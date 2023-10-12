«Челси» поставили матч АПЛ в канун Рождества. Такого не было 28 лет, фанаты злятся и требуют отмену

В гостях с «Вулверхэмптоном».

Премьер-лига показала расписание матчей на праздничный период. Ради телетрансляций боссы лиги раскидали матчи по дням: 24, 27, 28, 31 декабря, а также 1 и 2 января.

Особая дата здесь – 24 декабря, канун католического Рождества. В этот день планируют сыграть один матч: «Челси» отправится в гости к «Вулверхэмптону». Прежде в эпоху Премьер-лиги такое бывало лишь однажды: в 1995-м «Лидс» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Решение разозлило лондонских фанатов: игра начнется в 13:00, после болельщикам придется поторопиться, чтобы успеть за праздничный стол (на поезде из Вулверхэмптона до Лондона около двух часов).

У Маурисио Почеттино похожие эмоции: «Я тоже не рад этому факту. 23-го у нас с женой годовщина, а мне нужно ехать в Вулверхэмптон. Не смогу провести вечер дома. 24 декабря – важная дата для аргентинцев. Надеюсь, я успею к ужину!»

Раньше в Англии играли и на Рождество. Иногда по три матча за три дня

В начале XX века футбол в рождественские праздники был одним из способов побороть скуку. Рабочие отдыхали, люди выходили на улицы, их нужно было нужно было чем-то развлечь. Футбольные матчи – подходящий вариант.

Первыми на Рождество сыграли «Престон» и «Астон Вилла» еще в 1889-м. Если провести параллели с современным футболом, получится вывеска на уровне «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Календарь составляли таким образом, чтобы на праздники выпадали громкие матчи, которые обязательно заинтересуют зрителей.

Команды часто играли три дня подряд: в сочельник, на Рождество и в Boxing Day (24, 25 и 26 декабря соответственно). Для удобства (и зачастую для локальных дерби-вывесок) между собой играли команды-соседи. Причем в первый день хозяевами были одни, а на следующий – другие клубы. В 1913-м «Ливерпуль» 25 декабря принимал «Манчестер Сити» (выиграл 4:2), на Boxing Day в гостях проиграл 0:1, а еще через день устроил 3:3 с «Блэкберном».

«Эвертону» в 1888-м пришлось сыграть трижды за два дня. Правда, клуб сам придумал себе такое развлечение: утром 25 декабря вышли против «Блэкберна» в Кубке Ланкашира, а вечером и на следующий день провели два товарищеских матча.

В середине XX века интерес к рождественским играм упал, но часть традиций сохранили.

К 1950-м приоритеты поменялись: теперь люди предпочитали оставаться дома, отмечать с близкими, навещать родных. Более того, водители городского транспорта тоже начали отдыхать в конце декабря, что существенно отразилось на возможностях куда-то добраться.

Спад посещаемости привел к изменению расписания. В 1957-м в Первом дивизионе Англии последний раз провели полноценный рождественский тур: «Шеффилд Уэнсдей» сыграл зрелищную ничью с «Престоном» (4:4), «Блэкпул» разгромил «Лестер» (5:1), а «Челси» прошелся по «Портсмуту» (7:4). В следующем году 25 декабря сыграли только три матча, а в 1959-м – один.

Последняя игра в Англии 25 декабря состоялась в 1965-м между «Блэкберном» и «Блэкпулом» (4:2). С тех пор в Рождество в Англии не играют. Хотя попытки предпринимали: например, в 1983-м «Брентфорд» предложил «Уимблдону» провести матч Третьего дивизиона 25 декабря в 11 утра, чтобы «возродить традицию, по которой мужья ходят на футбол в Рождество, а их жены в это время запекают индейку». Соперник идею «Брентфорда» не поддержал.

А как же Boxing Day? 26 декабря приносит слишком много денег, поэтому традицию сохранили

Традиция играть в День подарков, известный как Boxing Day, вечна. У этой даты сильная история со времен Первой мировой войны: 26 декабря 1914 года англичане достали несколько футбольных мячей и предложили немцам сыграть в футбол. Те согласились – в тот день военные действия поставили на паузу.

Многие тренеры не в восторге от Boxing Day и праздничного календаря. Для игроков он слишком жестокий, пусть и не приходится играть по три дня кряду, как раньше. Но это абсолютно не волнует руководство АПЛ. За праздничный период команды получают большие деньги, а боссы Премьер-лиги – невероятную выручку (Amazon несколько лет назад заплатил 30 млн фунтов только за эксклюзивный показ рождественских матчей).

Оно и понятно: из топ-5 чемпионатов только Англия играет в праздники, это единственный поставщик футбола. Да и на стадионы болельщики идут еще охотнее, потому что в запасе несколько выходных. Рождественские блюда уже доедены – пора выбираться в город!

Традиции, которые приносят большие деньги, живут дольше.

Что не так с 24 декабря? Фанаты «Челси» против выезда: призывают перенести матч

Для тех, кто празднует Новый год, а не католическое Рождество, аналогия очень простая. Представьте, что ваша любимая команда играет днем 31 декабря. Одно дело посмотреть матч, нарезая оливье и разливая по бокалам шампанское, но совсем другое – ехать в другой город поддержать клуб, а потом возвращаться. День, наполненный праздничной суетой, превращается в скомканный выезд. И это не все проблемы.

Траст болельщиков «Челси» (Chelsea Supporters’ Trust – организация, защищающая интересы фанатов лондонской команды) выпустил заявление, осудив АПЛ:

«С тех пор как появились первые слухи о переносе матча на 24 декабря, CST ясно дал понять, что подобное решение приведет к ряду проблем для болельщиков, которые планируют посетить игру. На «Молинью» может оказаться недостаточно персонала для обслуживания игры, а праздничное расписание городского транспорта сделает жизнь фанатов еще сложнее.

24 октября мы попросили организовать срочное собрание с членами руководства Премьер-лиги, которые ответственны за это решение. Мы рассчитываем, что в скором времени встретимся с ними, а также представителями Wolves 1877 Trust и Fotball Supporters’ Association (защищают интересы фанатов английских клубов)».

Смогут ли болельщики повлиять на изменения календаря? Пока непонятно, но такой прецедент уже был. В 2017-м руководство АПЛ поставило матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» на 24 декабря. Болельщики обоих клубов совместными усилиями смогли добиться переноса – команды сыграли на «Эмирейтс» 22 декабря.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Jamie McDonald, Ross Kinnaird, Fox Photos