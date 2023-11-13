Новый «Челси» вот-вот взлетит. После 4:4 с «Сити» почти нет сомнений

Кирилл Бельский впечатлен дерзостью.

Что за матч на «Стэмфорд Бридж» мы посмотрели! Концерт, шоу, спектакль – 4:4!

И да, после такого блокбастера со спасением ничьей на 95-й минуте многие болельщики «Челси» могут быть уверены: это потеря двух очков.

Забили четыре мяча «Сити»: такого в АПЛ больше трех лет ни у кого не получалось, после «Лестера» в сентябре 2020-го. Но тогда выглядело просто вспышкой, больше случайностью.

А теперь?

«Челси» шатает, но именно с топ-клубами команда успешно закаляется. Во всех четырех матчах набрали очки: победа над «Тоттенхэмом», ничьи с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Сити».

Чем особенно важны эти 4:4 с «Сити»?

Тем, что теперь у критиков «Челси» нет аргументов типа того, что звучало после «Тоттенхэма»: про игру против девятерых и эпидемию травм у соперника.

Гвардиола выставил мощный старт, все доиграли до конца. Это скорее у «Челси» возникает вопрос: а был ли пенальти в моменте с Холандом?

What the fuck! – кричал Почеттино после свистка судьям – думал, что закончили слишком рано, что украли у «Челси» последнюю атаку и шанс выиграть . Да, был неправ, пришлось извиняться – но сколько страсти. И как мало было ничьей с чемпионом, победителем ЛЧ – лучшей командой мира.

Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу после «Челси» говорил: его команда не будет менять стиль, все равно на травмы и удаления. Так Почеттино же следует ровно такому принципу.

И пусть команда отдает мяч сильному сопернику (до ноября «Челси» был одной из самых владеющих в чемпионате, а с «Сити» остановились на 45%). Но тут же навязывает главное оружие Поча – высокий прессинг. В «Челси» давят все: от Николаса Джексона до Михаила Мудрика. Ромелу Лукаку уж точно бы не прижился.

Прессинг надломил оборону «Сити»: каждый ошибался (нервные выносы, передачи в ноги сопернику, фолы в необязательных ситуациях), а кульминацией стал гол Стерлинга. Там Рис Джеймс не отпустил Йошко Гвардиола, выкрал мяч и прострелил Рахиму Стерлингу.

Этот стиль «Челси» сохраняет против любого соперника. Уже легко назвать фишкой Почеттино в Лондоне.

«Челси» снова дерзкий – как это приятно! И многообещающе

С одной стороны, у Коула Палмера всего-то четыре гола с пенальти. С другой – он забил в концовке ответственного матча бывшей команде. В 21 год, при первой встрече с ней, на 95-й минуте выдержал все давление и спас от поражения.

Рис Джеймс пару недель как вернулся после очередной травмы, полученной еще после первого тура. И буквально съел Жереми Доку. Бельгиец настолько запаниковал, что в последнем эпизоде не придумал ничего лучше нырка в штрафной – заслужил только желтую. Один голевой пас Джеймса в игре с «Сити» точно ценнее всего, что сделал за два с половиной месяца Мало Гюсто.

Почеттино сказал, что к матчу против «Ньюкасла» должен восстановиться Кристофер Нкунку, пропустивший старт сезона из-за травмы. Кроме него никто так и не дал слева в атаке движения без мяча – вероятно, скоро вернется и оно. С Нкунку атака «Челси» смотрелась куда вариативнее.

Уже сейчас, особенно после равного и такого яркого матча с «Сити», много приятных деталей. С возвращением Кристо и стабильной формой Джеймса команда прибавит еще.

«Челси» снова дерзкий. Как это приятно после серого прошлого сезона! Помните, там в концовке из 13 матчах с Фрэнком Лэмпардом выиграли лишь один – брр.

В августе ждали мучительной перестройки, сейчас еще только ноябрь, провели лишь 15 матчей (12 туров и три раунда Кубка лиги) – а команда уже проводит гипернасыщенный и равный матч с соперником, который сделал требл и вряд ли ослаб.

«Если эти малыши отыграются, я не знаю, на что они способны» – говорил Роман Нагучев во время матча с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Малыши отыгрались (там тоже делали 4:4, спасались с 1:3), а через год выиграли Лигу чемпионов. Теперь малыши вот так побились с «Манчестер Сити». Без удалений, без оправданий.

Вышли и показали, на что способны – в первую очередь себе.

«Челси» третий по молодости стартового состава – 25 лет (у «Арсенала» 24,9, у «Бернли» 24,5), и это с 39-летним Тиаго Силвой. Он тут для контраста.

Когда команда так молода, легче объяснить, почему лучшие матчи – против топ-соперников. С остальными часто расхлябанное начало, пропущенный, неэффективные попытки взломать оборону, некому взять на себя ответственность. 75 минут преимущества с «Арсеналом», но упущенные 2:0 – другие симптомы той же проблемы.

Да, стабильность пока неблизко, но классные матчи против лидеров – такой важный и приятный сигнал!

Фото:/Ryan Pierse, Clive Rose