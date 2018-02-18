И помни - никакой агрессии! Бей и улыбайся

Спортивной команде присущи все признаки, которыми в социальной психологии характеризуются малые группы: численность, автономность, общегрупповая цель, коллективизм, дифференцированность и структурность. С точки зрения системного подхода, любая спортивная команда может рассматриваться как искусственно созданная система, предназначенная для решения определенных задач: обучения начинающих спортсменов, базовой подготовки, достижения высоких спортивных результатов, достижения определенного результата на конкретных соревнованиях и т.д.

Как социальная группа, команда характеризуется не только формальной, но и неформальной структурой, в основе которой лежат социально- психологические связи между ее членами. Во главе формальной структуры команды стоят начальник команды и главный тренер. От них во многом зависит психологический климат в команде и соответственно ее результаты. Знание и методы формирования климата в команде зримо работают на рост спортивного мастерства ее членов. Тренеру необходимо индивидуализировать взаимоотношения и спортивную подготовку высококвалифицированных спортсменов с учетом их задатков и склонностей, их врожденных индивидуально-психологических и функциональных возможностей.

Место спортсмена в структуре команды определяется не только спортивной функцией (нападающий, защитник и т.д.), но и уровнем показываемого спортивного результата и его личными качествами, среди которых важнейшую роль играют социальная направленность личности, темперамент, структура поведения, внешний вид, общий уровень культуры. На основе проявления этих качеств в команде формируется неформальная структура и выделяются такие основные социально-психологические типы: лидер, ведущие, ведомые, изолированные, отверженные. Каждый спортсмен в команде занимает определенное место или позицию, которой соответствует определенное поведение, выработанное в данной социальной группе, или роль. Роль – это предписание, которое затем реализуется в конкретном реальном поведении. Несоответствие между личностными качествами человека и той ролью, которую он должен выполнять в команде, приводит к эмоциональному напряжению, стрессу и, как следствие, к конфликтам и агрессии.

Агрессивные проявления можно разделить на два основных типа: мотивационная агрессия, или агрессия как самоценность как импульсивное поведение, мотивированное стремлением причинения вреда другому человеку и инструментальная агрессия которая проявляется достаточно часто в спортивных играх потому что она является эффективным средством получения стратегического преимущества в игре, матче, она базируется на использовании технико-тактических действий игроками. В то время, как враждебная агрессия скорее относится к эмоциональным особенностям атлета. При этом подразумевают, что оба вида агрессии могут проявляться как под контролем сознания, так и вне его и сопряжены с эмоциональными переживаниями — гневом, враждебностью, страхом. Поскольку инструментальная агрессия связана с получением стратегического преимущества над соперником, то в этой связи в данный процесс включаются когнитивные факторы (соотношение между риском быть наказанным арбитром и тем преимуществом, которое может быть достигнуто, например, потеря мяча противником). Поэтому инструментальная агрессия в большей степени проявляется на высоком профессиональном уровне спортсменов.

Агрессия, например, в хоккее с шайбой имеет свои истоки в НХЛ (Национальной хоккейной лиги). Особый ажиотаж вокруг НХЛ создают журналисты и СМИ – помимо прочего, внимание зрителей фокусируется и акцентируется на количестве травм хоккеистов, штрафных минутах, агрессивных действиях, столкновениях, драках. В командах НХЛ имеются специальные игроки, цель которых состоит в провокации насильственных действий, потасовок между хоккеистами. Но, несмотря на отрицательные стороны, НХЛ является одной из самых сильных хоккейных лиг мира. А поскольку до недавнего времени в НХЛ играли практически все ведущие хоккеисты мира, правомерно было ожидать, что молодые игроки будут стараться подражать и, по возможности, превосходить, взрослых игроков. И действительно - по мере профессионального взросления молодых игроков, они демонстрируют все большее количество агрессивных действий перенятых ими у старших коллег. Хоккеисты подражают не только агрессивному поведению, но и способам сокрытия от арбитров нарушений правил. Такие приемы являются нормативными для хоккея с шайбой, считаются эффективной стратегией получения преимущества над соперником.

Спорт заключается в преодоление изначально заданных границ физических возможностей человека, это акт самосовершенствования человека, развивающий его волевую сферу. В условиях жесткой конкурентности в спорте высших достижений, когда для достижения результатов требуется кропотливая работа в течение многих лет, огромное значение приобретает психологический фактор подготовки спортсменов.

Управление агрессией - шире, чем ее сдерживание, это и вызов агрессии, и направление ее в нужном направлении, и управление ее характером и динамикой. Любой спортсмен должен обладать определенной степенью агрессивности иначе ее отсутствие приводит к пассивности , а чрезмерное развитие агрессии ведет к конфликтности. Вообщем -то, агрессивность играла решающую роль в процессе эволюции человека .Например, для пищеварения необходима естественная агрессивность - кусать, подвергать воздействию слюны и кислоты в желудке и т. п. Так как агрессия требует значительных энергетических и мотивационных затрат, термин «агрессивный» по отношению, например, к спортсменам, стал применяться как характеристика, означающая настойчивость при преодолении преград и активность, которая необходима в достижении целей. Собственную нежелательную агрессию желательно погасить, если это затруднительно, то притушить, сдержать, по крайней мере, не разжигать.Агрессия не всегда вредна, но часто опасна. Это все - задачи контролирования агрессии. По этому важно - помочь осознать игроку свою агрессивность и взять на себя ответственность за её проявления.

В данном вопросе необходимо рассматривать еще и спортивное амплуа спортсмена. Например, в хоккее, футболе, уровень агрессивных действий будет различен у защитника, нападающего, вратаря, поскольку перед ними стоят разные профессиональные задачи. Если для нападающего основной целью является поражение ворот противника, то защитник или вратарь несут ответственность за «сохранность» своих ворот, которая может быть достигнута очень часто путем фола или нарушения правил. Количество случаев агрессивного поведения изменяется в зависимости от игрового отрезка спортивного поединка. Особое внимание в изучении агрессии в спорте уделяется возрастным особенностям спортсменов. В целом по мере взросления спортсменов, их отношение к спортивной деятельности становится все более профессиональным, доминирующим становится мотив – стремление к победе.

Деятельность всегда предъявляет каждому участнику свои условия, не соответствуя которым конкретная личность не способна выполнять данную деятельность успешно. Условия, в которых протекает борьба за победу в современном спорте, ставшем повсеместно профессиональным, настолько многообразны и сложны, что добиваться высоких и стабильных результатов способна только всесторонне подготовленная личность (личность без слабых мест), функционирующая как система, представляющая собой уникальный сплав (набор) личностных характеристик (качеств), которые можно определить как типичные (стандартные) для спортсмена-чемпиона.