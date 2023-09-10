29 комментариев

Вряд ли рассчитывают на всех.

«Челси» традиционно провел активное трансферное окно – потратил на новичков 419 млн фунтов. Почеттино точно в шоке: за пять лет в «Тоттенхэме» (и 11 трансферных окон) Даниэль Леви выделил ему меньше – 412 млн.

Новичков так много, что Почеттино даже не помнит всех своих игроков. Нам тоже нужно разобраться, кто из игроков покупался в основу, а кого взяли на будущее.

Из 12 новых игроков только шесть – под основу

Кристофер Нкунку

«Челси» выиграл гонку за француза еще прошлым летом: оформил трансфер в августе 2022-го, но форвард переехал в Лондон только в июне. Кристо брали ключевым игроком, но вряд ли сразу понимали, где он будет играть. Почеттино определил Нкунку на левый фланг: на предсезонке француз выступал в гибридной роли, выполняя функции левого вингера, десятки и второго нападающего.

Полезная работа с мячом и без сделала его главным элементом атаки «Челси», но травма в последнем матче предсезонки разбила планы Почеттино. Теперь без Кристофера минимум до декабря, но когда француз вернется, он точно окажется важным игроком.

Мойсес Кайседо

«Челси» потратил на переговоры с «Брайтоном» все лето, чуть не упустил эквадорца, но переплатил и все-таки забрал игрока. Когда клуб так сражается за футболиста, очевидно, что на него рассчитывают.

«Челси» давно не хватало чистого опорника, разрушителя с первым пасом. Это особенно важный фактор для раскрытия Энцо Фернандеса: полгода аргентинец выполнял много черновой работы и отвлекался от созидания. Кайседо – идеальный напарник для Энцо. Эквадорец в одиночку способен закрыть центр поля, Фернандес сможет играть выше и рисковать. Это уже работает. Энцо в топе АПЛ по метрикам, связанным с продвижением мяча: второй по длинным передачам (37), второй по передачам в финальную треть (51), первый по передачам в штрафную (17), продвигающим передачам (64), разрезающим передачам (8) и предударным действиям (26).

Аксель Дисаси

Француза выцепили экстренно – в июле крестообразные связки порвал Уэсли Фофана, сезон-2023/24 он точно пропустит. На Трево Чалобу «Челси» уже не рассчитывает, из правоногих защитников остается только 38-летний Тиаго Силва.

Защита «Челси» на старте сезона – гибкая линия: на мяче в обороне остается тройка игроков, без мяча команда выстраивается в четверку. Дисаси с первого тура выступает в роли правого центрального защитника в обоих формациях. И уже успел результативно ошибиться и забить – оба эпизода пришлись на игру с «Ливерпулем». В этом сезоне Аксель часто будет в старте. Еще одно возможное преимущество Дисаси – сыгранность с Бенуа Бадьяшилем (пара защитников выступала за «Монако»).

Роберт Санчес

Совсем недавно испанец пылился в списке для ротации. За пару недель многое перевернулось: Тибо Куртуа порвал крестообразные связки, поэтому «Реал» вынужденно обратился к Кепе. Баск согласился, несмотря на то, что Почеттино видел в нем первого номера.

Трансфер Санчеса лоббировал Бен Робертс – старший тренер вратарей «Челси». Робертс перешел из «Брайтона» (там тренировал голкиперов при Поттере), именно он раскрыл Санчеса и явно повлиял на выбор нового вратаря в «Челси».

Роберт уже взял первый номер и возвращать его Кепе следующим летом явно не собирается.

Николас Джексон

Нападающий с одним сезоном в большом футболе в январе провалил медобследование в «Борнмуте». А через несколько месяцев оказался в «Челси» в качестве важного игрока атаки.

Неожиданно! Но у «Челси» правда нет вариантов: Ромелу Лукаку настоял на очередной аренде, Армандо Броя восстанавливается после разрыва крестов. Джексон – единственный здоровый нападающий в команде. Но высоки опасения, что Николасу не хватит стабильности: в Ла Лиге-2022/23 у него был отрезок с одним голом в 14 матчах.

Коул Палмер

В схеме Почеттино очень важна десятка. В товарищеских матчах там пробовались Чезаре Казадеи и Карни Чуквуэмека. Первый уже в «Лестере», второй выбыл на два месяца. Даже если дождаться восстановления Чуквуэмеки, подмены для него просто нет – а вдруг новая травма?

«Челси» вышел на рынок и долго вел переговоры с Майклом Олисе, но француз неожиданно продлил контракт с «Кристал Пэлас». В медиа мелькали слухи про Ансу Фати, Рафинью и даже Эмиля Смит-Роу. Но «Челси» внезапно выхватил из «Сити» Палмера.

Почеттино доволен: «Когда спортивные директоры предложили мне его, я подумал, что он отлично вписывается в наш проект. Он молодой, талантливый, уже обладает важными качествами и очень перспективный. Теперь ему нужно поскорее обустроиться в команде».

Палмер до возвращения Чуквуэмеки наверняка исполнит атакующего полузащитника. Когда Карни вернется, игроки поделят время на поле.

Больше 120 млн – только на игроков ротации

Ромео Лавия

Бельгийца все лето вел «Ливерпуль», но Ромео выбрал «Челси». В отличие от Кайседо, чья предсезонка тоже получилась смазанной, Лавию поберегли – Почеттино объяснил, что Ромео потребуется больше времени для набора кондиций. Лавия до сих пор не появляется в заявке и, скорее всего, будет доступен только после международного перерыва. И явно не в качестве игрока основы. Лавия во многом дублирует функции Кайседо, вряд ли Почеттино поставит на двух разрушителей сразу.

Джордже Петрович

Сербский вратарь в 43 играх за «Нью-Инглэнд Революшн» пропустил на 19,1 голов меньше, чем предполагала метрика xGА. Петрович считался одним из лучших голкиперов МЛС, но согласился на роль бэкапа в «Челси». Возможно, Джордже и вытеснит Санчеса по ходу сезона, но начинает он точно на скамейке.

Лесли Угочукву

«Челси» планировал отъезд Угочукву в аренду сразу после трансфера из «Ренна». Путь был очевидным – в «Страсбур», недавно приобретенный BlueCo (консорциумом, владеющим «Челси»). Но Лесли задержался из-за зависших сделок по Кайседо и Лавии.

Слоты под международную аренду (всего их шесть) внепланово заняли Хаким Зиеш и Ромелу Лукаку (клуб рассчитывал продать обоих), что не позволило «Челси» раздать всех за пределы Англии. Сейчас Лесли уже не светит игровая практика. Скорее всего, «Челси» попытается найти вариант для опорника в январе.

Дейвид Вашингтон

Ситуация такая же, как и у Угочукву: «Челси» планировал отдать бразильца в аренду (и даже необязательно в «Страсбур»), но слоты под международную аренду закончились. Вашингтон – нападающий, поэтому конкуренция за позицию у него послабее: лишь Джексон и Броя. Возможно, у Дейвида получится. По крайней мере, шансов на игровые минуты у него точно больше, чем у Угочукву.

Кто-то уже ушел, а кто-то вряд ли вообще сыграет за «Челси»

Анжело Габриэль

«Сантос» продал в «Челси» не только Вашингтона. План лондонцев был такой же, как и с Дейвидом: купить и отдать в аренду в «Страсбур». И с Анжело получилось – вингер зацепил несколько минут за «Челси» на предсезонке, после чего уехал во Францию. Пока Габриэль отыграл за «Страсбур» полтайма и ничем не отличился.

Диегу Морейра

Португалец перешел в «Лион» в последний день трансферного окна – там как раз расстались с Брэдли Барколя. Морейра провел полноценную предсезонку с «Челси» и даже отбегал 45 минут против «Уимблдона» в Кубке лиги, но совершенно не впечатлил. Морейру, кажется, взяли, чтобы заработать – «Челси» схватил свободного агента (лондонцы договорились, что Диегу не продлит контракт с «Бенфикой»), а «Лиону» отдал на сезон за 2,8 млн евро.

Каким же будет состав «Челси»?

Ориентировочный состав Почеттино с учетом всех игроков будет выглядеть примерно так:

Новички для основы отмечены жирным шрифтом, еще мы выделили тех, кто приехал для ротации.

Про Мало Гюсто мы не забыли: он перешел в «Челси» еще в январе (француза сразу отдали в аренду «Лиону»), поэтому его отдельно не выделяли.

Сколько времени потребуется новичкам, чтобы сыграться? Или они готовы сразу давать результат?

Фото: Gettyimages.ru/David Rogers, Clive Rose, Eddie Keogh, Eddie Keogh, Shaun Botterill, Adam Hunger