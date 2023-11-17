Стерлинга уже год не вызывают в сборную. Поездка на Евро под угрозой?

Конфликт с Саутгейтом?

На старте сезона Стерлинг в огне. Для всех, кроме Гарета Саутгейта: в заявке сборной Англии Рахима нет. Хотя изначально туда попали травмированные Ливай Колуилл, Каллум Уилсон и Джеймс Мэддисон. Даже Маркусу Рэшфорду с одним голом в АПЛ нашли место, Стерлингу – нет.

Странно, ведь в АПЛ у Рахима 4+1 (и ассист на автогол). Против «Лутона» (3:0) и «Бернли» (4:1) англичанин вообще поучаствовал во всех семи голах команды, а в игре с «Манчестер Сити» вывел «Челси» вперед в первом тайме.

Почему лидер сборной уже год не попадает в заявку? Разбираемся.

Стерлинг не играет в сборной Англии с чемпионата мира. Ссоры с Саутгейтом, кажется, нет

Рахим был важным игроком команды Саутгейта на Евро-2020, но в Катаре начались проблемы. Дом Стерлинга в Лондоне ограбили прямо перед матчем 1/8 финала против Сенегала: Рахим экстренно улетел в Лондон, чтобы провести время с семьей. Он вернулся к четвертьфиналу с Францией, который англичане проиграли (1:2).

В целом для Стерлинга все прошло гладко: три матча и 1+1. Но вряд ли он предполагал, что после матча с французами больше не надет джерси сборной.

В марте 2023-го Саутгейт логично не вызвал Рахима на матчи против Италии и Украины: Стерлинг получил травму прямо перед международной паузой. В мае тоже не позвали: после беседы Саутгейт и Стерлинг решили, что форварду лучше закончить сезон пораньше и отдохнуть.

В кампании-2023/24 идет уже третья пауза на сборные: сейчас ни травм, ни других проблем не было, как и Стерлинга в заявке. Саутгейт вообще ее не изменил: пригласил травмированных Мэддисона, Уилсона, Колуилла и Беллингема, а еще футболистов явно не в форме (вроде Рэшфорда и Грилиша).

И объяснил это так: «Команда играет очень хорошо, в прошлый раз мы провели исключительный матч против Италии. Почему мы должны исключать кого-то из того состава? Мы решили ничего не менять. Справедливое решение по отношению к тем, кто был вызван.

Стерлинг все еще может попасть в сборную. У меня нет никаких сомнений по поводу его человеческих и игровых качеств. В сборной мы вместе прошли важную часть пути».

Как именно Стерлингу попасть в сборную – неясно. Даже после матча с «Манчестер Сити», когда Мэддисона, Беллингема, Уилсона и Колуилла отзаявили, вместо Рахима Саутгейт вызвал Коула Палмера, Рико Льюиса и даже Эзри Консу из «Астон Виллы». Дополнительных комментариев тренер сборной не дал.

До Евро-2024 совсем мало времени: на следующий год у англичан пока заявлена лишь товарищеская игра с Бразилией (что-то еще точно поставят).

Все выглядит так, будто Саутгейт разочарован в Стерлинге. Но Мэтт Лоу из The Telegraph считает, что все наоборот, и именно Стерлинг потерял веру в тренера. На это намекал сам Гарет: в предыдущий международный перерыв говорил, что игрок «расстроен не вызовом на матчи против Украины и Шотландии». Но источники, близкие к Стерлингу, утверждают, что он хорошо относится к Саутгейту, а разговоры между ними всегда проходят с взаимным уважением.

Все это странно, ведь Стерлинг в «Челси» действительно хорош: активно идет в дриблинг и больше не пропадает в больших матчах

«Челси» и Стерлинг провалили прошлый сезон: лондонцы финишировали на 12-м месте, а англичанин впервые с сезона-2015/16 не пробил 10 баллов по гол+пас (только 6+3).

Но вот пришел Маурисио Почеттино и все изменил: еще на предсезонке заявил, что Стерлинг – важный игрок, которому нужно создать условия.

«Мы говорим о действительно топ-игроке. Иногда футболисту нелегко адаптироваться в новой команде и показывать прежний высокий уровень. Это зачастую связано с ситуацией в клубе.

Рахим – важный игрок для нас, он входит в наши планы. Мы уверены, что приведем его в лучшую форму, и он поможет нам достичь того, чего мы хотим», – отметил Почеттино.

Спустя три месяца вклад Стерлинга заметно вырос: его 4+1 – второй показатель в команде после Николаса Джексона (6+0) и Коула Палмера (4+2), который как раз отобрал у Рахима пенальти. Сейчас кажется, что Стерлинг способен создавать моменты буквально из ничего, матчи против «Тоттенхэма» и «Сити» он провел особенно ярко.

В Лондоне Стерлинг откатился к настройкам «Ливерпуля» (играл там с 2012-го по 2016-й). С возрастом вингеры все реже идут в дриблинг, Рахим же наоборот начал обводить чаще, чем в «Сити»: 6,1 попыток дриблинга на 90 минут в этом сезоне, при среднем показателе в 4,8 за 7 сезонов в «Сити». Такие цифры Стерлинг в последний раз пробивал почти 10 лет назад.

То же самое касается продвижения мяча: по 11,3 рывков с продвижением за 90 минут. Это значительно больше, чем на «Этихаде», и соизмеримо с показателями в «Ливерпуле».

Правда, по успешным попыткам (29, это 35%) Стерлинг второй – по 31 у Жереми Доку (52%), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас», 59%) и Матеуса Куньи («Вулверхэмптон», 49%). А вот по запоротым обводкам Рахим однозначный лидер (52).

И успешность дриблинга тоже отсылает ко временам англичанина в «Ливерпуле».

Результативность подскочила на уровень первых двух сезонов в «Сити»: Стерлинг в «Челси» занимается той же работой, что и на ранних этапах карьеры. Почеттино вернул его к роли классического вингера, периодически поднимая в пару к нападающему.

Важность Стерлинга для «Челси» трудно переоценить. Голы и ассисты против «Бернли» и «Лутона» лучше всего раскрывают умения англичанина: и фирменное врывание в штрафную слева с ударом в дальний верхний угол, и тонкие прострелы на нападающих, и обыгрыш двух-трех соперников на скоростном дриблинге.

Если в «Манчестер Сити» Стерлинг играл на себя и часто участвовал в завершении атак, то в «Челси» чаще создает: у него 15 ключевых передач в чемпионате, он в топ-10 англичан по этому показателю (у Кирана Триппье – 31, у Букайо Сака – 27, а у лучшего в «Челси» Конора Галлахера – 19). Когда открытых партнеров нет, Рахим врывается и пробует забить сам.

Это заметно отличается от того, какие задачи англичанин выполнял при Гвардиоле. При Пепе Стерлинг часто встречался с мячом и возвращал его партнерам не рискуя: в среднем за матч в Манчестере Рахим раздавал по 40 передач с браком в 4%. С Почеттино англичанин реже встречается с мячом, а значит и реже пасует (около 30 раз за 90 минут), но острее (процент брака вырос до 6,5%) и чаще лезет в обводку.

Стерлинг отлично чувствует себя при Почеттино и явно набрал форму. Не вызов Рахима в сборную все сложнее объяснить игровыми причинами.

Попадет ли он в заявку англичан на Евро-2024?

Фото: /Richard Heathcote, Michael Regan