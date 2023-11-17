Она сделала «Челси» гегемоном – и уедет в США на рекордный контракт. Эмма Хейз = эпоха

Превратила любительский клуб в гранда.

В женском футболе громкий переход: вот-вот закончится 11-летняя мегауспешная эпоха тренера Эммы Хейз в «Челси». Летом она возглавит сбившуюся с курса сборную США.

Почему это важное событие?

Сборная США – сильнейшая команда в истории женского футбола. Но после провала на ЧМ нужна перезагрузка

Очень долго сборная США была главной силой в постепенно растущем женском футболе. После введения в 2003 году рейтинга ФИФА американки пробыли на первой строчке в общей сложности 13 лет.

Отражение мощи – четыре победы на чемпионатах мира и столько же золотых медалей Олимпиад.

Но ЧМ-2023 показал, что расклад поменялся.

До турнира в Австралии и Новой Зеландии у американок была выдающаяся серия: на предыдущих ЧМ (их было 8) сборная всегда доходила минимум до полуфинала. Розыгрыши-2015 и 2019 американки выиграли. Но теперь было много сигналов, что гегемонии приходит конец. На Олимпиаде в Токио США проиграли Швеции в групповом этапе – оборвалась беспроигрышная серия из 44 матчей. В полуфинале проиграли канадкам 0:1. В ноябре 2022-го Америка уступила сборной Германии дома 1:2. Это стало первым домашним поражением за 71 матч.

И вот на ЧМ впервые в истории США вылетели в 1/8 финала – в серии пенальти пропустили дальше Швецию. После такого американки скатились на третью строчку рейтинга ФИФА – прежде всегда были хотя бы на второй. Тренер Влатко Андоновски подал в отставку через две недели. Также карьеру в сборной завершили ключевые игроки – обладательница «Золотого мяча»-2019 Меган Рапино и защитница Джули Эртц.

В Америке поняли, что доминирование женской национальной команды закончилось – настало время серьезной конкуренции. Сборной США необходима перезагрузка. Новые игроки, новый тренер, смена курса.

В федерации футбола США собрали шортлист кандидатов на роль тренера. По информации The Athletic, в списке был тренер женской сборной Австралии Тони Густавссон. И Густавссон, и Хейз летали в Америку на собеседования. А вот Сарина Вигман, еще один звездный претендент из финального списка, отказалась ради продолжения работы со сборной Англии.

4 ноября соцсети «Челси» раздали грустную новость: Хейз уйдет из клуба в конце сезона-2023/24. Через 10 дней сборная США объявила, что Эмма переезжает тренировать сборную. Она подготовит команду к Олимпиаде-2024 в Париже. Правда времени будет совсем немного – около месяца. Основную часть цикла проведет временный тренер сборной Твила Килгор, которая работала с молодежкой.

Хейз станет самым высокооплачиваемым тренером в женском футболе. Уравняют с мужской сборной

The Telegraph и другие источники сообщают, что в сборной США Хейз получит контракт на сумму близкую к 2 млн долларов в год. The Guardian оценивает оклад Эммы в 1,6 млн долларов.

Можно утверждать две вещи. Во-первых, Хейз станет самым высокооплачиваемым тренером в истории женского футбола. Во-вторых, разница в зарплате между тренерами мужской и женской сборных США будет минимальной. Для сравнения: у Вигман в женской сборной Англии (с которой голландка выиграла Евро и вышла в финал ЧМ) ежегодный оклад составляет 400 тысяч фунтов, у Гарета Саутгейта – 5 млн.

В ежегодном финансовом отчете американской федерации футбола можно найти зарплату бывшего тренера Андоновски – македонец получил 446 495 долларов, из которых 50 тысяч бонусом. Тренер мужской команды Грегг Берхалтер подписал новый контракт в этом году, поэтому данных по его зарплате пока нет. Едва ли оклад сильно изменился: с апреля 2021-го по март 2022-го Грегг получил 1,6 млн долларов, включая 300 тысяч бонусом.

И хотя женская сборная США боролась за равенство оплаты труда для мужчин и женщин, щедрый контракт Хейз объясняется не только этим. Эмму высоко котируют в футболе. После раннего вылета сборной Англии на чемпионате мира даже были слухи, что FA видит Хейз потенциальной сменщицей Саутгейта.

Но такой контракт Хейз точно повлияет на будущие соглашения тренеров сильных женских сборных.

Хейз уже работала в США: открыла Рапино, но в целом не добилась успеха

В 2000 году Эмму пригласили на работу в МЛС. Уже через год она возглавила команду «Лонг Айленд Лэйди Райдер», в 25 лет став самым молодым тренером в женской американской лиге. В 2003-м Хейз приняла команду колледжа Айона, проработала три года и вернулась в Англию.

За время в США Хейз назвали тренером года в W-Лиге (2002) и тренером конференции (2004). Ее приметил тренер женского «Арсенала» Вик Акерс и пригласил поработать ассистентом. Эмма несколько лет совмещала должность помощника главного тренера и директора академии. Хейз застала лучшее время женского «Арсенала»: в 2007 году клуб взял квадрупл.

Шанс полноценно вернуться в тренерство выпал только в 2008-м – и снова в США: клубы только что появившейся профессиональной женской лиги активно искали менеджеров. Хейз подписалась с «Чикаго Ред Старс». Именно здесь Эмма укрепила репутацию селекционера и переговорщика: на первом драфте подписала студентку Меган Рапино (ту самую, да) и игрока мощного «Арсенала» Кэти Чапман (позднее придет к Хейз и в «Челси»).

С результатами было туго: за полтора года под руководством Хейз «Чикаго» выиграл всего шесть раз. Эмму уволили.

11 лет Хейз в «Челси»: гегемония в Англии и 13 трофеев

Со слов отца Эммы, он четко осознал, что дочь добьется успеха, во время Олимпиады в Лондоне: «Шла церемония награждения, мы были на «Уэмбли» и смотрели, как медали получают сборные США, Японии и Канады. Эмма сказала: «Пап, видишь тех игроков? Их где-то 50 человек. Я тренировала 40 из них». Я подумал: «Вау, и при этом ты сидишь тут без работы?». Сказал ей, что нужно возвращаться в дело. В августе она возглавила «Челси».

Хейз стала первым тренером-женщиной в истории Женской суперлиги WSL летом 2012 года. В первый полный сезон Эммы «Челси» проиграл 11 из 12 первых матчей и чудом не вылетел. Уже через год пересобранная команда Хейз проиграла чемпионство лишь в последнем туре по разнице мячей.

Несмотря на обидную развязку, Эмма пригласила команду в ресторан Рио Фердинанда для подведения итогов сезона. Форвард Эниола Алуко плакала, уткнувшись лицом в тарелку с пастой. Эмма тоже была в слезах.

«А потом Эмма сказала: «Останьтесь со мной. Доверьтесь мне. Мы продолжаем наше путешествие. И я превращу «Челси» в успешный клуб», – вспоминает Алуко. – «Она умеет убеждать. Каким-то образом ей удается продавать свои мечты другим и делать их реальностью».

И Хейз не обманула. В 2015-м «Челси» взял и Кубок Англии, и Суперлигу. А еще женский «Челси» стал полноправной профессиональной командой – благодаря усилиям Эммы и Романа Абрамовича.

С тех пор «Челси» отдал титул чемпионок Англии лишь дважды. Из 12 розыгрышей современной WSL ровно половина – за «Челси». На внутренней арене клуб выиграл вообще все. И не раз – пять Кубков Англии и два Кубка лиги.

«Челси» стал регулярно играть в Лиге чемпионов. В сезоне-2020/21 женская команда наравне с мужской добралась до финала ЛЧ. Такого не было ни до, ни после. Но трофей не покорился – 0:4 от «Барселоны».

Гегемония «Челси» в WSL сподвигла других активнее развивать женские команды. Сейчас в Англии как минимум четыре очень крепких клуба: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». С каждым годом конкуренция усиливается. Громкие заявления Хейз о расширении лиги, о способах увеличить популярность женского футбола не игнорируются. К Эмме прислушиваются.

Хейз стала лучшим тренером по версии ФИФА в 2021 году, хоть и не выиграла Лигу чемпионов. В WSL она становилась тренером сезона шесть раз (последние четыре – подряд). Еще Хейз одной из первых попала в новосозданный Зал славы Женской суперлиги.

За развитие женского футбола в 2016 году Эмме вручили кавалерский орден Британской империи. В 2022-м Хейз стала офицером ордена Британской империи.

Главная причина ухода из «Челси» – семья. В сборной США Хейз сможет проводить больше времени с сыном

Хейз очень привязана к семье. Она тесно общается с двумя сестрами и много времени проводила с отцом. Про Сида Хейза говорили так: «Он ее главный критик. Он не разрешает ей опускать руки. Он мотивирует ее. Он всегда хочет большего. Он никогда не говорил ей: «О, отлично вышло!» Он всегда говорил: «Ты сделала это, а что дальше?»

Сид скончался за неделю до начала сезона-2023/24. Хейз тяжело восприняла утрату.

Сестры Эммы живут в США – с Англией ее, уроженку лондонского Камдена, больше не связывают родственники.

Еще одна причина перехода – сын Гарри. В 2018 году Хейз ждала близняшек. За неделю до финала Кубка Англии ей стало плохо. Через несколько часов врачи сообщили, что один из близнецов умер. Эмма никому об этом не рассказала – поделилась ужасной новостью только после финала. Спустя несколько недель родила выжившего близнеца, которого воспитывает одна.

«На протяжении 12 лет шесть дней в неделю я провожу за рулем по четыре часа, чтобы добраться до работы и обратно. – говорила Хейз на пресс-конференции перед очередным матчем «Челси». – У меня дома пятилетний сын. Я никогда не забирала его из садика, я почти никогда ему не готовлю, я не могу с ним гулять. Ему нужно больше времени с мамой. Это важно. Семья многое значит для меня».

В сборной Хейз сможет чаще заниматься семейными делами. По информации Низаара Кинселлы из Evening Standard, «Челси» предлагал Эмме новый контракт с окладом в четыре раза больше нынешнего. Хейз отказалась.

Почему же Хейз переедет в Америку только в конце сезона? В июне 2024-го у Эммы истекает контракт с «Челси», поэтому американской федерации футбола не придется платить неустойку. Хейз и сама не хочет резко бросать команду, которую строила почти 11 лет:

«Я останусь здесь [в «Челси»] до конца контракта. Я не умерла, я никуда не ухожу. Я здесь и я буду делать свою работу. Я сконцентрирована на задачах, которые мы поставили в «Челси». Я хочу дать клубу время для выбора нового тренера».

The Athletic предполагает, что Эмма может остаться в «Челси» в роли амбассадора или советника, но только с разрешения американской федерации футбола.

Фото: Pedro Soares, Tom Phillips, Manjit Narotra/Global Look Press; Gettyimages.ru/Quinn Rooney