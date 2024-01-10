Ответим на ваши вопросы про «Челси». Как быть Почеттино, грозят ли клубу штрафы?
Привет! Вам понравился прошлый текстовый Q&A (вопрос – ответ) по «Челси». Давайте новый?
Меня зовут Кирилл Бельский, я старший клубный редактор Sports.ru, отвечающий за «Челси». Веду блоги про любимую команду почти 10 лет.
Все очень просто: вы задаете вопросы в комментариях, а я на них отвечаю до 14:00 четверга.
Если вам понравится, будем делать чаще. Если будут очень объемные вопросы – заберу на подкаст или стрим. Вопросы могут быть про «Челси», игроков, возможные трансферы и футбол в целом.
Жду ваши вопросы и мысли! Спасибо.
Так что на 95% Галлахер останется в Челси зимой. А вот что будет летом уже загадка.
Джексон – хороший молодой нап, я правда не понимаю ТАКОГО хейта к нему в клубе, где Дрогба как следует заиграл только на третий сезон.
В Почеттино верю, потому что слабо представляю себе сейчас кого-то, кто справится с ситуацией сильно лучше. Мне кажется, что аргентинец заслужил войти в следующий сезон с Челси. Клубу много не везет попросту, особенно с травмами.
Кайседо талантливый парень и даже сейчас точно провалом не назвать. Но раскрываться еще надо. Лавия мог бы с этим помочь, взяв на себя больше разрушения. Но травмы сильно смазали этот трансфер конечно…
В любом случае Ромео стоил слишком много. Если Кайседо еще как-то можно понять, то 62 млн евро за Лавию кажутся безумием.
Кепа хорошо начал в Реале, но потом травма и после нее как раз косяки. Пока, по информации Кортеганы (главного инсайдера Реала) Кепа не потерял шанс выиграть конкуренцию у Лунина, но за такие деньги запасного вратаря под Куртуа они не возьмут
У Петровича есть очевидный минус - он не умеет играть ногами так же остро как Санчес. Роберт для того и покупался, чтобы разбивать первую линию прессинга соперника и отрезать их одной передачей. Получается далеко не всегда, но именно Поч заставляет испанца рисковать.
Еще одна слабость Петровича - выходы на навесы. Он как и Кепа просто не лезет в борьбу, в то время как Санчес просто забирает половину верховых забросов в штрафную, тем самым нивелируя угрозу.
Я ожидаю, что Санчес вернется в старт когда восстановится. Но да, Петрович тоже мне понравился.
Я аккуратно назову шестое место. Но не удивлюсь ничему...
2. Реально. Несмотря на всеобщую истерику по поводу реализации Джексона и постоянные баталии из-за Мудрика и Мадуэке, мне правда кажется, что этот состав на многое способен.
Я слишком хорошо помню первые сезоны Дрогба чтобы вот так вот списывать Нико. Я видел куда более сомнительных ребят в лице Шона Райта-Филиппса или Саломона Калу на флангах атаки. И даже с ними Челси брал чемпионаты!
Важно в этом сезоне набить шишки и перезагрузиться в следующем с учетом всех ошибок. И, конечно, многое решит травматичность. с Чилуэллом, Джеймсом, Нкунку это будет совсем друга команда.
3. Думаю что подходящий. Я всегда в такие моменты задаюсь вопросом "а кто если не вот этот тренер?" Сейчас я на этот вопрос ответа не знаю. Значит лучше бы едва ли получилось у кого-то)
Думаю что Челси не купит никого. Да, неожиданно на фоне активностей трех последних окон, но именно безумная активность и ограничивает Челси теперь в плане ФФП.
Слухи о трансфере Довбика - это ерунда. Он останется в Жироне минимум до лета. Ну и Челси второй Джексон (в плане сыграл ярко полгода и дальше неясно насколько все стабильно будет) вряд ли нужен