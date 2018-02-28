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    Блог Coin_Flip

    Весёлый Ванкувер

         Всем привет!

              Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Рэйнджерс

              начало матча : 01.03.2018 06:00

         Ванкувер:

    • 17 забитых шайб в последних 5 матчах и 19 забитых шайб в 5 последних домашних встречах.
    • 15 пропущенных шайб в последних 5 матчах и 15 пропущенных шайб в 5 последних домашних встречах.
    • Травмированы: Крис Танев(защитник 1-2-й пары), Маркус Гранлунд(форвард боттом-6), Брэндон Ганс(край боттом-6), Деррик Дорсетт(край боттом-6 до конца сезона). Под вопросом участие в матче Лу Эрикссона(правый край 2-3-го звена), а также обменянных Йюсси Йокинена и Брендана Лейпсика.
    • В рамке ожидается Якоб Маркстрем.
    • Ванкувер играет 3-й матч за 4 дня.

         Рэйнджерс:  

    • 11 забитых шайб  в последних 5 матчах и 9 забитых шайб в 5 последних играх на выезде.
    • 22 пропущенные шайбы в последних 5 матчах и 16 пропущенных шайб в 5 последних играх на выезде.
    • Травмированы: Кевин Шатенкирк(защитник 2-й пары), Онджей Павелец(кипер-бэкап), Стивен Кэмпфер(защитник на подмену из АХЛ), под вопросом участие в матче обменянного Владислава Наместникова.
    • В рамке ожидается Хенрик Лундквист.
    • Рэйнджерс завтра играет с Эдмонтоном.

         Обе команды в обороне не блещут. Рэйнджерс разменял кучу игроков. Оборона привозит стабильно. Ванкувер также не ахти в обороне. Но дома команда в 1-ю очередь нацелена на атаку. Так что несмотря на потерюшансов на плей-офф смотреть за игрой Ванкувера интересно. А еще они очень весело играют 1-й матч после выезда.

             Итог : Тотал больше 5.5   1.85  (Pinnacle)   4 у.е.

              Результат : 5-6(5-5)

         Всем удачи!!!

    Автор
    • Lacer

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