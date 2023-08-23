Выглядело свежо, но кое-чего не хватало.

Женский футбол в России не так популярен, как в Англии и США, поэтому вы могли упустить презентацию ВАР 2.0 на ЧМ-2023, когда судьи поясняли решения на весь стадион (как в НБА).

Судейские эксперименты – особенность многих современных больших турниров. Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018 – ВАР. ЧМ-2022 – бесконечное добавленное время. И теперь женский чемпионат мира, на котором судьи стали ближе к людям.

Идея простая: после проверки арбитры объявляли о решении после просмотра повтора в микрофон. Это позволило фанатам – как на стадионе, так и у экранов – услышать решение от первого лица, понять, почему эпизод рассудили именно так. Технологию протестировали на клубном чемпионате мира ранее в этом году и на молодежном чемпионате мира U-20 в Аргентине.

Решения объявляли оооочень лаконично. Максимум – пять слов

На женском турнире технологию показали уже в матче открытия между Новой Зеландией и Норвегией. На последних минутах ВАР подсказал главному арбитру Есиме Ямасите (той самой, которая вошла в первую женскую судейскую бригаду на мужском ЧМ) о возможном пенальти в ворота скандинавов за игру рукой. Судья посмотрела повтор, убедилась в нарушении, выдержала паузу и сказала в микрофон: «Игра рукой. Принятое решение – пенальти».

Пенальти, кстати, Новая Зеландия не реализовала, хотя и победила в турнире впервые за 16 лет.

Несмотря на лаконичность решения, эксперимент выглядел свежо и захватывающе. Весь стадион замер и ждал решения. И его объявил судья, голоса которых мы так редко слышим. Лучше, чем читать бездушную надпись на табло. А вот Алекс Скотт, бывшая футболистка «Арсенала» и сборной Англии, в прямом эфире ВВС пошутила, что с эпичностью явно переборщили: «Это выглядело немного искусственно. Пока остальные замерли, я начала смеяться. Мне показалось, что это больше похоже на «Голодные игры» (трилогия о жестоком реалити).

Было и смешное: судья оговорилась и сообщила об отмене гола

У судей было достаточно поводов подходить к микрофону: только в первом туре группового этапа назначили 10 пенальти, а ведь еще удаления и отмены из-за офсайдов. Например, вот как удалили Лорен Джеймс за то, что она наступила на лежащую соперницу.

Случился лишь один прокол. Когда Испания забила четвертый мяч замбийкам, главный арбитр О Хен Чжон проверила на видеоповторе возможный офсайд и после просмотра сказала: «Гола нет!» Стадион недовольно загудел, и реф быстро исправилась: «Подождите, офсайда нет, это гол!» Эпизод подхватили медиа, но кажется, что это не повод отказываться от идеи.

Объявление решение на ЧМ – хорошая идея. Но клубный футбол требует большего

Впечатления от нововведения могут быть разными. С одной стороны, судьи становятся ближе к людям, с другой – все слишком лаконично и роботизировано. В той же НБА решения не просто объявляют, но и объясняют.

Чемпионаты мира привлекают зрителей, которые не смотрят футбол каждые выходные и не знакомы с судейскими жестами, им судья-комментатор может быть полезен. Это классный элемент шоу для чемпионатов мира или континентальных турниров, но не для клубного футбола, где погруженных фанатов больше.

Объявлять решение – классно, но только на больших турнирах, чтобы добавить элемент шоу одним и объяснять базовые принципы неопытной аудитории . Именно такая практика в клубном футболе, возможно, будет не совсем уместной.

Фанаты, которым не понравился эксперимент, говорили, что проблема не в идее, а в реализации. Зачастую краткой формулировки опытному болельщику недостаточно, она никак не гасит ожесточенные споры. Ведь не все после матча ищут в медиа разбор судейских решений, чтобы разобраться в нюансах. Если бы судьи давали детали, это помогло бы в понимании нюансов их работы.

Тем более что это не требует много времени. Разные лиги (например, МЛС) уже давно практикуют ролики от лица арбитров во время матчей: на судей вешают микрофон и экшн-камеру. Из этих видео мы уже поняли, что арбитры часто детализируют решение игрокам. Так что же мешает подключить микрофон к аудиосистеме стадиона и заодно объяснить все болельщикам?

Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Quinn Rooney; East News/Saeed KHAN / AFP, Xinhua/Li Yibo