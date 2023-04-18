35 комментариев

В Башкирии придумали удивительный турнир: энтузиасты создали чемпионат сельских команд в умирающей деревне и назвали его «Олотау йыйыны». Олотау – это гора в месте, где проводится турнир. «Йыйын» – это «народный праздник» в переводе с башкирского.

За пять лет проект сильно вырос – на турнир приезжают команды из пяти районов Башкирии, а также из Челябинской области.

Теперь проект участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна!», который проводит РФС при поддержке платежной системы «Мир».

Мы поговорили с одним из создателей турнира Ильнуром Султановым, чтобы узнать, как появился «Олотау йыйыны» и в чем его особенность.

10 лет назад в Кутуево закрыли школу – и это повлияло на население деревни. Турнир придумали, когда поняли, что разучились играть в футбол

– Я родился в Кутуево и уехал оттуда в 13 лет, когда поступил в гимназию-интернат. Сейчас живу в Уфе, в Кутуево бываю очень редко – два-три раза в год.

У нас маленькая деревушка: сейчас там живут 90-100 человек. Ничего нет. Работать можно было только в школе – учителя, повар, технички. Все. Если не ошибаюсь, в 2010-м в школе училось около 60 человек – на все 11 классов. Так что в 2013-м ее закрыли и оставили только начальные классы. Сейчас там учится 6-8 человек. Понимаете, какая большая это проблема? Когда школа закрылась, некоторые уехали. И деревня начала умирать.

До этого наша школа участвовала в разных турнирах по футболу и даже показывала результаты. А после ее закрытия 6 лет не было ничего, связанного с футболом. И в 2019-м на майских праздниках соседняя деревня устроила турнир – Кубок дружбы. Пригласили и нас. Мы сыграли так себе и не вышли из группы. Тогда и задумались, что все пошло не так. Решили, что надо с этим что-то делать. Через 2-3 месяца мы организовали в Кутуево мини-турнирчик среди деревень нашего района, чтобы вспомнить, как вообще играть. Приехали 11 команд из разных деревень, а мы выставили вообще три. У нас играют все: и школьники, и ветераны. Самому младшему игроку было 13, самому старшему – 62. Так что, грубо говоря, участвовала вся деревня. После турнира все были радостные и довольные, поэтому решили проводить его каждый год.

Перед первым турниром поле было неровным, ворота стояли посреди дороги. Оно было среднего размера – больше, чем минька, но меньше, чем поле для большого футбола. Мы решили, что нужно сделать две поляны, раз команд много. Разделили. Сами копали, косили траву, рубили деревья для ворот. Из покупного там только сетка.

Деревня тогда очень сплотилась. Атмосфера изменилась.

На «Олотау йыйыны» всегда хотят около 40 команд, но взять могут только 16. Главное правило – игроки должны быть из деревни, за которую они хотят выступать

– На турнир в среднем приезжают по 300-400 человек – в несколько раз больше, чем население деревни. Сначала идея заключалась в том, чтобы определить лучшую команду среди деревень нашего района. Поэтому мы пригласили только команды Учалинского района, в котором находится Кутуево. А потом к нам стали обращаться команды из других районов. Сейчас у нас есть участники из пяти районов республики, а также из Челябинской области.

Каждый год хотят заявиться около 40 команд. Мы допускаем не все – только 16 (две из Кутуево, 14 – из других деревень). Главный критерий – в команде должны быть только игроки, представляющие эту деревню. То есть деревня, за которую они хотят играть, должна быть либо их местом рождения, либо местом жительства. Во втором случае нужно показать прописку. На других турнирах играют смешанными составами. Приезжают ребята, которых собрали в Уфе и Москве. Нас такое не интересует. Мы хотим играть сборными, чтобы выяснить, какая деревня самая крутая. Если после отбора по этому принципу желающих сыграть на турнире остается больше, чем получается принять, то мы берем те 16 команд, которые подали заявки раньше остальных. Бывало, команды даже ссорились из-за этого. Чтобы вы понимали: «Олотау йыйыны» в Башкирии ждут примерно так же, как финал Лиги чемпионов.

В 2020-м я подумал, что нашей команде нужен логотип. Сразу после этого создал инстаграм – чисто для игроков команды. Хотел выкладывать туда фото с матчей, например. Но что-то пошло не так, и люди стали подписываться. И мы поняли, что это должен быть инстаграм не только команды, но и всего нашего турнира. После этого мы разработали логотип турнира и афиши.

Потом многие команды стали очень круто развиваться медийно – создали аккаунты в соцсетях, придумали логотипы, разработали форму с хорошим дизайном. Некоторые стали проводить у себя турниры.

Еще у нас есть ВАР. Он очень крутой. Специальный человек ходит, снимает матч на телефон. Если возникают спорные моменты, отматываем назад. Раньше пользовались квадрокоптером, но решили, что и телефона хватит. Споров много – чуть ли не до драк доходит. Но вообще, конечно, мы все дружим.

Считаю, мы подтолкнули сельский футбол в Башкирии к развитию.

На турнире устраивают большой обед с традиционными башкирскими блюдами. Необычные конкурсы и концерт тоже есть

– Традиционный обед готовят наши родные – мамы, сестры, жены. Обычно за несколько дней до турнира женщины приходят на поле и спрашивают, что нужно сделать. Потом кто-то готовит пирог, кто-то – чак-чак, кто-то – бишбармак (блюдо из картофеля, говядины, лука и бульона – Sports.ru). Все это едят руками, отсюда и название: бишбармак переводится как «пять пальцев». Кто-то делает баурсак – это что-то типа чак-чака, только у башкир.

В день турнира работает вся деревня. Жители нас поддерживают. Пока никто не говорил: «Зачем вам это надо? Еще и деньги свои тратите». Для Кутуево это действительно праздник. Мини-сабантуй, я бы сказал.

– В 2019-м, когда проходил первый турнир, мы поняли: игр много, а между ними команды тупо сидят. Задумались, чем их занять, чтобы не грустили. Из-за этого в 2020-м добавили сразу восемь конкурсов: башкирский биатлон (правила похожи на обычный биатлон, только вместо лыж и винтовки – обычный бег и стрельба из лука – Sports.ru), чеканка мяча, броски в кольцо, удары на точность, армрестлинг, мас-рестлинг, толкание гири и стрельба из лука.

На нашем концерте выступают звезды эстрады Республики Башкортостан. Гонораров нет – чисто за респект. Некоторые из них – из Кутуево. В основном все они живут в Уфе.

80-90% затрат на турнир организаторы покрывают из личных средств. Спонсоров почти нет

– Я бы вообще сказал, что это лучший турнир в России (смеется). «Олотау йыйыны» – это не только про футбол. Мы приезжаем в Кутуево не только ради футбола, но и чтобы увидеться с родственниками, друзьями. Мы все уже выросли, вышли из деревни. Теперь кто-то живет в Уфе, кто-то на вахте работает, поэтому не часто видимся. «Олотау йыйыны» – хорошая возможность собраться.

Сначала нас, организаторов, было четверо, сейчас – пятеро. Все пацаны, кроме меня, вахтовики. У нас работы нет, зарплаты в городе маленькие, поэтому многие работают на вахте. Так что для нас встреча – всегда очень крутое событие. Линар Галин – главное связующее звено. Он все контролирует, договаривается со всеми, придумывает все до мелочей. Я отвечаю за красоту турнира – оформление, статистика, соцсети. А все остальные ребята – Булат и Азат Сафины и Ильяс Файзуллин – помогают со многими сферами. Готовят поле, например.

Спонсоров у нас почти нет – 80-90% затрат покрываем сами. Подготовка к турниру этого года тоже уже идет – в прошлом году мы начали готовиться за три месяца. Мы проведем полный ребрендинг турнира – например, будет новое оформление соцсетей. К этому мы уже готовы. В этом году хотим изменить формат турнира и пригласить 32 команды вместо 16. Но не знаю, получится ли – были предварительные договоренности с администрацией, но в итоге не сложилось. Будем думать.

Нам помогают индивидуальные предприниматели, которые приезжают на турнир и ставят свои точки, и игроки команд. Крупного спонсора, который покрывает большую часть затрат, у нас нет. В прошлом году на турнир мы потратили 120 тысяч. Но в этом году, наверное, столько не хватит.

В школе Кутуево не было даже спортзала: «Приезжали на турниры и такие: «Вау, у вас есть зал»

– Никто не понимает, насколько в деревнях все плохо. У нас в Кутуево вообще ничего нет. В школе даже спортзала не было. Весной и осенью на физкультуре мы играли в настольный теннис и футбол, а зимой катались на лыжах. Все. Сами делали поле, копали.

Очень большая проблема деревень – отсутствие спортивных сооружений. А вдруг у нас есть какой-то талант, который стал бы очень крутым игроком? А у нас даже зала нет. Помню, когда учились в школе, приезжали на турниры и такие: «Вау, у вас есть зал». Еще одна большая проблема – отсутствие профессионалов. Но это, наверное, не только деревень касается. Везде так. Мало кто работает за идею, многие делают что-то просто для галочки. Это видно даже по другим турнирам – фотки сделали, документы подписали, деньги потратили и все. Это очень грустно.

На башкирском языке говорят все реже. Турнир работает над сохранением местной культуры

– На башкирском языке сегодня разговаривают, но только в деревнях. Башкирский – основной язык на нашем турнире. Недавно подключились челябинцы, только из-за них приходится на открытии что-то там по-русски говорить (смеется). Концерт у нас полностью на башкирском – башкирские песни, башкирские танцы.

Конечно, я знаю башкирский. Больше скажу – у нас в деревне на русском вообще не разговаривают. Я недавно вспоминал: вот идет урок русского языка, учительница что-то спрашивает, ты встаешь и отвечаешь на башкирском. И никто тебе ничего не скажет. Поступив в гимназию, я переехал в Уфу. Разницу, конечно, заметил. Помню, как-то стал отвечать на башкирском, а мне такие: «Ты чего, вообще что ли?»

У нас все башкиры, поэтому ты родился – и учишь сразу башкирский. Но русский мы тоже знаем, конечно. Не сказал бы, что «моя не понимать ваша». Но акцент, наверное, есть все-таки. Мне на футболе часто говорили: «У тебя такой прикольный легкий акцент». Запомнил это на всю жизнь.

У нас есть районы, где все прямо жестко. Мне рассказывали, что если заговорить там на русском, то с тебя могут за это спросить. Даже в магазинах говорят на башкирском.

В Уфе, знаю, некоторые родители возмущались: «Зачем моему ребенку нужен башкирский язык? Пусть лучше учит русский и английский». Они правы, на самом деле. Башкирский же нигде не используют. Везде – русский, а молодежи нужен английский.

Наш стол и язык – важнейшие части нашей культуры. У нас на турнире можно спокойно пообщаться на родном языке. Ну и еще у нас выступают звезды башкирской эстрады со своими хитами – и все участники их знают, поют. Видели бы вы башкирский танец – это что-то с чем-то! У меня мурашки всегда.

Зачем вам нужен «Олотау йыйыны»?

– Мы просто очень сильно сильно любим свою деревню. Очень. У нас такая красивая природа, очень вкусная вода, прекрасные Уральские горы. Та же гора Олотау, рядом с которой проходит турнир. Летом у нас вообще можно кайфовать, тот же сенокос… Хотя я и не люблю его.

Вы бы знали, в каком шоке я был от вашего сообщения. В 2019-м у нас был простенький турнир. Прошел – забыли. В 2020-м стало намного лучше. И через 2-3 дня мне скинули фото из районной газеты – там написали про Олотау Йыйыны. На нее подписаны, наверное, все у нас в районе. Тогда я так офигел… Ого, мы в газете! А когда вы написали, я подумал: «Блин, Sports.ru. Это же с ума сойти».

Благодаря нашей любви к родине о Кутуево узнали. Если бы мы ничего не делали, кто бы знал, что есть такая деревушка? Кто бы знал, что в Кутуево есть такие люди, которые тоже любят футбол?

«Олотау йыйыны» – это больше чем футбол. Это праздник.

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Sports.ru проведет народное голосование, в котором среди участников конкурса «Россия – футбольная страна!» можно будет выбрать наиболее понравившийся. «Олотау йыйыны» тоже будет там. Победитель голосования получит специальный приз от платежной системы «Мир».

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Фото: VK/fckutuevo