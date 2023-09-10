29 комментариев

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У «Челси» 12 летних новичков. Кто будет в основе, кто в запасе, а кого купили просто так?

Лесли Угочукву Лесли Угочукву
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Челси Челси
Ромео Лавия Ромео Лавия
Роберт Санчес Роберт Санчес
Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Кристофер Нкунку Кристофер Нкунку
Николас Джексон Николас Джексон
Коул Палмер Коул Палмер
Аксель Дисаси Аксель Дисаси
Дейвид Вашингтон
Анжело Габриэл
Футбол Футбол

Вряд ли рассчитывают на всех.

«Челси» традиционно провел активное трансферное окно – потратил на новичков 419 млн фунтов. Почеттино точно в шоке: за пять лет в «Тоттенхэме» (и 11 трансферных окон) Даниэль Леви выделил ему меньше – 412 млн.

Новичков так много, что Почеттино даже не помнит всех своих игроков. Нам тоже нужно разобраться, кто из игроков покупался в основу, а кого взяли на будущее.

Из 12 новых игроков только шесть – под основу

Кристофер Нкунку

«Челси» выиграл гонку за француза еще прошлым летом: оформил трансфер в августе 2022-го, но форвард переехал в Лондон только в июне. Кристо брали ключевым игроком, но вряд ли сразу понимали, где он будет играть. Почеттино определил Нкунку на левый фланг: на предсезонке француз выступал в гибридной роли, выполняя функции левого вингера, десятки и второго нападающего.

Полезная работа с мячом и без сделала его главным элементом атаки «Челси», но травма в последнем матче предсезонки разбила планы Почеттино. Теперь без Кристофера минимум до декабря, но когда француз вернется, он точно окажется важным игроком.

Мойсес Кайседо

«Челси» потратил на переговоры с «Брайтоном» все лето, чуть не упустил эквадорца, но переплатил и все-таки забрал игрока. Когда клуб так сражается за футболиста, очевидно, что на него рассчитывают.

«Челси» давно не хватало чистого опорника, разрушителя с первым пасом. Это особенно важный фактор для раскрытия Энцо Фернандеса: полгода аргентинец выполнял много черновой работы и отвлекался от созидания. Кайседо – идеальный напарник для Энцо. Эквадорец в одиночку способен закрыть центр поля, Фернандес сможет играть выше и рисковать. Это уже работает. Энцо в топе АПЛ по метрикам, связанным с продвижением мяча: второй по длинным передачам (37), второй по передачам в финальную треть (51), первый по передачам в штрафную (17), продвигающим передачам (64), разрезающим передачам (8) и предударным действиям (26).

Аксель Дисаси

Француза выцепили экстренно – в июле крестообразные связки порвал Уэсли Фофана, сезон-2023/24 он точно пропустит. На Трево Чалобу «Челси» уже не рассчитывает, из правоногих защитников остается только 38-летний Тиаго Силва. 

Защита «Челси» на старте сезона – гибкая линия: на мяче в обороне остается тройка игроков, без мяча команда выстраивается в четверку. Дисаси с первого тура выступает в роли правого центрального защитника в обоих формациях. И уже успел результативно ошибиться и забить – оба эпизода пришлись на игру с «Ливерпулем». В этом сезоне Аксель часто будет в старте. Еще одно возможное преимущество Дисаси – сыгранность с Бенуа Бадьяшилем (пара защитников выступала за «Монако»).

Роберт Санчес

Совсем недавно испанец пылился в списке для ротации. За пару недель многое перевернулось: Тибо Куртуа порвал крестообразные связки, поэтому «Реал» вынужденно обратился к Кепе. Баск согласился, несмотря на то, что Почеттино видел в нем первого номера.

Трансфер Санчеса лоббировал Бен Робертс – старший тренер вратарей «Челси». Робертс перешел из «Брайтона» (там тренировал голкиперов при Поттере), именно он раскрыл Санчеса и явно повлиял на выбор нового вратаря в «Челси».

Роберт уже взял первый номер и возвращать его Кепе следующим летом явно не собирается.

Николас Джексон

Нападающий с одним сезоном в большом футболе в январе провалил медобследование в «Борнмуте». А через несколько месяцев оказался в «Челси» в качестве важного игрока атаки.

Неожиданно! Но у «Челси» правда нет вариантов: Ромелу Лукаку настоял на  очередной аренде, Армандо Броя восстанавливается после разрыва крестов. Джексон – единственный здоровый нападающий в команде. Но высоки опасения, что Николасу не хватит стабильности: в Ла Лиге-2022/23 у него был отрезок с одним голом в 14 матчах. 

Коул Палмер

В схеме Почеттино очень важна десятка. В товарищеских матчах там пробовались Чезаре Казадеи и Карни Чуквуэмека. Первый уже в «Лестере», второй выбыл на два месяца. Даже если дождаться восстановления Чуквуэмеки, подмены для него просто нет – а вдруг новая травма?

«Челси» вышел на рынок и долго вел переговоры с Майклом Олисе, но француз неожиданно продлил контракт с «Кристал Пэлас». В медиа мелькали слухи про Ансу Фати, Рафинью и даже Эмиля Смит-Роу. Но «Челси» внезапно выхватил из «Сити» Палмера. 

Почеттино доволен: «Когда спортивные директоры предложили мне его, я подумал, что он отлично вписывается в наш проект. Он молодой, талантливый, уже обладает важными качествами и очень перспективный. Теперь ему нужно поскорее обустроиться в команде».

Палмер до возвращения Чуквуэмеки наверняка исполнит атакующего полузащитника. Когда Карни вернется, игроки поделят время на поле.

Больше 120 млн – только на игроков ротации

Ромео Лавия

Бельгийца все лето вел «Ливерпуль», но Ромео выбрал «Челси». В отличие от Кайседо, чья предсезонка тоже получилась смазанной, Лавию поберегли –  Почеттино объяснил, что Ромео потребуется больше времени для набора кондиций. Лавия до сих пор не появляется в заявке и, скорее всего, будет доступен только после международного перерыва. И явно не в качестве игрока основы. Лавия во многом дублирует функции Кайседо, вряд ли Почеттино поставит на двух разрушителей сразу.

Джордже Петрович

Сербский вратарь в 43 играх за «Нью-Инглэнд Революшн» пропустил на 19,1 голов меньше, чем предполагала метрика xGА. Петрович считался одним из лучших голкиперов МЛС, но согласился на роль бэкапа в «Челси». Возможно, Джордже и вытеснит Санчеса по ходу сезона, но начинает он точно на скамейке.

Лесли Угочукву

«Челси» планировал отъезд Угочукву в аренду сразу после трансфера из «Ренна». Путь был очевидным – в «Страсбур», недавно приобретенный BlueCo (консорциумом, владеющим «Челси»). Но Лесли задержался из-за зависших сделок по Кайседо и Лавии.

Слоты под международную аренду (всего их шесть) внепланово заняли Хаким Зиеш и Ромелу Лукаку (клуб рассчитывал продать обоих), что не позволило «Челси» раздать всех за пределы Англии. Сейчас Лесли уже не светит игровая практика. Скорее всего, «Челси» попытается найти вариант для опорника в январе.

Дейвид Вашингтон

Ситуация такая же, как и у Угочукву: «Челси» планировал отдать бразильца в аренду (и даже необязательно в «Страсбур»), но слоты под международную аренду закончились. Вашингтон – нападающий, поэтому конкуренция за позицию у него послабее: лишь Джексон и Броя. Возможно, у Дейвида получится. По крайней мере, шансов на игровые минуты у него точно больше, чем у Угочукву.

Кто-то уже ушел, а кто-то вряд ли вообще сыграет за «Челси»

Анжело Габриэль

«Сантос» продал в «Челси» не только Вашингтона. План лондонцев был такой же, как и с Дейвидом: купить и отдать в аренду в «Страсбур». И с Анжело получилось – вингер зацепил несколько минут за «Челси» на предсезонке, после чего уехал во Францию. Пока Габриэль отыграл за «Страсбур» полтайма и ничем не отличился.

Диегу Морейра

Португалец перешел в «Лион» в последний день трансферного окна – там как раз расстались с Брэдли Барколя. Морейра провел полноценную предсезонку с «Челси» и даже отбегал 45 минут против «Уимблдона» в Кубке лиги, но совершенно не впечатлил. Морейру, кажется, взяли, чтобы заработать – «Челси» схватил свободного агента (лондонцы договорились, что Диегу не продлит контракт с «Бенфикой»), а «Лиону» отдал на сезон за 2,8 млн евро. 

Каким же будет состав «Челси»?

Ориентировочный состав Почеттино с учетом всех игроков будет выглядеть примерно так:

Новички для основы отмечены жирным шрифтом, еще мы выделили тех, кто приехал для ротации.

Про Мало Гюсто мы не забыли: он перешел в «Челси» еще в январе (француза сразу отдали в аренду «Лиону»), поэтому его отдельно не выделяли.

Сколько времени потребуется новичкам, чтобы сыграться? Или они готовы сразу давать результат? 

Как выглядит Маланг Сарр и другие игроки «Челси»? Тест, который не пройдет Почеттино

Фото: Gettyimages.ru/David Rogers, Clive Rose, Eddie Keogh, Eddie Keogh, Shaun Botterill, Adam Hunger

29 комментариев

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Dmitriy Soldatenko
Я один только с третьего раза прочитал заголовок? Мозг упорно видел двенадцетилетних
+46
-2
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Павел Адов
Ответ Dmitriy Soldatenko
Я один только с третьего раза прочитал заголовок? Мозг упорно видел двенадцетилетних
авторы спортса с девятилетним образованием
+11
0
+11
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Тиджани Бабангида
«Новички» из предыдущего трансферного окна еще не раскрылись,а тут еще дюжина подъехала. «Челси» ведёт чрезмерно активную и спонтанную трансферную политику…
+6
0
+6
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Tima_Milan
У Челси много 12-летних новичков
+3
0
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Perftoran
Ответ Dmitriy Soldatenko
Я один только с третьего раза прочитал заголовок? Мозг упорно видел двенадцетилетних
Ты не один. С 4 раза.
+3
0
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Локоть Артеста
Челси 100% принял на работу Андрея Червиченко. Столь непродуманную трансферную политику иначе как помутнением рассудка и работой Червя объяснить невозможно. Обычно игроков покупают для усиления состава, Челси же покупает их чтобы они были.
+2
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sarych
Пока комменты не прочитал всё искал двенадцати летнего новичка
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Francesc Fàbregas
открыл статью ожидая педофильский скандал
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deronda
12 игроков у которых отсуствуют амбиции.
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Илья Ганин
2 белых из 12, ужас
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TravenS
Мсье Бельский все решил за главного тренера, кто будет играть, а кто нет)
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Илья Ганин
Ответ Axmat Cecenov
Что ужасного? Какая разница какая раса у игрока?
Никакой, если играют хорошо. Пока выбор непонятен.
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Anton Kortenko
Ответ TravenS
А может хватит быть расистом? Чем они хуже-то? Сборная Франции и Мадрид вон играют с подобными составами и ничего
а почему расизм ты увидел в слове "черныши", а не - "беляши"? ты что то имеешь против чёрных?
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Choco Aiden
Палмер сыграл лишь 10% от всего времени на поле в роли 10-ки, его основная позиция вингер (50%), Пеп подмечал, что для игрока лучшая позиция слева, где есть возможность срезать в центр, что все могли увидеть в матчах за суперкубки. На мой взгляд он идет конкурентом стерлингу и мадуэке. Так же в одном из первых интервью Поч сказал, что это трансфер спорт дира и владельца. В целом трансфер вписывается в политику клуба, но Палмеру придется проявить себя, чтобы попасть на поле.

Лавия в интервью сказал, что его привлекла возможность играть возможность в челси вместе с кайседо. Посмею предположить гибридные 4-3-3 с энцо 8-10кой на поле.

Угочуква еще одна покупка, которую не хотел Поч. Опять же из его интервью.

Спасибо за материал.
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Акира_1
И самое смешное, что Челси в итоге стал только слабее. Магия трансферов Боэли. Хотя нет, не магия, скорей объективный итог покупки кучи молодых игроков на перспективу, в итоге действительно сильного опытного игрока нет, а жизнь это не Фифа: просто скупить тех, у кого рейтинг 90 + в потенциале мало.
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Anton Kortenko
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TravenS
Ответ Anton Kortenko
а почему расизм ты увидел в слове "черныши", а не - "беляши"? ты что то имеешь против чёрных?
Чувак, ты делишь людей на черных и белых, считаешь их 🤦‍♂️
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Wesley
Потратить больше миллиарда, чтобы команда при этом выглядела недоукомплектованной (вратарь, нападение) - это надо было постараться. Зато опорников на две команды
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Северный болельщик
Думбию не вижу
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rusichi
Пора возвращаться в лидерскую группу. Наконец, Поч сказал, что ему нужны и опытные игроки. Необходим баланс. Работает сплав опыта и молодости. Молодые не стабильны. перерыв должен пойти на пользу. По любому, даже если футболисты в своих сборных, тренер сможет с ними поработать хоть немного по возвращении. Много пропускаем. Сломя голову несемся вперед. Ноттингем показал, что спокойно можно отсидеться в обороне и одним выстрелом забрать игру. Взламывать эшелонированную оборону не умеем. Много чего пока еще не умеем. Нужно время? У нас его мало. Аргентинскому тренеру пора наводить порядок в головах игроков, что должно сказаться на поле!
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sonny91
страшный состав)
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Maksim Popov
Странно, что автор для подмены чилуэла видит кукурелью, когда и тренерский штаб, и сама игра на поле йена маатсена говорят о том что именно он первая замена бену
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МАХНО
А что толку, новички приехали зарабатывать, а не побеждать, плюс бардак во всех структурах клуба, что подтверждают последние результаты
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xino
В описании трансфера Кайседо в-основном инфа про то, какой крутой Энцо Фернандес.
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R Air
всех купили как обычно- просто так.
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