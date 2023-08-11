че поставить
Блог
Спецпроект

Расклады в Ла Лиге: «Реал» фаворит, «Барса» рядом. У Левандовского нет конкурентов

Атлетико Атлетико
Севилья Севилья
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Ставки на футбол Ставки на футбол
Ла Лига Ла Лига
Вильярреал Вильярреал
Ставки на спорт Ставки на спорт
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Атлетик Атлетик
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Стартует новый сезон чемпионата Испании. Суперкомпьютеры, предсказывающие итоговые таблицы топ-чемпионатов, уже подкинули варианты того, как сложится сезон. Все они, правда, очень похожи, разница – в деталях и процентах вероятности. 

Например, Opta Analyst дает «Реалу» 47,7% на чемпионство, почти 50/50. У 13 клубов пустота в шансах на титул – в том числе, например, у «Атлетика» и «Валенсии». Euro Club Index дает «Реалу» намного меньше – 35,7%, а «Барселоне» – 20,9%, зато шансы на титул есть у всех 20 клубов, даже «Лас-Пальмас» получил свои 0,1%.

Своя предикт-таблица есть и у букмекеров. Роль процентов тут играют коэффициенты.

«Реал» фаворит, «Барса» рядом – кто-то сомневался? «Севилья» – в четверке

Так выглядит расклад от БЕТСИТИ. Главное: «Барселона» в прошлом сезоне опередила «Реал» на 10 очков, пропустила всего 20 мячей в 38 турах – меньше всех 98 клубов из топ-5, и вообще обыграла «Реал» шесть раз в восьми последних матчах (дважды в чемпионате, по разу в Кубке и Суперкубке Испании, плюс в двух товарищеских). 

«Реал» потерял Карима Бензема – четвертого бомбардира в истории Ла Лиги. Но все равно остался главным фаворитом. Вероятно, есть связь с возможным приходом Килиана Мбаппе – хотя коэффициент на его трансфер вырос накануне старта сезона за сутки с 1.57 до 3.25. Кстати, в Ла Лиге коэффициент ниже – наоборот, обычно к поражению в чемпионской гонке. Чаще титул выигрывает тот гранд, кого ценят чуть хуже.

Для тех, кто любит ловить сюрпризы – 18 остальных клубов на выбор. «Атлетико», как всегда, будет полусенсацией (11.00), команда Диего Симеоне выиграла Ла Лигу два сезона назад. В XXI веке только пять раз чемпионат выиграл кто-то не из пары «Реал»/«Барса». Предпосылок перед стартом на новый такой случай как всегда немного.

Шансы на топ-4: «Барса» и «Реал» здесь почти на 100%

«Реал» – 1.02 «Барселона» – 1.03 «Атлетико» – 1.40 «Реал Сосьедад» – 2.87 «Севилья» – 3.00 «Вильярреал» – 3.60 «Атлетик» – 4.00

Попадание в четверку – традиционно следующая интрига чемпионата. В основном расклад тут повторяет линию на чемпионство. Важны детали. 

«Севилья» – четвертый фаворит лиги после «Реала», «Барселоны» и «Атлетико», но попадание «Сосьедада» в топ-4 – чуть вероятнее.

В чем логика? Если вдруг «Севилья» или «Реал Сосьедад» будут показывать чемпионский уровень и хотя бы к середине сезона сохранят реальные шансы на титул – у «Севильи» больше опыта, чтобы выдержать хороший темп. Если же все традиционно выльется в борьбу только за место в топ-4, «Севилья» вероятнее пройдет в ЛЧ дальше, чем «Сосьедад» (обе команды попали туда напрямую), будет иметь более плотный график к весне – что осложнит попадание в четверку.

Из остальных позиций может слегка удивить невысокий коэффициент на «Атлетик» – хотя за шесть последних сезонов клуб падал максимум на восьмое место. 

Лучший бомбардир: Левандовски и остальные. По крайней мере пока не подъехал Мбаппе

Разрыв в коэффициентах между первым и вторым претендентом на «Золотую бутсу» чемпионата огромный. По всей видимости, между Антуаном Гризманном и Робертом Левандовски должен вклиниться Килиан Мбаппе, а может он и передвинет поляка на второе. В этом смысле ставить прямо сейчас, не дождавшись конца трансферного окна, не очень выгодно.

Но даже если Килиан наконец приедет в Мадрид, на стороне Левандовски статистика: за 14 последних сезонов – 10 лучших бомбардиров из «Барселоны»: помимо Роберта, гонку выигрывали Луис Суарес и восемь раз Лионель Месси. Но и без аргентинца количество голов «Реала» более сбалансировано: за 24 последних сезона «Мадрид» 12 раз забивал больше «Барселоны» и 12 раз меньше, но только семь игроков мадридцев за это время стали лучшими бомбардирами.

Остальные тоже могут вмешаться: например, Хоселу в прошлом сезоне стал третьим бомбардиром после Бензема и Левандовского с 16 голами, – как игрок «Эспаньола». Теперь Бензема больше не конкурент, а сам нападающий перешел в «Реал». 

Энес Унал дважды подряд залетает в топ-7 бомбардиров лиги (14 и 16 мячей), но коэффициенты красноречивы: последний раз игрок нетопового клуба Ла Лиги стал лучшим бомбардиром аж 15 лет назад — это был Даниэль Гуиса из «Мальорки».

Чемпион Страны Басков (нет, не независимой)

«Реал Сосьедад» – 1.75 «Атлетик» – 2.10 «Алавес» – 25.00

Титул выдуманный и используется разве что в букмекерских линиях и заголовках спортивных газет Басконии. Никаких трофеев и медалей, только моральное удовлетворение. 

Страна Басков, она же Баскония или Эускади – автономное сообщество на севере Испании и часть одноименного исторического региона, в который также входят Наварра и Гасконь на юге Франции. За виртуальный трофей борются только испанские клубы и только играющие в элите. 

Сейчас их три: «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна, «Атлетик» из Бильбао и «Алавес» из Витории-Гастейс. Чемпионом будет не лучший по матчам в мини-турнире, а тот, кто наберет больше очков в сезоне в принципе. Линия привязана к линии на чемпионство и топ-4, но до недавнего взлета «Сосьедада» «Атлетик» традиционно считался сильнее и по составу, и по котировкам в матчах между клубами. Однако шесть из семи предыдущих сезонов виртуальный титул чемпиона Басконии забирал «Сосьедад». 

Сколько забьет и отдаст Джуд Беллингем в «Реале»?

7,5 голов – 1.85 на меньше и больше.

6,5 голевых передач – 1.85 на меньше и больше.

Еще один вариант прикладного использования аналитических разборов и метрик Opta. На этот раз в Opta Analyst вышел текст под названием «За кем следить в сезоне-2023/24» со списком из 50 футболистов. Среди малоизвестных типа Сепа Элье Ваи, Билаля Бутобба и Рикардо Пепи был и суперзвездный, дорогой Джуд Беллингем. 

Летом 20-летний полузащитник перешел из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» и стал всего шестым англичанином в истории мадридского клуба. В прошлом сезоне у него 14 голов, шесть ассистов и 44 созданных момента для партнеров.

В «Реале» Джуду обещают железное место в старте – а значит матчей, чтобы пробить тоталы, достаточно. С другой стороны, высокая конкуренция и проблемы с адаптацией – признаки тотала меньше.

На что бы поставили вы?

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Мы придумали коэффициент на чемпиона Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду – первый, «Аль-Иттифак» Джеррарда – внезапно в топе

Стартует АПЛ! «Сити» – фаворит, в Лондоне будет царить «Арсенал», Холанд забьет больше всех

Фото: DAISUKE Nakashima/AFLO/Global Look Press

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
василий иванов
после травмы Куртуа шансы Реала должны стать ниже. Колоссальная потеря!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexlagodny
Мы уже видели как в том году обхезался суперкомпьютер, поставив Реал на первом месте, Барсу на третье, а Жирону на последнее )) Так что гуляйте лесом прогнозисты )))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
> «Реал» фаворит, «Барса» рядом – кто-то сомневался?
Опрос был, видимо, до травмы Тибо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий