ВЮС в Тюмени: итоги

25 февраля в Тюмени финишировали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию.

В трехдневных соревнованиях, проходивших на скалодроме в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского 12), принимали участие спортсмены старшей группы – 2001 – 2002 гг. рождения.

Половину всех золотых наград по сумме трех дисциплин завоевали скалолазы из Красноярского края. Антон Кульба и Полина Аксенова выиграли соревнования в скорости, а Семен Овчинников – в боулдеринге.

Первую победу в рамках ВЮС одержал представитель Вологодской области – Алена Пашнина стала лучшей в боулдеринге.

Только одному спортсмену – Семену Овчинникову – удалось подняться на подиум в двух дисциплинах (без учета многоборья). К победе в боулдеринге он добавил второй результат в трудности.

Самыми быстрыми в лазании на скорость стали Полина Аксенова и Алмаз Нагаев из Башкортостана. Полина пробежала финальный забег за 8,69 секунды, а Алмаз в квалификации показал время 6,73 секунды.

В командном зачете победу во всех четырех дисциплинах (включая многоборье) праздновали скалолазы Красноярского края.

На минувших соревнованиях организаторы опробовали новый вариант проведения финального раунда в скорости. Спортсмены выступали под аккомпанемент музыкальной группы.

Видео - https://vk.com/video1937060_456239434

И спортсменам, и тренерам это нововведение пришлось по душе. «Живая музыка добавила драйва соревнованиям!» - отметила тренер из Красноярского края Любовь Захарова. «Мне было весело, мне кажется, что подобные вещи очень стимулируют к хорошему лазанию. Будет хорошо, если подобная практика будет применяться и на других соревнованиях», - уверена спортсменка из Калининградской области Елизавета Трокина.

Более подробно о ходе соревнований можно прочесть в ежедневных материалах, подготовленных пресс-службой ФСР:

1 день – http://www.c-f-r.ru/press/news/6150/;

2 день – http://www.c-f-r.ru/press/news/6152/;

3 день – http://www.c-f-r.ru/press/news/6155/.

Следующие ВЮС состоятся с 24 по 29 марта в Калининграде.

Результаты соревнований в Тюмени (23 – 25 февраля)

Скорость

Старшие юноши

1. Антон Кульба (Красноярский край)

2. Данил Огородников (ХМАО-Югра)

3. Алмаз Нагаев (Башкортостан)

Старшие девушки

1. Полина Аксенова (Красноярский край)

2. Карина Гареева

3. Дарья Потапова (обе - Челябинская область)

Командный зачет

1. Красноярский край – 287 баллов

2. Челябинская область – 230

3. Свердловская область – 167

Боулдеринг

Старшие юноши

1. Семен Овчинников (Красноярский край)

2. Артемий Дербышев (Свердловская область)

3. Илья Данилин (Красноярский край)

Старшие девушки

1. Алена Пашнина (Вологодская область)

2. Светлана Сергеева (Москва)

3. Валерия Слободчикова (Челябинская область)

Командный зачет

1. Красноярский край – 241,4

2. Свердловская область – 197,2

3. Челябинская область – 132,5

Трудность

Старшие юноши

1. Игорь Бобренев (Челябинская область)

2. Семен Овчинников (Красноярский край)

3. Олег Бушин (Москва)

Старшие девушки

1. Елизавета Трокина (Калининградская область)

2. Дарья Фурманова (Красноярский край)

3. София Кессель (Санкт-Петербург)

Командный зачет

1. Красноярский край – 262

2. Челябинская область – 166

3. Москва – 147,5

Многоборье

Старшие юноши

1. Семен Овчинников (Красноярский край)

2. Игорь Бобренев (Челябинская область)

3. Илья Данилин (Красноярский край)

Старшие девушки

1. Полина Аксенова (Красноярский край)

2. Светлана Сергеева (Москва)

3. Валерия Слободчикова (Челябинская область)

Командный зачет

1. Красноярский край – 790,4

2. Челябинская область – 528,5

3. Свердловская область – 438,2

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.

… в 2018-м году запланировано пять всероссийских юношеских соревнований – в Санкт-Петербурге (http://c-f-r.ru/press/news/6101/), Тюмени (23 – 25 февраля), Калининграде (24 – 29 марта), Ялте (15 – 18 июля), а еще одни ВЮС состоятся 21 - 24 сентября (место проведения определится позднее).

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, вода Кристалл, печатный цех Клякса, ООО «Федерал», компания «Эдган», гостиница «Алгоритм».

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту Тюменской области, Тюменская областная федерация скалолазания.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2018-м году - http://www.c-f-r.ru/competitions/2018/

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун. Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Артема АРТЕМОВА и Дмитрия БЫЧКОВА

Источник – официальный сайт ФСР (http://www.c-f-r.ru/press/news/6158/)