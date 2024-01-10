Ответим на ваши вопросы про «Челси». Как быть Почеттино, грозят ли клубу штрафы?

Привет! Вам понравился прошлый текстовый Q&A (вопрос – ответ) по «Челси». Давайте новый?

Меня зовут Кирилл Бельский, я старший клубный редактор Sports.ru, отвечающий за «Челси». Веду блоги про любимую команду почти 10 лет.

Все очень просто: вы задаете вопросы в комментариях, а я на них отвечаю до 14:00 четверга .

Если вам понравится, будем делать чаще. Если будут очень объемные вопросы – заберу на подкаст или стрим. Вопросы могут быть про «Челси», игроков, возможные трансферы и футбол в целом.

Жду ваши вопросы и мысли! Спасибо.