Пуля не виновата, что она не попала в цель

Цель профессионального спорта – победа, занятие первого места. Но эта цель не может быть единственной целью. В спорте не может быть постоянного выигрыша и, если ваша единственная цель – победа, то, проиграв, вы теряете все, в том числе и веру в себя. Действительно, спортсмен, чья единственная цель – победа, не сможет долго и стабильно выступать. Если же у вас есть и другие цели, то в случае проигрыша, вы все же обеспечите себе достижение некоторых других своих целей и сможете продолжать развиваться, становясь при этом все лучшим и лучшим спортсменом. Определение целей – это основа, на которой зиждется мотивация. Правильно сформулированная цель поведет вперед, но, если в формулировку цели вкралась ошибка, то такая цель может увести в сторону и помешать добиться успеха. Изучению влияния грамотно поставленной цели на достижение результата посвящено множество работ. Перед вами краткое изложение результатов этих работ. Значение правильно поставленной цели для спортивного успеха трудно переоценить: 1. цели помогают поддерживать мотивацию на достаточно высоком уровне длительное время; 2. цели помогают выделить действительные ценности; 3. цели добавляют дополнительную энергию в усилие, которое мы выполняем; 4. цели помогают поддерживать концентрацию внимания на должном уровне; 5. цели дают возможность ощутить себя успешным спортсменом в тот момент, когда они достигаются. Ставить цели необходимо не только на длительный срок, но и на каждую тренировку. Установка тренера перед соревнованием есть тоже не что иное, как постановка цели на выступление. Поэтому давайте подойдем серьезно к вопросу грамотной постановки целей.

В спорте различают:

1. надежную цель;

2. реалистичную цель;

3. прорывную цель.

Надежная цель – это такая цель, получить которую спортсмен может практически всегда. Однако подобная цель слабо мотивирует спортсмена, и он перестает расти. Как только мозг понимает, что цель всегда достижима, психическая энергия снижается, такая цель может стать психологическим барьером на пути к росту. Целью может служит не только достижение определенного спортивного результата, но и денежный эквивалент этого результата. Поэтому, если спортсмен уверен в получении определенной суммы денег за свою работу, мотивация резко снижается.

Реалистичная цель– это цель, отличающаяся от уже достигнутого не очень значительно, так, что становится понятно, что при необходимом количестве тренировок ее достижение вполне реально. Такая цель тоже слабо мотивирует спортсмена. Она похожа на ту морковку, которая висит слишком близко к ослику, и ему достаточно сделать лишь небольшой рывок вперед, чтобы дотянуться до нее. В таком случае наша тележка будет двигаться слишком медленно.

Однако у настоящего спортсмена, стремящегося к непрерывному росту своего мастерства, должна быть еще и прорывная цель. Уже по названию понятно, что достижение этой цели обеспечивает значительный прорыв в мастерстве спортсмена и выводит его на новый спортивный уровень. Эти цели работают как ледокол: они проникают в подсознание и выводят человека на другой уровень. Достижение прорывных целей требует много времени, но они необходимы. Если не иметь прорывной цели, то движение вперед прекращается. Когда завоевавшая приз команда начинает видеть в себе только чемпиона, у нее исчезает цель, за которую надо изо всех сил бороться, а остается только статус, который надо защищать (мотивация достижения сменяется мотивацией избегания). Ее боевой импульс становится слабее, и она проигрывает команде, которая только борется за чемпионский титул. В любом случае для того, что получить определенный результат, особенно при реализации прорывной цели, прежде необходимо сформировать психологическую готовность получить данный результат. Мы в состоянии получить только тот результат, который психологически готовы получить.

Вкратце модель формирования подсознательной готовности к достижению цели заключается в следующем. Для того чтобы человек добился цели, необходимо соблюдение двух условий: 1. он должен четко представлять себе, что он хочет получить; 2. он должен обладать готовностью к достижению того, что он хочет получить.

Правила постановки целей: 1. Цель должна быть конкретной и позитивной. В ее формулировке должно быть точно выражено то, чего вы хотите. Цель «улучшить показатели» не годится, потому что она не конкретна. Какие показатели и на сколько вы хотите улучшить? И за какой срок? Нельзя формулировать цель, обозначая в ней, чего вы не хотите, или опасаетесь, или хотите избежать. Например, плохо работает цель, сформулированная следующим образом: « Мы не хотим проиграть». В формулировке цели вы всегда четко и ясно отражайте то, что хотите получить. «Я выступаю с максимально возможным для меня результатом», « Я поддерживаю концентрацию внимания на своих действиях в течение всего выступления». 2. Цель должна быть реальна. Можно, конечно, сформулировать и нереальную цель, но то, что она не исполнится, приведет вас в нерабочее состояние и снизит планку ваших реальных достижений. Всегда оставляйте себе возможность почувствовать себя успешным и учите этому ваших воспитанников. Реальность цели определяется трезвой оценкой ваших возможностей на данном этапе. Можно, конечно, играя в первой лиге, ставить цель выйти в кубок УЕФА, но что принесет вам подобная постановка цели? Весь сезон вы будете находиться в большом напряжении и, в результате, все равно не достигнете результата. Возможно, что, не достигнув поставленной цели, вы станете меньше верить в себя и свои возможности выиграть, но настоящая причина останется скрытой от вас. Ведь она заключается в том, что ваша цель была неэкологична, а, значит, и не могла быть достигнута. Или с вами может произойти следующее , вы будете тянуться к цели изо всех сил, в течение короткого срока (скажем, двух лет) достигнете ее, но потом произойдет срыв, в результате чего вы будете отброшены назад. Ведь долго стоять на цыпочках невозможно. 3. Сформулируйте цель таким образом, чтобы ее достижение в максимальной степени зависело от ваших действий, а не от действий других людей. Например, достижение цели, сформулированной как «выиграть» в полной мере зависит от вас только в ситуации, если вы соревнуетесь сами с собой, а цель «показать свой максимальный результат» зависит от ваших усилий в любой ситуации. Правильная формулировка цели даст вам еще одну возможность почувствовать себя успешным. Научите этому своих воспитанников. 4. Разбейте большую цель на промежуточные, более мелкие, и определитесь со сроками достижения как главной, так и промежуточных целей. 5. Проведите инвентаризацию тех ресурсов, которые вам потребуются для достижения цели. Подумайте о тех дополнительных ресурсах, которые придется привлечь, чтобы получить необходимый результат. Достижение поставленных целей обеспечивается наличием определенных ресурсов. Собственно говоря, именно инвентаризация имеющихся ресурсов показывает нам, насколько реальные или нереальные цели мы ставим перед собой. Но, если бы для достижения поставленной цели хватало тех ресурсов, которыми мы располагаем в данный момент времени, то поставленная цель уже лежала бы у нас в кармане. Однако мы ставим цели для того, чтобы их ДОСТИГНУТЬ, т.е. произвести определенные действия по их добыванию. Значит, каких-то ресурсов в настоящий момент у нас нет, и мы должны их получить. Четкое осознание наличных ресурсов и дополнительных ресурсов дает нам возможность не просто стихийно тратить энергию в надежде на то, что желаемый результат свалится к нашим ногам, а производить целенаправленные действия в нужном направлении, разумно расходуя запас своей энергии. 6. Подумайте о том, какие критерии на пути достижения цели покажут вам, что вы двигаетесь в нужном направлении. Определиться с критериями также необходимо, как городскому человеку необходимо брать в прогулку по незнакомому лесу компас, чтобы контролировать правильность направления своего движения. Ведь можно производить очень много различных действий, тратить массу энергии и при этом ни на йоту не приближаться к поставленной цели. Важно не сколько километров пути ты прошел, а в каком направлении ты перемещался: ведь из одной и той же точки на глобусе в Москву можно попасть, начав свое движение и в сторону запада, и в сторону востока, только затраты энергии будут при этом разные. 7. Работа над постановкой цели не должна заканчиваться на ее формулировке. Важно, чтобы изменения, которые наступят после того, как цель будет достигнута, не оказались в большей степени негативными, чем позитивными. Поэтому обязательна, так называемая, экологическая проверка. Задайте себе вопрос, какие изменения для вас и ваших близких повлечет за собой достижение данного результата. Как изменится статус спортсмена, выигравшего соревнования, его состояние. Не приведет ли эта победа команду или отдельного спортсмена к «звездной болезни»? Как пройти с наименьшими потерями проверку медными трубами? Как повлияет на состояние спортсмена возможное недостижение поставленной цели? Не создаст ли эта ситуация еще больших проблем? Если вы ответите на подобные вопросы прямо сейчас, у вас есть возможность откорректировать поставленную цель, сделав ее более экологичной. Если вы получите нежелательные последствия уже потом, затратив энергию, время на достижение неэкологичной цели, то изменить что-либо будет значительно сложнее.

От папы мне досталась воля к победе. А от мамы — неумение выбирать приоритеты. И теперь я упорно добиваюсь целей, которые мне не нужны.