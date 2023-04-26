11 комментариев

Поле ровняют кроватью!

В европейский футбол снег вмешивается нечасто, но вызывает сложности: матчи переносят, судьи не находят одиннадцатиметровую отметку, а форвардам недостаточно обыграть вратаря и покатить в пустые.

В Кирицах (село в Рязанской области с населением чуть больше тысячи человек) трансформировали проблему в особенность – в этом году прошел второй чемпионат по футболу на снегу.

Мы погрузились в необычный формат с помощью рязанского проекта «Турнир по футболу на снегу «Подснежник» – участника конкурса РФС «Россия – футбольная страна!», который проходит при поддержке платежной системы «Мир».

Футбол на снегу был популярен в СССР, в Кирицах поле ровняют кроватью

Зимние турниры с названием «Подснежник» проводят почти в каждом регионе России, но только в Кирицах нейминг отражает суть – играют на укутанном снегом поле.

«У нас в России как происходит? Когда ничего нет – мы изобретаем, – объясняет Sports.ru автор проекта Алексей Данилин. – В Рязанской области недостаточно полей, манежей, спортзалов. Играем, где возможно.

Новое – хорошо забытое старое. В советские времена в провинции тоже не было условий для игры зимой: крытые манежи были только в крупных городах. Поэтому в регионах проводили турниры на снегу: укатывали поля и играли всеми возрастами.

Почему бы в России не развивать спорт, связанный со снегом – сильной стороной нашей природы? На снегу можно играть в футбол в любой деревне. Когда этот подвид разовьется, можно проводить всероссийские турниры типа «Кожаный мяч».

В нашем селе есть школьный спортзал, но он небольшой – для футбола вообще ни о чем. Поэтому закатываем снегоходами наше маленькое поле (70х35), подравниваем железной кроватью – «газончик» получается идеально ровный».

В прошлом году «Подснежник» собрал семь команд, а в этом вырос вдвое – три возрастные группы, 15 команд 2006-2011 года рождения.

«Все с помощью Рязанского регионального футбольный союза (РРФС). Он выделяет средства на судейство и награды. Мы только предоставляем раздевалки и обеспечиваем гостеприимство.

У нас на каждой игре чай, баранки. На финале готовим полевую кухню, варим кашу. Еще у нас звуковое оформление: гимн, футбольный марш, составы. Создаем футбольную атмосферу, чтобы детям нравилось – все это отмечают. Для зимнего футбола главное – теплые раздевалки. Ребята сыграли, переоделись в сухое, прыгнули в валенки и пошли домой с красными лицами. Красота!»

«Подснежник» обычно проходит с декабря по март, но иногда расписание корректирует погода.

«В этом году старт сдвинули из-за отсутствия снега. Прошлая зима была хорошая, но финал по нескольким возрастам перенесли в Рязань на искусственное поле, потому что за день снег растаял.

За день проходит два тура. Отыграли, отдохнули, снова сыграли – и домой. Мы находимся в центре Рязанской области, поэтому к нам охотно приезжают команды. Спортшколы предоставляют автобус или компенсируют проезд, оплачивают питание», – поясняет Данилин.

«Подснежник» проходит в двух форматах в зависимости от возраста: 6+1 (2 тайма по 30 минут) и 7+1 (2 по 25). Младшие возраста играют без офсайда. Играют красным или желтым мячом. Вместо одиннадцатиметрового – девятиметровый. Вместо разметки – фишки. Вместо трех арбитров – два, каждый ответственен за половину поля.

«Отсутствие разметки не мешает ни судьям, ни игрокам. За два года по этому вопросу не было ни одного серьезного спора. Футболисты чаще сфокусированы на том, чтобы устоять на ногах, адаптироваться к полю, поэтому первые игры обычно малорезультативные», – говорит главный судья соревнований Александр Корнеев.

Арбитры двигаются гораздо меньше игроков, поэтому максимально утепляются.

«Иногда матчи проходили при 15-20 градусах мороза. Надевал рыбацкие сапоги с меховой подкладкой, американский утепленный пояс, несколько свитеров, огроменный пуховик. Но самая большая проблема – мерзнут руки, какие перчатки бы не надел», – рассказывает судья финала Геннадий Архипов.

Снежный футбол полезен для футболистов: прокачивает физику и технику

Несмотря на холод и скольжение, травмы на «Подснежнике» случаются крайне редко. Более того, отсутствие уверенной стыковки с покрытием прокачивает скиллы молодых футболистов.

В 2019 году УЕФА рассказывал про Ивана Гребелкина – 14-летнего парня из Мурманской области, где рубятся в футбол на снегу с октября по май.

«Чтобы играть на снегу, нужна выносливость. На газоне ничто не мешает, а на снегу проваливаешься, из-за этого сильнее устаешь. После снега играть на траве гораздо легче. На снегу мяч становится скользким. Из-за кочек работать с ним сложнее. Поэтому я становлюсь техничнее, что в дальнейшем помогает мне. Когда выхожу на газон, лучше чувствую мяч, потому что на снегу труднее обводить», – объяснял Гребелкин.

«Детские тренеры отмечают, что смена покрытия очень полезна для детей. Например, [смена покрытия] с травы на паркет, с паркета на песок, с песка на снег развивает координацию. На снегу совершенно другая устойчивость, мышцы работают по-другому. Когда дети возвращаются в комфортные условия, у них повышается мастерство и в техническом, и в физическом плане», – подтверждает тезис Данилин.

На снегу тактика упрощается. На первый план выходит вертикальный футбол, антропометрия и физические кондиции.

«Менее габаритным ребятам тяжело бороться на снегу. Поэтому исключали мелкий пас, рассчитывали на средние, длинные передачи, подбор и здоровых нападающих. Так и победили», – делится секретом успеха тренер команды СК «Кирицы» Алексей Пчелинцев.

Планы организаторов на следующий год – снова увеличить численность. «На «Подснежник-2023/2024» хотим умножить количество команд минимум в два раза за счет увеличения возрастного охвата и использования еще и полноразмерного футбольного поля», – оптимистично заглядывает в будущее Данилин.

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Фото: Кирицы-Спортивные

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