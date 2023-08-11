Расклады в Ла Лиге: «Реал» фаворит, «Барса» рядом. У Левандовского нет конкурентов

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Стартует новый сезон чемпионата Испании. Суперкомпьютеры, предсказывающие итоговые таблицы топ-чемпионатов, уже подкинули варианты того, как сложится сезон. Все они, правда, очень похожи, разница – в деталях и процентах вероятности.

Например, Opta Analyst дает «Реалу» 47,7% на чемпионство, почти 50/50. У 13 клубов пустота в шансах на титул – в том числе, например, у «Атлетика» и «Валенсии». Euro Club Index дает «Реалу» намного меньше – 35,7%, а «Барселоне» – 20,9%, зато шансы на титул есть у всех 20 клубов, даже «Лас-Пальмас» получил свои 0,1%.

Своя предикт-таблица есть и у букмекеров. Роль процентов тут играют коэффициенты.

«Реал» фаворит, «Барса» рядом – кто-то сомневался? «Севилья» – в четверке

Так выглядит расклад от БЕТСИТИ. Главное: «Барселона» в прошлом сезоне опередила «Реал» на 10 очков, пропустила всего 20 мячей в 38 турах – меньше всех 98 клубов из топ-5, и вообще обыграла «Реал» шесть раз в восьми последних матчах (дважды в чемпионате, по разу в Кубке и Суперкубке Испании, плюс в двух товарищеских).

«Реал» потерял Карима Бензема – четвертого бомбардира в истории Ла Лиги. Но все равно остался главным фаворитом. Вероятно, есть связь с возможным приходом Килиана Мбаппе – хотя коэффициент на его трансфер вырос накануне старта сезона за сутки с 1.57 до 3.25. Кстати, в Ла Лиге коэффициент ниже – наоборот, обычно к поражению в чемпионской гонке. Чаще титул выигрывает тот гранд, кого ценят чуть хуже.

Для тех, кто любит ловить сюрпризы – 18 остальных клубов на выбор. «Атлетико», как всегда, будет полусенсацией (11.00), команда Диего Симеоне выиграла Ла Лигу два сезона назад. В XXI веке только пять раз чемпионат выиграл кто-то не из пары «Реал»/«Барса». Предпосылок перед стартом на новый такой случай как всегда немного.

Шансы на топ-4: «Барса» и «Реал» здесь почти на 100%

«Реал» – 1.02 «Барселона» – 1.03 «Атлетико» – 1.40 «Реал Сосьедад» – 2.87 «Севилья» – 3.00 «Вильярреал» – 3.60 «Атлетик» – 4.00

Попадание в четверку – традиционно следующая интрига чемпионата. В основном расклад тут повторяет линию на чемпионство. Важны детали.

«Севилья» – четвертый фаворит лиги после «Реала», «Барселоны» и «Атлетико», но попадание «Сосьедада» в топ-4 – чуть вероятнее.

В чем логика? Если вдруг «Севилья» или «Реал Сосьедад» будут показывать чемпионский уровень и хотя бы к середине сезона сохранят реальные шансы на титул – у «Севильи» больше опыта, чтобы выдержать хороший темп. Если же все традиционно выльется в борьбу только за место в топ-4, «Севилья» вероятнее пройдет в ЛЧ дальше, чем «Сосьедад» (обе команды попали туда напрямую), будет иметь более плотный график к весне – что осложнит попадание в четверку.

Из остальных позиций может слегка удивить невысокий коэффициент на «Атлетик» – хотя за шесть последних сезонов клуб падал максимум на восьмое место.

Лучший бомбардир: Левандовски и остальные. По крайней мере пока не подъехал Мбаппе

Разрыв в коэффициентах между первым и вторым претендентом на «Золотую бутсу» чемпионата огромный. По всей видимости, между Антуаном Гризманном и Робертом Левандовски должен вклиниться Килиан Мбаппе, а может он и передвинет поляка на второе. В этом смысле ставить прямо сейчас, не дождавшись конца трансферного окна, не очень выгодно.

Но даже если Килиан наконец приедет в Мадрид, на стороне Левандовски статистика: за 14 последних сезонов – 10 лучших бомбардиров из «Барселоны»: помимо Роберта, гонку выигрывали Луис Суарес и восемь раз Лионель Месси. Но и без аргентинца количество голов «Реала» более сбалансировано: за 24 последних сезона «Мадрид» 12 раз забивал больше «Барселоны» и 12 раз меньше, но только семь игроков мадридцев за это время стали лучшими бомбардирами.

Остальные тоже могут вмешаться: например, Хоселу в прошлом сезоне стал третьим бомбардиром после Бензема и Левандовского с 16 голами, – как игрок «Эспаньола». Теперь Бензема больше не конкурент, а сам нападающий перешел в «Реал».

Энес Унал дважды подряд залетает в топ-7 бомбардиров лиги (14 и 16 мячей), но коэффициенты красноречивы: последний раз игрок нетопового клуба Ла Лиги стал лучшим бомбардиром аж 15 лет назад — это был Даниэль Гуиса из «Мальорки».

Чемпион Страны Басков (нет, не независимой)

«Реал Сосьедад» – 1.75 «Атлетик» – 2.10 «Алавес» – 25.00

Титул выдуманный и используется разве что в букмекерских линиях и заголовках спортивных газет Басконии. Никаких трофеев и медалей, только моральное удовлетворение.

Страна Басков, она же Баскония или Эускади – автономное сообщество на севере Испании и часть одноименного исторического региона, в который также входят Наварра и Гасконь на юге Франции. За виртуальный трофей борются только испанские клубы и только играющие в элите.

Сейчас их три: «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна, «Атлетик» из Бильбао и «Алавес» из Витории-Гастейс. Чемпионом будет не лучший по матчам в мини-турнире, а тот, кто наберет больше очков в сезоне в принципе. Линия привязана к линии на чемпионство и топ-4, но до недавнего взлета «Сосьедада» «Атлетик» традиционно считался сильнее и по составу, и по котировкам в матчах между клубами. Однако шесть из семи предыдущих сезонов виртуальный титул чемпиона Басконии забирал «Сосьедад».

Сколько забьет и отдаст Джуд Беллингем в «Реале»?

7,5 голов – 1.85 на меньше и больше.

6,5 голевых передач – 1.85 на меньше и больше.

Еще один вариант прикладного использования аналитических разборов и метрик Opta. На этот раз в Opta Analyst вышел текст под названием «За кем следить в сезоне-2023/24» со списком из 50 футболистов. Среди малоизвестных типа Сепа Элье Ваи, Билаля Бутобба и Рикардо Пепи был и суперзвездный, дорогой Джуд Беллингем.

Летом 20-летний полузащитник перешел из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» и стал всего шестым англичанином в истории мадридского клуба. В прошлом сезоне у него 14 голов, шесть ассистов и 44 созданных момента для партнеров.

В «Реале» Джуду обещают железное место в старте – а значит матчей, чтобы пробить тоталы, достаточно. С другой стороны, высокая конкуренция и проблемы с адаптацией – признаки тотала меньше.

На что бы поставили вы?

Фото: DAISUKE Nakashima/AFLO/Global Look Press