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Сразу трое лучших в «Челси» за август: угадаете всех?

Николас Джексон Николас Джексон
Аксель Дисаси Аксель Дисаси
Челси Челси
Тиаго Силва Тиаго Силва
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Рис Джеймс Рис Джеймс
Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Ливай Колуилл Ливай Колуилл
Конор Галлахер Конор Галлахер
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
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Мало Гюсто Мало Гюсто
Бен Чилуэлл Бен Чилуэлл
Футбол Футбол

Уточнение: август и матч с «Ноттингемом», который хочется забыть.

Напоминаю, что система рейтингов в этом году поменялась. Все правила прописаны тут. Здесь дополню: мы суммируем баллы за конкретный период. Логической отметкой кажется перерыв на сборные. Поэтому в этот рейтинг вошли четыре первых тура АПЛ. Игра против «Уимблдона» тоже бы вошла, если бы существовала полноценная трансляция этого матча.

Мало Гюсто (41) — самый неожиданный игрок из тройки лучших, не так ли? Очень помогли два ассиста на Стерлинга в игре с «Лутоном» и надежная игра с «Ноттингемом», в которой особо некого было отметить. И это при том, что Гюсто в первом матче вышел только на замену!

Энцо Фернандес (41) — уверен, что аргентинца вы здесь увидеть ожидали. Лидер АПЛ по огромную количеству пасовых метрик и продвигающих действий. Забил победный гол в матче с «Уимблдоном». Если бы мы учитывали эту игру, Энцо стал бы с отрывом лучшим игроком стартового отрезка сезона. Но он и так в лучших, так что какие вопросы?

Конор Галлахер (41) — и этого человека могли продать в «Тоттенхэм»? Конор был на ведущих ролях в каждом матче. Галлахер — четвертый по перехватам в АПЛ (8), выше него только защитники Тарковски и Динь и ударный Ив Биссума. Самоотдача Конора восхищает. Пусть из него не получилось талантливой десятки (именно на этой позиции Галлахер играл раньше), но его энергичность и старательность точно пригодятся «Челси» в центре поля еще не раз.

Бен Чилуэлл (39) — англичанин мог бы набрать куда больше, если бы играл на родной позиции. Пока Почеттино использует его слишком высоко, практически на позиции левого вингера. Это иногда помогает: Бен классно врывается в штрафную. Но с завершением зачастую беда — мы же все с этим согласны? От Чилуэлла исходило куда больше опасности на предсезонке, когда он играл левого защитника и когда Нкунку в нужные моменты освобождал Бену фланг. Посмотрим, как отреагирует на всю эту ситуацию Почеттино.

Рахим Стерлинг (38) — с запасом лучший игрок «Челси» в атаке. 2+1 в матче с «Лутоном», конечно, не единственное, что мог оформлять Рахим. Как минимум матч с «Ливерпулем» он мог провести куда продуктивнее. В остальных играх часто подводили напарники — Стерлинг не раз выкатывал мячи под того же Чилуэлла или Джексона, но реализация партнеров лишала Рахима результативных баллов.

Тиаго Силва (37) — в соцсетях фанаты негодуют, что «Челси» подстраивается под Тиаго и продолжает играть в три центральных защитника. На деле все сложнее (об этом будет отдельный текст с Лукомским), а Силва остается одним из лучших игроков на поле. Оценки это лишний раз подтверждают.

Ливай Колвилл (33) — воспитанник академии «Челси» приятно удивил. В матче против «Ливерпуля» ему явно было тяжеловато против Салаха, но он неплохо справился. Дальше было попроще в оборонительном плане, а к работе без мяча добавились искусные передачи вразрез на Джексона, Мудрика, Стерлинга и Чилуэлла. Ливай очень радует, а оценки подсказывают, что визуальный эффект не ошибочен.

Аксель Дисаси (29) — забил гол в игре с «Ливерпулем», но периодически совершал глупые позиционные ошибки. Тем не менее, с каждым матчем Аксель смотрится все увереннее в оборонительном плане. Правда в билдапе ему предложить нечего: в матче с «Ноттингемом» Дисаси отдал 102 точные передачи, но ни одна из них не прошла в статистике как «передача с продвижением» (если француз и отдавал передачи вперед, то только на короткие дистанции).

Карни Чуквуэмека (27) — ударно начал первые два матча, заслужил высокие оценки и забил единственный мяч в ворота «Вест Хэма». Очень жаль, что травма выбила его из состава на срок около шести недель.

Николас Джексон (27) — очень нравится его движение, очень нравится как он открывается под мячи, очень нравится как работает без мяча. А вот реализация пока оставляет желать лучшего: один гол при 3,65 xG это беда. Но реализация еще наверняка придет, а пока приятно понаблюдать и за тем, какой вклад Николас делает в командной работе.

Роберт Санчес (22) — пока не получается его оценить. По воротам «Челси» бьют мало, но из опасных ситуаций. У Санчеса худший показатель отраженных ударов за четыре тура в АПЛ, но нужно в очередной раз подчеркнуть: этот показатель не учитывает сложности удара. По xGA «Челси» должен был пропустить 4,63 гола, а пропустил 5. Это не большая разница, которая может уйти за игру. Да, великих спасений Роберт пока не совершал, но и глупостей не пропускал (хотя мяч против «Ноттингема» казался берущимся при правильной позиции Санчеса).

Мойсес Кайседо (15) — пока не сказать что оправдывает ожидания, но в эпизодах точно видно, за что эквадорца покупали. Цепкий, неуступчивый, хорошо читающий игру. Сходу заиграть в центре поля сложно (случай Энцо — уникальный, как мне кажется). Кайседо постепенно вольется в игру, а система «Челси» окрепнет.

Про остальных игроков говорить нет смысла: с замен ребята в этом сезоне пока не делали разницу, а у Джеймса 8 очков заработаны в единственном матче против «Ливерпуля».

По итогам таких постов я предлагаю вам окончательно решить, кто был лучшим в первом отрезке сезона. Выбирать будем из топ-6 по баллам. Так что голосуйте и пишите в комментариях, почему выбрали именно этих ребят!

Лучший игрок «Челси» в августе (+ матч с «Ноттингемом»)?
345 голосов
Мало Гюсто
16%
Мало Гюсто
Энцо Фернандес
53%
Энцо Фернандес
Конор Галлахер
14%
Конор Галлахер
Бен Чилуэлл
3%
Бен Чилуэлл
Тиаго Силва
3%
Тиаго Силва
Рахим Стерлинг
11%
Рахим Стерлинг

5 комментариев

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*MVP*
простите меня, но Мадуэке - это, конечно, лютое днище и развод. меня бросает в холодный пот от мысли, что вместо чудо-пары Мудрик-Мадуэке мы могли взять Осимхена или Лаутаро плюс-минус за те же деньги
+2
0
+2
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Кирилл Бельский
Автор
Ответ Emin Museibov
А Мудрик на 6 когда успел наиграть, Кирилл? :)
За три выхода на замену набрал)
+1
0
+1
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Emin Museibov
А Мудрик на 6 когда успел наиграть, Кирилл? :)
+1
-1
0
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Молодой Волк2
проголосовал за Галлахера.за отдачу.сейчас редко такое встречается.по факту ,лучший Энцо,но это уже с конца января так
0
0
0
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