«Челси» не взлетел. Почеттино злится и требует новых трансферов (еще-е-е?)

Нужны агрессивные лидеры-гиганты.

В начале ноября казалось, что «Челси» наконец оживает. Клуб здорово прошел непростой отрезок: победили «Тоттенхэм» (4:1), сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2) и «Манчестер Сити» (4:4). Но запал закончился – в последних четырех матчах одна победа и три поражения с общим счетом 2:8. Проиграли даже «Юнайтед» в дерби кризисных команд (1:2).

За 39 матчей АПЛ в 2023-м лондонцы набрали 39 очков − худший показатель наравне с «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», которые провели на матч меньше. За год Тодд Боули потратил на новичков 750 млн фунтов, но и этого оказалось мало.

Маурисио Почеттино просит еще.

Почеттино считает, что в «Челси» слишком мягкие игроки. А еще жалуется на их рост

После матча с «Эвертоном» (0:2) аргентинский тренер заявил, что клубу нужны подписания: «Когда ты не забиваешь, выиграть сложно. Сегодня мы показали слабую игру в финальной трети. Если мы недостаточно агрессивны на поле, нужно изучить трансферный рынок ».

Надежный клубный инсайдер Низаар Кинселла из Evening Standard объясняет претензию Почеттино: тренер недоволен тем, что футболисты недостаточно эмоциональны на поле и неуверенно идут на мяч − аргентинец хочет больше агрессии в отборах и перехватах . Пока получается только собирать желтые карточки (46, больше всех в АПЛ) − но большинство за разговоры с арбитрами и выбивания мяча после свистка, а не грубые фолы.

В молодой команде не хватает лидеров. Сэми Мокбел из Daily Mail подчеркивает: Почеттино хочет увидеть больше капитанской работы от Риса Джеймса (хотя он старается − об этом ниже). Пока единственный лидер в раздевалке – Тиаго Силва, остальным не хватает опыта или харизмы.

Еще одна проблема Почеттино – рост состава. «Челси» – вторая самая низкая команда АПЛ в этом сезоне. Поэтому на краях обороны регулярно выходят высокие Аксель Дисаси и Ливай Колуилл, а четверка ЦЗ в обороне против «Брайтона» − не только из-за травм, но и попытка выровнять рост (кстати, помогло). По той же причине уже девять матчей наиграл 191-сантиметровый Лесли Угочукву. Француза брали на вырост (не отдали в аренду летом только потому, что закончились слоты), но подрасти нужно его конкурентам по центру поля: Кайседо и Фернандес – 178 см, Галлахер – 182. Угочукву очень сырой для АПЛ, но Почеттино нужен игрок его габаритов.

Инсайдеры фиксируют: в «Челси» обсуждают возможность двух-трех трансферов в январе.

● Лондонцы в поисках опытного центрального защитника. Контракт с 39-летним Тиаго Силвой заканчивается летом 2024-го: даже если «Челси» продлит бразильца на сезон, нужен сменщик − да и опыт не помешает. Молодым защитникам нужен взрослый напарник: Дисаси 25, остальные еще младше. Пока слухи связывали «Челси» только с 27-летним Джонатаном Та из «Байера».

● В январе в клубный футбол вернется Айвен Тоуни, которым «Челси» давно интересуется − хотя руководство сомневается (инсайд Бена Джейкобса): англичанин без игровой практики с апреля, а времени на раскачку нет.

В шортлисте нападающих и Виктор Осимхен, который скоро продлится с «Наполи» − отступные по новому контракту около 130 млн евро. The Guardian утверждает, что среди кандидатов есть и менее громкие фамилии: Виктор Дьокереш («Спортинг») и Руни Бардегджи («Копенгаген»).

● Имен в полузащиту пока нет.

Некоторые игроки уже разочарованы в проекте, но «Челси» готов продавать только воспитанников. Все дело в ФФП

Потратив почти миллиард фунтов на новичков, Тодд Боули поставил клуб в сложное положение. С одной стороны, он полностью обновил ростер – у «Челси» самая молодая команда в АПЛ (средний возраст старта − 25,1). С другой, лондонцы сильно нагрузили ведомость расходов – это усложняет ситуацию с финансовым фэйр-плей.

Для очередной январской закупки «Челси» необходимы продажи. Некоторые игроки, пришедшие при Боули, уже не верят в проект – казалось бы, идеальный расклад. Но нет: продавать игроков с 7-8-летними контрактами бесполезно: их стоимость самортизировали на один год, в убыток пойдет за шесть-семь лет. Поэтому придется избавляться от выпускников академии − только они принесут чистую прибыль.

Давайте на примере: Мойсес Кайседо обошелся «Челси» в 116 млн евро (данные Transfermarkt). Эквадорец подписал контракт на 8 лет, ежегодная амортизация 116/8 = 14,5 млн евро. Если «Челси» продаст Кайседо следующим летом, то успеет самортизировать только 14,5 млн. Допустим, Мойсеса продадут за 80 млн евро. В таком случае в бухгалтерском отчете «Челси» придется зафиксировать 101,5 (оставшиеся 7 лет амортизации) минус 80 = 21,5 млн убытков. Это серьезная нагрузка − и так почти по всем новичкам в эпоху Боули.

На воспитанников академии формально потратили 0 евро. Поэтому «Челси» готов рассматривать варианты с продажей Конора Галлахера, Иана Матсена, Трево Чалобы и Армандо Брои.

Самая абсурдная ситуация у Галлахера. Контракт с полузащитником истекает летом-2025, владельцы клуба готовы были расстаться с Конором еще в прошлое трансферное окно − активно интересовался «Тоттенхэм», но не срослось. При Почеттино Галлахер стал важным игроком основы: третий по минутам в АПЛ и основной капитан команды (правда, из-за травм Джеймса и Чилуэлла).

Тренер хочет оставить Галлахера, но переговоры о продлении контракта так и не начались. Daily Mail подчеркивает, что руководство рассматривает продажу Конора ради финансовой выгоды клуба. Интерес«Тоттенхэма» все еще в силе, но Конор покидать команду детства не хочет.

Джеймс старается наладить атмосферу, хотя сам надолго вылетел. Опять

Один из главных клубных инсайдеров Мэтт Лоу рассказал, что капитан Рис Джеймс организовал рождественскую вечеринку для команды. Ее запланировали на воскресный вечер после выезда к «Эвертону».

Поражение в матче и травма Джеймса (Рис попросил замену в середине первого тайма) не изменили планов. Капитан получил согласие от Почеттино и руководства и пригласил игроков сначала в ресторан, а потом в клуб. Лоу утверждает, что этот ужин стал отличным способом для команды объединиться и заметно улучшить атмосферу внутри коллектива. Именно на это рассчитывал тренерский штаб, давая согласие на мероприятие.

Теперь у Джеймса будет время продумать подбадривающие вечеринки на месяцы вперед – официальный сайт «Челси» объявил, что Рис снова повредил заднюю поверхность бедра. Капитана не ждут раньше марта.

К тому времени у Джеймса появятся новые партнеры.

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Clive Rose, Michael Regan, Alex Pantling