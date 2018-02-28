Весёлый Ванкувер

Всем привет!

Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Рэйнджерс

начало матча : 01.03.2018 06:00

Ванкувер:

17 забитых шайб в последних 5 матчах и 19 забитых шайб в 5 последних домашних встречах.

15 пропущенных шайб в последних 5 матчах и 15 пропущенных шайб в 5 последних домашних встречах.

Травмированы: Крис Танев(защитник 1-2-й пары), Маркус Гранлунд(форвард боттом-6), Брэндон Ганс(край боттом-6), Деррик Дорсетт(край боттом-6 до конца сезона). Под вопросом участие в матче Лу Эрикссона(правый край 2-3-го звена), а также обменянных Йюсси Йокинена и Брендана Лейпсика.

В рамке ожидается Якоб Маркстрем.

Ванкувер играет 3-й матч за 4 дня.

Рэйнджерс:

11 забитых шайб в последних 5 матчах и 9 забитых шайб в 5 последних играх на выезде.

22 пропущенные шайбы в последних 5 матчах и 16 пропущенных шайб в 5 последних играх на выезде.

Травмированы: Кевин Шатенкирк(защитник 2-й пары), Онджей Павелец(кипер-бэкап), Стивен Кэмпфер(защитник на подмену из АХЛ), под вопросом участие в матче обменянного Владислава Наместникова.

В рамке ожидается Хенрик Лундквист.

Рэйнджерс завтра играет с Эдмонтоном.

Обе команды в обороне не блещут. Рэйнджерс разменял кучу игроков. Оборона привозит стабильно. Ванкувер также не ахти в обороне. Но дома команда в 1-ю очередь нацелена на атаку. Так что несмотря на потерюшансов на плей-офф смотреть за игрой Ванкувера интересно. А еще они очень весело играют 1-й матч после выезда.

Итог : Тотал больше 5.5 1.85 (Pinnacle) 4 у.е.

Результат : 5-6(5-5)

Всем удачи!!!