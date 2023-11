Палмер сбежал из «Сити» за практикой. И угадал с «Челси»: заменил Хавертца, удивляет Почеттино

Трансферу помог Стерлинг.

Коул Палмер становится лидером «Челси»: в семи последних матчах обязательно выходил в старте, оформил 3+4, быстро стал основным пенальтистом и часто срывает респекты от Почеттино на пресс-конференциях.

А ведь после его трансфера из «Манчестер Сити» были сомнения: 47 млн евро – не перебор ли за игрока с 500 минутами в АПЛ за два сезона? Приезд на «Стэмфорд Бридж» родного клуба Палмера – отличный повод внимательнее разобрать первые три месяца Коула в Лондоне.

Трансферу Палмера помог переход Ковачича в «Сити»

Ковачич переехал в «Манчестер Сити» в июне. «Челси» и Матео еще весной договорились расстаться по окончании сезона. Пеп Гвардиола давний поклонник хорвата, после встречи команд в январе они долго беседовали – об это писал Низаар Кинсела, инсайдер по «Челси».

Сделка прошла максимально легко. «Челси» отдал полузащитника за 30 млн евро и оперативно обозначил позицию: не хотели в последний момент пытаться выбить большую сумму. По информации Мэтта Лоу из The Telegraph, спортивные директоры «Челси» Пол Уинстэнли и Лоренс Стюарт и директор «Сити» Чики Бегиристайн договорились за несколько дней.

Профессиональный подход наладил отношения между клубами и здорово помог «Челси» с покупкой Палмера.

«Челси» скрывал интерес к Палмеру (из-за провала с Олисе), решиться на трансфер помог Стерлинг

Некоторые трансферные цели лондонцев обсуждались в медиа еще за несколько месяцев до переходов или переговоров. Многое изменил провал с трансфером Майкла Олисе. «Челси» вел переговоры с французом за спиной «Кристал Пэлас», а это запрещено правилами. Когда с игроком договорились, Тодд Боули сделал предложение «Пэлас», но те дважды отказали.

«Челси» активировал отступные Олисе (40 млн евро), но всплыла неприятная деталь контракта игрока. Оказалось, об активации отступных «Кристал Пэлас» должен уведомить сам Майкл. После этого «Пэлас» необходимо было назвать сумму, которую должен заплатить «Челси», чтобы эту опцию активировать: и 40 млн были минимальной отметкой. Возмущенный «Пэлас» готовился идти в суд, что отпугнуло «Челси». Клуб был очень недоволен, что информация о возможном переходе и итоговом провале просочилась в медиа. Олисе же продлил контракт с «Кристал Пэлас».

Поэтому новости по Палмеру появились только утром 30 августа – первым об интересе лондонцев узнал Фабрицио Романо, уже к вечеру он твитнул фирменное Here we go. В «Челси» сделку начали планировать раньше, но имя Палмера не вышло дальше рекрутингового отдела и тренерского штаба – остальным сотрудникам даже не говорили о возможном подписании Коула.

Перед переговорами с «Манчестер Сити» «Челси» обратился за советом к Стерлингу. В Манчестере именно Рахим опекал Палмера.

«Раз (прозвище Стерлинга в Англии) всегда присматривал за мной, я очень ценю это. Он участвовал в моем росте в «Ман Сити». Неописуемые чувства – за тобой приглядывает игрок такого калибра, с таким невероятным клубным и международным опытом.

Он видел, на что я способен. Он наблюдал за мной на тренировках. Мы много разговаривали – я постоянно задавал ему вопросы», – сказал новичок официальному сайту «Челси».

Мэтт Лоу отметил: Стерлинг лестно описал Палмера руководству «Челси», рассказал о лидерских качествах игрока, о его честности перед собой и другими. Рахим заявил, что Коул не даст расслабиться ни себе, ни партнерам, он готов мотивировать одноклубников как на поле, так и вне.

Описание понравилось и Маурисио Почеттино, тогда клуб решил все окончательно. Помогло и желание Палмера покинуть «Сити».

В начале трансферного окна Гвардиола расстался с Риядом Марезом и Илкаем Гюндоганом, ходили слухи об уходе Бернарду Силвы. Палмер явно рассчитывал, что игровое время увеличится: универсальный англичанин может сыграть и в центре поля, и на фланге атаки.

Но переход Жереми Доку стал триггером. Примерно в это же время прилетел интерес из «Челси». Лиам Туми из The Athletic рассказал, что Коул позвонил Стерлингу и расспросил о клубе. Рахим лестно отозвался о работе с Почеттино и перспективах «Челси». Стерлинг убедил, что Палмер раскроет потенциал на «Стэмфорд Бридж».

Фанаты уже в восторге: называют улучшенной версией Хавертца

После трансфера болельщики сравнили новичка с Мэйсоном Маунтом: тоже молодой англичанин, тоже играет на разных позициях в атаке и в центре. Сначала предполагали, что Палмер заменит травмированного Кристофера Нкунку, а после возвращения француза упадет в ротацию.

Вроде нет. По словам Мэтта Лоу, «Челси» изначально видел в Коуле замену Кая Хавертца, ушедшего в «Арсенал» за 75 млн евро. Фанаты тоже это отметили. В соцсетях популярно мнение, что «Челси» уже получил от Палмера то, чего три сезона ожидал от Хавертца. И заработал 30 млн евро.

Прямым конкурентом Палмера стал Чуквуэмека. На предсезонке Карни выходил на поле вместе с Нкунку: француз на левом фланге, англичанин в центре поля. Чуквуэмеке не повезло: он здорово смотрелся против «Ливерпуля» и «Вест Хэма» (им даже забил), но травмировался и вернется не раньше середины декабря. Почеттино ждет Нкунку к матчу против «Ньюкасла» (25 ноября). Сейчас кажется, что его возвращение никак не повлияет на Палмера.

Коул тоже усердно работает над адаптацией в клубе. В Лондоне игрок впервые живет один и самостоятельно вывозит быт – в Манчестере этим занимались родители. Для Коула это важный пунктик для адаптации. Например, нанял личного шеф-повара, но не только для готовых блюд, а еще для уроков по готовке. Хочется научиться сам, чтобы не зависеть от поваров «Челси».

Забавно, что англичанин в английском клубе заинтересовался в иностранном языке. В «Челси» много испаноговорящих: Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Тиаго Силва, Роберт Санчес, Марк Кукурелья, тренерский штаб Почеттино. Кто-то знает английский, кто-то говорит на нем так, что лучше бы не говорил вообще. По информации Лоу, в ближайшее время Палмер займется испанским, чтобы лучше понимать партнеров.

Почему Палмер так важен для Почеттино? Объясняет Лукомский

Палмеру всего 21, а он уже один из самых тактически зрелых футболистов «Челси». Почеттино часто хвалит новичка за чтение игры в контексте атаки, обороны и прессинга. В команде достаточно сырых мегаталантов, а вот футболистов со встроенным пониманием позиционного футбола меньше. Возможно, в этом секрет впечатляющей адаптации.

Второй важный плюс – вариативность и универсальность. В системе Почеттино он может играть на правом фланге, десятку и ложную девятку. Внутри этих ролей его качества могут раскрываться по-разному. Он опасен и в полуфланге (креативные передачи с волшебной левой в штрафную), и в широкой позиции (1-в-1, диагональные смещения, тонкие навесы).

Маурисио может не только по-разному использовать Палмера в зависимости от соперника, но и встраивать его в командные механизмы с постоянными ротациями (например, смена позиций с Конором Галлахером, который ситуативно становится правым полузащитником).

Все это умножается на работу без мяча. Палмер не просто дополняет прессинг-систему Почеттино, но и может выступать инициатором давления. Отлично отрабатывает в этой стадии.

Резюмируя, плюсы Палмера – тактическое образование уровня Лиги Плюща и универсальность; относительный минус – нехватка одного фирменного приема, который исполнял бы на мировом уровне. Коул, без сомнений, усилил нынешний состав «Челси».

Кто выиграл больше: «Челси» с покупкой Палмера или «Сити» с Ковачичем?

Корректно сравнить невозможно. Совсем уж разные задачи и позиции.

Палмер точно усилил команду, но относится к нему можно по-разному – как игроку за 47 млн евро (тогда молодец, но ничего запредельного) или как к молодому, у которого большой талант, но лишь первый полноценный сезон во взрослом футболе (тогда прямо вау).

Ковачича часто называют заменой Гюндогану. В этом контексте его нельзя считать успешным, но справедливо ли само сравнение? Илкай за время в «Сити» перепробовал 5-6 ролей. Как минимум уместен вопрос, а какого именно Гюндогана нужно заменить? Если всех, то у Матео не получилось, но изначально странно было требовать.

Если отбросить сравнения с Гюндо, то адаптация Ковачича идет более-менее по плану. Несколько месяцев (иногда – полгода) адаптации – норма для новичков «Сити» при Пепе. Ковачич учится играть в чужом полуфланге (пока не очень успешно); получше выглядит, когда стартует в центре поля (но это не совсем вписывается в структуру команды, если все здоровы).

Интересно, как Гвардиола разрешит это противоречие, но пока нет необходимости форсированно решать проблему. У Ковачича крутой набор качеств для футбола Пепа и все еще есть время на адаптацию.

Если прямо нужно выбрать, то Палмер начал интереснее. Но, надеюсь, объяснил, почему прямое сравнение тут неуместно.

Фото: Rolf Vennenbernd/Global Look Press; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Michael Regan, Charlotte Tattersall, Matt McNulty