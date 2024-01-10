Breakeven's | Все о Челси
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Ответим на ваши вопросы про «Челси». Как быть Почеттино, грозят ли клубу штрафы?

Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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Футбол Футбол

Привет! Вам понравился прошлый текстовый Q&A (вопрос – ответ) по «Челси». Давайте новый?

Меня зовут Кирилл Бельский, я старший клубный редактор Sports.ru, отвечающий за «Челси». Веду блоги про любимую команду почти 10 лет.

Все очень просто: вы задаете вопросы в комментариях, а я на них отвечаю до 14:00 четверга.

Если вам понравится, будем делать чаще. Если будут очень объемные вопросы – заберу на подкаст или стрим. Вопросы могут быть про «Челси», игроков, возможные трансферы и футбол в целом.

Жду ваши вопросы и мысли! Спасибо.

228 комментариев
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Ответ David Avagyan
Считаешь ли ты что Кол Палмер в преспективе может стать топ звездой?
Безусловно. У Коула все есть для того чтобы прогрессировать от матча к матчу, от сезона к сезону. Важные качества - его скромность, трудолюбие и хладнокровие. Это отмечали и в академии Сити, и Почеттино сейчас. С такой комбинацией характеристик обычно получаются классные игроки!
+33
-2
+31
Хотел бы вернуть Евочку Карнейро?
+28
0
+28
Ответ Артём Кочешев
Покинет ли команду Галлахер, или есть шанс что его не будут продавать?
На данный момент ситуация следующая. Челси готов расстаться с Конором за 50-60 млн фунтов, но пока с таким предложением никто не приходил. Если такой покупатель найдется, необходимо договориться и с самим игроком, но, по информации ряда инсайдеров, Галлахер будет отклонять все предложения в январе.

Так что на 95% Галлахер останется в Челси зимой. А вот что будет летом уже загадка.
+19
-2
+17
Ответ Павел Шестаков
Как ты относишься к возможному приходу Виктора Осимхена, к Николасу Джексону и к тому что большое количество фанатов хочет отставки Почеттино? Веришь ли ты в него и его проект? будет круто если ответишь развёрнуто, я хоть и не фанат Челси но слежу за ними плотно и тебя читаю давно.
Осимхен для меня кот в мешке – сколько нападающих из Серии А заиграли в АПЛ за последние лет десять? Вот и я слабо припоминаю…

Джексон – хороший молодой нап, я правда не понимаю ТАКОГО хейта к нему в клубе, где Дрогба как следует заиграл только на третий сезон.

В Почеттино верю, потому что слабо представляю себе сейчас кого-то, кто справится с ситуацией сильно лучше. Мне кажется, что аргентинец заслужил войти в следующий сезон с Челси. Клубу много не везет попросту, особенно с травмами.
+13
0
+13
Ответ Касум Увайсов
Какое дерби для тебя более принципиальное: с Арсеналом, Шпорами или кем-то не из Лондона?
для меня с детства самые принципиальные матчи - с Манчестер Юнайтед. команды тогда бились за все друг против друга, а теперь - за восьмую строчку :)
+13
-1
+12
Ответ Roman E
привет) расскажи про свою поездку в Лондон? может тоже прилечу, если получится
Привет! Планирую быть в Лондоне в начале февраля и заглянуть на два матча: мужского Челси с Вулвз и женского с Эвертоном. Матчи будут в один день с разницей в 3 часа. Надеюсь успеть везде и с радостью со всеми повидаюсь!)
+13
-2
+11
Ответ DSL
Если и этот сезон будет вне ЛЧ, и если останется видимая проблема с наличием mentality monsters, не пора ли будет обратиться к Жозе? У него точно нет проблем с этой самой ментальностью, да и зайти в клуб, где хватает молодых талантов и не такая узкая обойма, как у "Ромы", выглядело бы интересно.
Боюсь время такой мотивации прошло. После первой тренировки с Жозе половина футболистов придет домой и повесится на кухне)))
+12
-1
+11
Считаешь ли ты что Кол Палмер в преспективе может стать топ звездой?
+8
0
+8
Ответ Денис Домрачев
Стоит ли болельщикам Челси готовиться к «футбольному забвению» на 5-6 сезонов, как это происходило с Ливерпулем в десятые? с невзрачной игрой, стабильным отсутствием в ЛЧ, посредственными трансферами и отсутствием результатов, к которым так привыкли болельщикам в эру Романа Аркадиевича. Или клуб пройдет эту турбулентность на пару сезонов и Челси снова будет грандом?
Это попытка сыграть в Вангу) Все сильно зависит от того, как Челси пройдет этот сезон и какие выводы сделают в клубе игроки, тренеры, руководство. Будем смотреть на лето - там, кажется, станет яснее.
+8
0
+8
Ответ Касум Увайсов
почему ты начал болеть за Челси?
В детстве влюбился в самоотверженность многих игроков состава, а во время финала в Москве плакал после поражения - тогда однозначно понял, что все, это навсегда
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+8
Кирилл, как ты считаешь, что делать с Кепой, по его возвращению к нам? Ведь он в Мадриде никак не может себя показать, допускает кучу ошибок и проигрывает конкуренцию даже Лунину?
+7
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+7
Ответ Ал Суетнов
Есть ли вера в трансфер Лавии и особенно Кайседо в итоге? Или это была чисто репутационная сделка, чтобы утереть нос Ливерпулю и совершенно неважно насколько и зачем платили такие деньги? У "нас" в Мерсисайде уже давно бытует мнение, что никаких 110+ мультифунтов на Кайседо не было, просто помогали Брайтону заработать побольше после относительно дешевой покупки Мак Алистера
Это интересная теория и, зная руководство Брайтона, так могло быть)

Кайседо талантливый парень и даже сейчас точно провалом не назвать. Но раскрываться еще надо. Лавия мог бы с этим помочь, взяв на себя больше разрушения. Но травмы сильно смазали этот трансфер конечно…

В любом случае Ромео стоил слишком много. Если Кайседо еще как-то можно понять, то 62 млн евро за Лавию кажутся безумием.
+7
0
+7
Ответ pro100_iser
Как долго игроки будут терпеть отсутствие Еврокубков
А не игроки должны нас туда вывести?:)
+7
0
+7
Привет, Кирилл! Почему Джона Тэрри нет в списке staff на официальном сайте ЧФК? Какую конкретно роль он исполняет? Может придумать новую должность типа half-time-lyuley-giver, например, если команда плохо провела первый тайм?
+6
0
+6
Ответ FAN_FCURAL
Кирилл, как ты считаешь, что делать с Кепой, по его возвращению к нам? Ведь он в Мадриде никак не может себя показать, допускает кучу ошибок и проигрывает конкуренцию даже Лунину?
Я не знаю, как можно было отдать его в аренду без обязательства выкупа: даже при оверперфомансе Мадрид не заплатил был 20 млн евро потом.

Кепа хорошо начал в Реале, но потом травма и после нее как раз косяки. Пока, по информации Кортеганы (главного инсайдера Реала) Кепа не потерял шанс выиграть конкуренцию у Лунина, но за такие деньги запасного вратаря под Куртуа они не возьмут
+6
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+6
Ответ GibsonFlyingV
Надо ли вернуть Еву Карнейру?
Ева - собирательный образ врача в Челси, но на деле она никогда не была главой медштаба. Она была важным элементом системы, но после ее ухода ведь ничего не изменилось. Меняться стало позже, когда еще ряд людей покинул медштаб и когда в футболе случились ковиды, ЧМ зимой и прочие прелести, которые явно не пошли на пользу здоровью игроков.
+5
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+5
Ответ David Avagyan
Петрович после травми Санчеса играт неплохо пока что не косячит и не чувствуется у него нервозности как у Санчеса.Как по твоему должно бить после востоновление Санчеса(лично по моему мнению пока что Петрович виглядит лучше).
На мой взгляд Петровичу еще очень многому придется учиться. Санчес в соло вытащил для Челси ряд матчей, Джордже пока только трии: серию пенальти с Ньюкаслом и игры с Лутоном и Фулхэмом.

У Петровича есть очевидный минус - он не умеет играть ногами так же остро как Санчес. Роберт для того и покупался, чтобы разбивать первую линию прессинга соперника и отрезать их одной передачей. Получается далеко не всегда, но именно Поч заставляет испанца рисковать.

Еще одна слабость Петровича - выходы на навесы. Он как и Кепа просто не лезет в борьбу, в то время как Санчес просто забирает половину верховых забросов в штрафную, тем самым нивелируя угрозу.

Я ожидаю, что Санчес вернется в старт когда восстановится. Но да, Петрович тоже мне понравился.
+5
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+5
Я за челси 2004 года и верю что всё измениться..И всем болелам челси удачи в новом году издоровья..Кирилл спасибо за работу и за ответы удачи...
+6
-1
+5
Ответ ChelsiyskiyPelmen
Как думаешь, на каком месте мы закончим сезон?
Сложно сказать. Челси - самый непрогнозируемый клуб в этом году кажется. Все сильно зависит не только от команды, но и от соперников: там тоже травмы, там тоже стали плохо справляться. За декабрь Челси заметно сократил отставание от МЮ, обошел казавшийся недосягаемым Ньюкасл.

Я аккуратно назову шестое место. Но не удивлюсь ничему...
+4
0
+4
Ответ Даня Замятин
Добрый вечер, Кирилл, хотел бы задать вопрос о будущем нападающем и представить, кто мог бы сейчас прийти, если у владельцев есть деньги. Что думаешь по поводу таких игроков как: - Хименес (фейеноорд) - Дэвид (Лиль) - Осимьен (Наполи) - Влахович (Интер) - Добвик (Жирона) Какие хорошие или плохие стороны у этих игроков? Как они могли подойти/не подойти Челси и почему? Новости о них мелькали и хотелось бы услышать полностью и объемное твое мнение по поводу центрального нападающего в данный момент и предложить свои варианты Заранее спасибо за ответ 💙
Добрый! Уточню - Влахович играет в Ювентусе. В целом это довольно масштабный вопрос, чтобы покрыть его в комментариях. Предлагаю вынести его в рамки отдельного видео о нападающих. Или материале, если появится конкретика по кому-то кроме Виктора
+4
0
+4
Есть ли вера в трансфер Лавии и особенно Кайседо в итоге? Или это была чисто репутационная сделка, чтобы утереть нос Ливерпулю и совершенно неважно насколько и зачем платили такие деньги? У "нас" в Мерсисайде уже давно бытует мнение, что никаких 110+ мультифунтов на Кайседо не было, просто помогали Брайтону заработать побольше после относительно дешевой покупки Мак Алистера
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Письменский
1. Сколько по-твоему времени нужно Почеттино на превращение «Челси» в команду, всерьез претендующую на топ-5 АПЛ (закладываем пятерку в связи с изменением квоты ЛЧ). 2. Реально ли это сделать с нынешним составом? 3. Почеттино – подходящий человек для долгостроя и trust the process, или ты бы хотел видеть на его место кого-то менее сосредоточенного на лимонах?
1. Я думаю, что если Почеттино оставят в покое, то уже в следующем сезоне Челси сможет бороться за квоту в ЛЧ

2. Реально. Несмотря на всеобщую истерику по поводу реализации Джексона и постоянные баталии из-за Мудрика и Мадуэке, мне правда кажется, что этот состав на многое способен.
Я слишком хорошо помню первые сезоны Дрогба чтобы вот так вот списывать Нико. Я видел куда более сомнительных ребят в лице Шона Райта-Филиппса или Саломона Калу на флангах атаки. И даже с ними Челси брал чемпионаты!
Важно в этом сезоне набить шишки и перезагрузиться в следующем с учетом всех ошибок. И, конечно, многое решит травматичность. с Чилуэллом, Джеймсом, Нкунку это будет совсем друга команда.

3. Думаю что подходящий. Я всегда в такие моменты задаюсь вопросом "а кто если не вот этот тренер?" Сейчас я на этот вопрос ответа не знаю. Значит лучше бы едва ли получилось у кого-то)
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Ответ Valik Slovo
Привет Как оценишь игру мудрика? сможет ли он в будущем стать топом?
Привет! Миша прибавляет, но пока стабильности явно не хватает. Главное в голове разобраться и слушать тренера, думаю у него может получится
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Ответ Кирилл Бельский
Безусловно. У Коула все есть для того чтобы прогрессировать от матча к матчу, от сезона к сезону. Важные качества - его скромность, трудолюбие и хладнокровие. Это отмечали и в академии Сити, и Почеттино сейчас. С такой комбинацией характеристик обычно получаются классные игроки!
Я того же мнения.
+4
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+3
Какие настроения среди английских фанов Челси по Почу и в целом по Боули?
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Ответ vh9yst8h6p
Кирилл привет! Смотрю тебя на ютубе уже очень долго) У меня есть к тебе вопрос-как думаешь пройдем дальше в кубке? Что думаешь об игре с Мидлсбро прошлой и предстоящей. Расскажи пожалуйста максимально поподробнее))
Привет! Ты про Кубок лиги именно? Думаю что если будут готовы Чилуэлл и Нкунку, Челси должен пройти дальше. Мне это напоминает прошлогодние матчи с Боруссией: в гостях тоже 0:1, но на Бридже команда соберется и продавит команду Каррика
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Ответ Helse eeq
Какие настроения среди английских фанов Челси по Почу и в целом по Боули?
Поча уже некоторые откровенно сливают. Боули не такой спорный персонаж для многих к моему удивлению, но знаю нескольких олдов, которые очень скучают по Роману
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Ответ Валентайн Дяувер
Как относишься к Айвану Тоуни в Челси?И если его не получится купить то кого Челси купит в Зимнем Т.О????
Негативно в вопросе цены-качества. Брентфорд, по последним инсайдам, хочет около 100 млн фунтов за Тоуни в январе. Настолько не хотят отпускать. Игрок, который провел полгода без достойной игровой практики, это кот в мешке. У Челси их и так достаточно.

Думаю что Челси не купит никого. Да, неожиданно на фоне активностей трех последних окон, но именно безумная активность и ограничивает Челси теперь в плане ФФП.
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Ответ english.syrbu
Хотел бы вернуть Евочку Карнейро?
именно вернуть?)
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Ответ Alex SU
Действительно ли Мудрик переоценен, учитывая какие деньги за него заплатили? Нужен ли в группу нападения Довбик? Насколько слухи о его трансфере реальны?
В плане суммы трансфера переоценен. В плане игры у Миши есть будущее, я уверен.

Слухи о трансфере Довбика - это ерунда. Он останется в Жироне минимум до лета. Ну и Челси второй Джексон (в плане сыграл ярко полгода и дальше неясно насколько все стабильно будет) вряд ли нужен
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