возможных проектах, чтобы у наших мам сохранялась возможность тренироваться бесплатно. Этим занимается целая команда – я как руководитель, а еще делопроизводитель, она же юрист, бухгалтер. Нужно написать бюджет, потом еще грамотно за него отчитаться, заплатить налоги.

В «Ленинградскую семью» в основном приходят, чтобы похудеть и пообщаться. Дети гордятся, что их мамы играют в футбол

– Часто приходят за компанию, ради общения. Прийти к нам может любая женщина. Мы берем всех. Я знаю семьи, которые сейчас переживают тяжелые моменты. В такой ситуации любая мама будет тратиться в первую очередь на ребенка. А мы придумали этот проект, чтобы женщина пришла к нам и почувствовала, что она ничего никому не должна, что ее здесь нормально встретят, с ней пообщаются, и еще она получит навыки и прекрасный выброс энергии. Круг общения значительно расширяется:если раньше у некоторых было 10 друзей вконтакте, теперь их 110. Очень многие приходили к нам на тренировки, чтобы просто познакомиться. И мамочки очень довольны, что можно обучиться, наобщаться, подвигаться.

Футбол – это легкообучаемая и командная игра. В команде всегда есть поддержка, есть к кому стремиться. У женщин же часто так – видят, что рядом кто-то лучше, и решают: «Я тоже буду лучше».

Кроме того, футбол дарит прекрасную фигуру. Многие к нам идут, чтобы похудеть. Уже через четыре месяца чувствуешь, как подтягиваются мышцы. Фигуры у мам становятся просто блестящие. И не скажешь, что им по 42-43. Мы не проводим никаких конкурсов, не устраиваем голосование за мисс «Ленинградская семья». Для нас все мамы красивые и идеальные. Из девушек, которые хорошо себя показали, мы составляем сборную, и эта команда играет в лиге мам.

К нам приходят много учителей физкультуры. Они учатся у наших тренеров, а потом применяют эти навыки на уроках. Еще у нас был опыт сотрудничества с детским домом в городе Никольское. Мы пригласили детей на тренировку, и мамы играли с ними. Очень много положительных эмоций получили.

Еще мы поддерживаем нашу областную команду «Ленинградец»: организовываем выезды, берем мужей и детей, болеем. Дети, видя все это, начинают иначе смотреть на нас. Не у всех женщин дети занимаются футболом, наверное, процентов у 60. Многие мамы отдают детей в футбол после того, как попали в наш проект. И я часто вижу гордость детей, они словно думают: «Вот у меня какая мама». Дети знают, что два раза в неделю мама уезжает на тренировку. Вы представляете, какой это пример? Она не в кафешку с подружками ушла и непонятно, во сколько вернется, а уехала тренироваться. И на это время муж остается с детьми, что тоже очень хорошо.

«Звонят из Тихвина: «У меня 20 мам хотят играть, почему у нас нет команды?» Желающих так много, что теперь в проект берут не только многодетных мам

– Сначала мы действительно брали только многодетных мам, но потом стали получать много вопросов: «У меня есть дети, почему я не могу? Я не многодетная, но мне 45, но я хочу играть». В результате мы чуть-чуть изменили проект, чтобы не было такого разграничения.

Вы сами видели, мамы приходят на тренировки с детьми. Если мама отвлечется и не заметит что-то за ребенком, то кто-то из команды сразу прибежит. И дети впитывают в себя всю эту доброту. На турниры ездят мужья и очень болеют за нас. Однажды мы ездили на турнир в Боровичах – выставили там пять команд. Тренер бегал от поля к полю, потому что команды одновременно играли, а потом подключился муж одной из футболисток и стал командовать. Это было смешно, потому что он кричал: «Зая, зая, не туда, ты тупишь». А потом они все это вместе обсуждают, обмениваются мнениями. Понимаете, как это сближает?

В каждом районе по 15 участниц, но группа в Гатчине переполнена. Наверное, в сумме человек 70-80. Сегодня мне звонила девочка из Тихвина: «Почему у нас нет такого проекта? У меня 20 мам готовы играть в футбол, мы тоже хотим такую команду». Мы только за то, чтобы проект развивался и рос, потому что это здорово. На тренировках мамы получают очень много положительной энергии. Мы уже можем все. Кто-то смеется: «В хоккей не пробовали?» Я говорю: «Если бы у нас в Ленобласти хватало площадок, мы бы и в хоккей смогли играть».

Такую форму и мячи мы закупили благодаря гранту губернатора Ленинградской области. Начинали со спонсорских денег: директор компании «Кадастр 360» Андрей Уразов закупил для одной команды футболки с эмблемами. Проект рос, и появилось уже четыре команды. Найти спонсоров уже было тяжеловато. Поэтому мы подготовили заявку на грант.

Ленобласть у нас замечательная. Понятно, что здесь не такая инфраструктура, как в Петербурге – мамам особо никуда не сходить. Но вместе с областью мы реализуем такой проект и помогаем. Благодаря области мамы получают возможность заменяться.

Я бы очень хотела, чтобы вы про таких людей писали, потому что они реально помогают. У нас нет будущего – мы не станем «Зенитом». Но в нас верят. И такая поддержка – это очень приятно.

«Многие, поиграв с нами, ушли в декрет за третьим». Мамам нужно выдыхать, и спорт – прекрасный вариант

– Мы показываем мамам, что после второго или третьего ребенка жизнь не заканчивается. Все только начинается. Многие, поиграв с нами, ушли в декрет за третьим. Даже тренеры. Это заразно. Особенно мне понравилось на турнире в Сочи. В других командах там играли девчонки-подростки. На нас долго смотрели, а потом спрашивали: «Вы реально мамы?» Для них это был шок.

Женщина может все, было бы желание. Чтобы было желание, ей нужно хорошее настроение. Чтобы было настроение, ей надо дурь свою раскидать. Либо это будет в семье – на мужа и детей, либо она придет на футбол, попинает мяч и вернется домой мягкая и пушистая.

Женщинам нужен выплеск энергии. Кто-то боксом занимается, набивает грушу сам с собой, а мы играем в мяч. Бывало такое, что женщина приходит на тренировку, а после нее в ворота бьет и бьет. И мы понимаем, что сейчас она набьется, ей это нужно. Самое главное, чтобы семьи не распадались. Я знаю, что такое стресс, эмоциональное выгорание. Спорт – лучший способ выдохнуть.

Дети все впитывают как губки. Если в семье что-то происходит, хорошее или плохое, они обязательно это запомнят, и в своей семье сделают точно так же. Если мальчик видит, что его мама – красивая и счастливая, то он себе такую же жену будет искать. Должны быть любовь и согласие. Семья – самое главное. А женщинам обязательно нужна возможность эмоционального выплеска. Главное – найти фишечку, через которую можно избавляться от негатива. У нас это вроде бы получилось.

А что о проекте говорят участницы из Гатчины и их тренер?

Наталья: «Я не из Гатчины, а из Сиверской, это минут 25 на электричке. У нас там такой команды нет. У меня трое детей. Начинали мы только многодетными мамами, но сейчас к нам кто угодно может присоединиться. Никогда не думала, что буду играть в футбол, но во вконтакте случайно наткнулась на объявление про команду многодетных мам. Пришла на тренировку, и мне очень понравилось. Оказалось, это увлекательно. А в команде подобрались отличные девчонки, что очень важно. Казалось бы – два раза в неделю, сложно выделять время, но все приходят. Иногда бывают сложности с расписанием, приходится брать с собой детей, но в этом ничего страшного.

Очень нравится наша команда. Мы общаемся, рассказываем друг другу о том, на какие кружки и секции дети ходят.

Раньше дочь с собой я не брала, но сейчас она подросла, начала ходить на гимнастику. У нас совпадает расписание, поэтому после ее тренировки мы приходим сюда. Здесь всегда много детей, она даже нашла подружку. Теперь говорит: «Мама, я пойду с тобой на футбол». Правда, один раз ей мячом прилетело, но ничего».

Алена: «Уже примерно год я сюда хожу – позвала подружка. У нас всех есть работа, домашняя рутина, в которую погружаешься с головой. Тренировки спасают.

Мне очень нравится играть в футбол. В детстве я играла с мальчишками во дворе, а потом уже нет, конечно. У меня муж играет, теперь ему будет с кем на даче поиграть. Я ему еще фору дам (улыбается). Поначалу он не очень хорошо это воспринимал: все мы знаем, как мужчины относятся к женщинам в футболе. А потом он съездил с нами на турнир, посмотрел и сказал: «Шансы есть». Сейчас относится нормально».

Дарья: «Мы все мамы, мы все любим футбол. Около года играю, а о проекте узнала случайно. Если бы узнала раньше, то раньше бы, конечно, пришла. Мне кажется, очень классно, что он есть.

Я руковожу футбольной школой «Спартак Юниор» в Гатчине и тренирую там. А еще уже четыре года веду дворовый спорт – тренирую детишек. Две-три недели играем в футбол, потом еще две-три недели – во флорбол, а потом – две недели баскетбола. Получается, все лето дети заняты. Они зомбированы гаджетами, хочется их хоть как-то расшевелить.

Всю жизнь я занималась легкой атлетикой – прыгала с шестом. Это такой индивидуальный вид спорта, когда ты сам за себя. А футбол – это команда. В одиночку не потянешь. Футбол мне нравится. Я отдала сына в секцию в 2 года и 10 месяцев. Сейчас ему восемь с половиной. Ребенок подает пример мне, я подаю пример ему.

У меня пока один ребенок (улыбается). Но многодетных мам у нас много – вот сейчас играют Анастасия, у нее трое детей, а вот Евгения, у нее четверо. Я иногда думаю: «Как они, имея столько детей, находят время, и еще на позитиве приходят при этом?»

Наши тренировки – это не только спорт, а в каком-то смысле даже релакс. Способ отпустить мысли за весь день. Есть же мамы, которые не просто в декрете сидят, а еще и работают. Я прихожу с работы усталая, но здесь получаю огромный позитив от того, что я позанималась. У нас все классно. Это дружная семья».

Татьяна: «Пока я малодетная мама – двое всего (смеется). Сюда меня позвала подруга – целый год уговаривала. Я думала, что не понравится, но на одно занятие сходила – и все, пропала. Занимаюсь буквально пару недель. Вливаюсь потихоньку. Атмосфера на тренировках способствует тому, чтобы все получалось лучше. Когда осваиваешь что-то новое, это всегда стресс. Благодаря тому, что здесь все готовы помочь и поддержать, он меньше. Здесь все еще с таким задором проходит… Очень благоприятная атмосфера, и желание тренироваться не угасает, а только разгорается. Благодаря тренировкам у меня круг знакомых расширился, и это тоже плюс большой.

Тренировки – это, конечно, психологическая разрядка. Настроение и самочувствие улучшаются. Мне не всякий спорт подходит – я, например, терпеть не могу круги наматывать. А здесь нужно и думать, и работать в команде.

Не на всякий спорт можно взять с собой ребенка – приходится искать какие-то пути, куда-то пристраивать. И из-за этого в том числе проходит запал – я уже через такое проходила. А сюда его можно привести, это такое kids friendly пространство».

Александр, тренер: «Я работаю с командами девочек в спортивной школе в Сиверской. Начинал я с мальчиками, но шесть лет назад сменил специализацию и стал тренировать девочек. А потом мне предложили поработать с командой мам. Я дал добро, и вот, уже два года тренирую.

Мамы приходят сюда не для великих задач. Их главная цель – разгрузить голову от домашних забот и хлопот. Ну и, конечно, в детстве кто-то тайно мечтал заниматься футболом, но не получалось ввиду того, что стеснялись. И тогда такого вида спорта, как женский футбол, не было просто. Мамы компенсируют это и, конечно, получают удовольствие от процесса. Они очень радуются, когда уже что-то начинает получаться.

В женском коллективе подводных течений очень много, но как-то так получилось, что в этой команде минимум негатива. Все друг друга постоянно поддерживают. Не скажу, что это моя заслуга. Просто подобрались такие люди. Мама уже воспитывает маленького человека, поэтому у нее чаще всего есть понимание того, что здесь нужно работать по законам коллектива. Я видел и другие команды мам, там тоже не было конфликтов и нехороших ситуаций.

Очень важно, чтобы у мам была возможность прийти сюда с детьми. Вы же понимаете: многие мамы просто не пойдут на тренировку, если такой возможности не будет. Здесь есть такой небольшой спортивный уголочек, почему бы не привести ребенка? Их тут человек 5-6 собирается, им весело. И мамы спокойны. Сегодня с детьми пришли 3-4 мамы. А если бы не эта возможность, мамы остались бы дома».

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Sports.ru проведет народное голосование, в котором среди участников конкурса «Россия – футбольная страна!» можно будет выбрать наиболее понравившийся. «Ленинградская семья» тоже будет там. Победитель голосования получит специальный приз от платежной системы «Мир».

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Фото: Ленинградская семья I Женский футбол