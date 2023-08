Главные инсайды мощных переходов.

Трансферная сага Мойсеса Кайседо – самая яркая из тех, которые все-таки завершились. Судьбу Харри Кейна решали между собой только два клуба, а вот переход эквадорца превратился в триллер, в котором участвовали несколько сторон. Еще и Ромео Лавию зацепили.

«Челси» вел Кайседо с зимы. Но «Брайтон» не хотел сбивать цену

Все началось еще в январе 2023-го. «Челси» искал игроков в центр поля после неудачных переговоров с «Бенфикой» по Энцо Фернандесу: лондонцы пытались договориться за сумму меньшую, чем отступные в контракте аргентинца. Яркая игра Кайседо при Де Дзерби убедила «Челси», и клуб предложил 55 млн фунтов. «Брайтон» отказался, установив ценник в 75 млн, поэтому «Челси» продолжил поиски.

За несколько дней до конца трансферного окна Мойсесом заинтересовался «Арсенал». Лондонцы предложили 60 млн фунтов – такой ценник тоже не устроил «Брайтон». На следующий день Кайседо в соцсетях признался, что хочет покинуть команду: «Горжусь тем, что рекордным для «Брайтона» трансфером помогу команде в финансовом плане. Фанаты клуба впустили меня в свои сердца, в моем они тоже останутся навсегда. Поэтому надеюсь, что болельщики поймут мое желание воспользоваться такой потрясающей возможностью».

«Арсенал» пришел с новым предложением – со всеми бонусами сумма доходила до 65 млн фунтов. «Брайтон» стоял на своем – либо 75 млн фунтов, либо Кайседо остается. Мойсес был недоволен таким решением и начал пропускать тренировки. В зимнее трансферное окно эквадорец так никуда и не ушел – аохоже, «Арсенал» не сделал третий бид (хотя некоторые источники утверждают, что третья попытка была – 65+5 млн), а «Челси» сконцентрировался на Энцо.

В начале марта Кайседо неожиданно подписал новый контракт с «Брайтоном» до июня 2027 года. Генеральный директор Пол Барбер заявил, что все предложения по Мойсесу в январе не соответствовали оценке клуба: «Кто бы что ни говорил, этого было недостаточно. Только если они [желающие купить эквадорца] хотели приобрести половину игрока».

Позднее Мойсес признался, что хотел в «Арсенал»: «Действительно был близок к «Арсеналу». Я много страдал из-за этого, но уверен, что у меня будет еще много возможностей. Вот почему я продолжаю усердно работать. Но принять отказ было тяжело».

В июне сообщалось, что президент «Брайтона» Тони Блум хочет за эквадорца 120 млн фунтов. Длительный контракт с игроком заметно повысил стоимость Кайседо. Инсайдеры утверждали: игрок и клуб, подписывая новое соглашение, договорились о том, что Мойсеса отпустят летом в случае достойного предложения.

«Арсенал» в июне переключился на Деклана Райса и Кая Хавертца. В конце июня Фабрицио Романо удивил – «Челси» договорился с Кайседо по условиям личного контракта. Оставалось согласование с «Брайтоном», но на это ушел весь июль.

Возможно, лондонцы считали, что выступают с позиции силы: за игроком нет очереди, личный контракт согласован. Время шло, а «Брайтон» отклонял бид за бидом. В конце июля Дэвид Орнштейн отметил, что «Челси» сделал четыре предложения: 60, 65, 70 и 80 млн фунтов. «Брайтон» снизил планку до 100 млн, но не более.

Предсезонка прошла, но было очевидно, что «Челси» нуждается в опорном полузащитнике. Теперь преимущество явно было за «Брайтоном». Журналист The Athletic Энди Нейлор, приближенный к «Брайтону», сообщил о неожиданном предложении неназванного клуба за Кайседо – предложенная сумма была выше, чем последний бид «Челси». Эту информацию не подтвердил ни один другой журналист – вероятно, «Брайтон» таким образом пытался надавить на «Челси».

Всю первую неделю августа лондонцы готовили новое предложение. Бид по схеме 90+10 млн фунтов, кажется, устраивал всех. Но 10 августа все резко перевернулось.

Ромео Лавия – второй герой саги. «Ливерпуль» два месяца сбивал цену, но «Саутгемптон» уперся

10 августа «Челси» неожиданно предложил 48 млн фунтов за Ромео Лавию – опорного полузащитника «Саутгемптона», которого все лето вел «Ливерпуль».

Первые новости об интересе Клоппа к Лавии появились еще в апреле – выглядело логично в рамках анонсированной летней перестройки полузащиты. Ромео стал одним из открытий сезона даже в вылетевшем «Саутгемптоне».

«Ливерпуль» активизировался летом. Клуб сделал даже три предложения по молодому игроку – начали с 37 млн фунтов, потом 43 и 46. Все отклонили – «Сотон» просил 50 млн.

Так упирались за каждый миллион, потому что по соглашению 20% от трансфера должны уйти к «Манчестер Сити» (оттуда Лавия и перешел в «Саутгемптон»). «Ливерпуль» считали цену завышенной.

При этом с самим Лавией все давно согласовали: бельгийский журналист Саша Тавольери писал, что Ромео настроился на переход и «хочет только в «Ливерпуль».

Тут в дело включился «Челси» с предложением в 48 млн фунтов (его тоже отвергли). Тогда это казалось попыткой напугать «Брайтон» – показать, что в случае очередного отказа по Кайседо «синие» выйдут из переговоров. В то же время «Ливерпуль» тоже переключился на новую цель – как раз на Кайседо.

«Ливерпуль» перебил предложение «Челси» по Кайседо. Но отказался сам Мойсес

Из гонки за Лавию «Ливерпуль» на время вышел, но сделал это ради трансфера Кайседо. Об интересе клуба к полузащитнику было известно давно (наблюдали за прогрессом еще в Эквадоре), но в переговоры мерсисайдцы не ввязывались, потому что был уверены, что Кайседо уже обо всем договорился с «Челси».

Вв августе что-то изменилось. Например, Evening Standard по итогам всей истории писал, что агенты Кайседо уверили «Ливерпуль» в том, что футболист готов присоединиться к команде Клоппа, если последует оффер.

Через 13 часов после сообщений о предложении «Челси» по Лавии, в новости ворвался «Ливерпуль»: инсайдеры писали, что мерсисайдский клуб готов перебить предложение «Челси» по Кайседо. Позднее появилась и сумма – 110 млн фунтов. К вечеру того же дня Орнштейн подтвердил – «Ливерпуль» договорился с «Брайтоном». У «Челси» была возможность выиграть в аукционе, но клуб предложил меньше – 100 млн.

Утром 11 августа Клопп на предматчевой пресс-конференции даже не уворачивался от вопросов по эквадорцу. Он подтвердил договоренность между клубами, но подчеркнул, что с игроком соглашение еще не достигнуто.

Болельщики «Челси» уже смирились с тем, что трансфер Мойсеса сорвался. Это подкрепляется новостями, что лондонцы переключились на Тайлера Адамса – опорник «Лидса» стоил всего 20 млн фунтов (отступные после вылета в Чемпионшип). Но журналист The Guardian Джейкоб Штейнберг подарил надежду – «Челси» еще не вышел из гонки.

Sky к полудню громыхнул другим инсайдом – Мойсес охладел к «Ливерпулю». Подтянулись и другие журналисты – Романо рассказал, что когда Кайседо в июне согласовал контракт с «Челси», он пообещал переехать только на «Стэмфорд Бридж». Давление нарастало, некоторые инсайдеры даже написали, что «Ливерпуль» вышел из гонки. Но это не так: мерсисайдцы надеялись, что «Челси» все же не найдет общий язык с «Брайтоном».

Спустя два дня «Челси» и «Ливерпуль» встретились в первом туре АПЛ. Лондонцы очень хотели представить Кайседо на «Бридже», но не успели согласовать сделку к тому моменту. Через несколько часов после окончания игры Романо наконец выдал фирменный here we go.

«Челси» закрыл сделку за 115 млн фунтов. Из них 15 млн пришлись на бонусы: Орнштейн заявил, что 5 млн «Брайтон» получит в случае квалификации «Челси» в Лигу чемпионов, еще 10 млн будут выплачены за количество сыгранных матчей. 110 млн фунтов, предложенные «Ливерпулем», тоже были пакетом: сколько из них были бонусами – неизвестно, но Орнштейн добавил, что «Брайтон» счел бонусную программу «Челси» более реалистичной.

СЕО «Брайтона» Пол Барбер по итогам переговоров выступил с комментарием:

«Очевидно, в этой ситуации мы попали в затруднительное положение. Мы проделали огромную работу по согласованию сделки с «Ливерпулем» – они не могли приложить больше усилий.

Но на определенном этапе оказалось, что Мойсес все-таки не поедет к ним. Тогда нам пришлось сменить подход: мы уже договорились о рекордной продаже в истории британского футбола, а через три дня нам надо сделать это снова – ситуация необычная. Но нам надо было защищать собственные интересы».

Кайседо говорит, что давно болел за «Челси», а кумиры – Макелеле и Канте

Кайседо уже рвался в «Арсенал», а раньше признавался в том, что считает «Манчестер Юнайтед» большим клубом (несколько лет назад «МЮ» мог купить эквадорца за 4 млн фунтов). «Челси» сыграл на другом – во время презентации Мойсес с мамой повторили совместный кадр из 2020-го, где они вдвоем сидят на багажнике машины в Эквадоре. Кайседо на этом фото – в футболке «Челси».

Игрок уверяет, что болел за «Челси» уже давно, а его кумиры – Клод Макеле и Нголо Канте: «Когда я был маленьким, я болел за «Челси» и смотрел их матчи, поэтому сейчас мне очень приятно находиться здесь. Это один из самых больших клубов в мире. Не могу дождаться, когда начну работать с ребятами, выкладываться по полной и писать собственную историю.

Макелеле и Канте были для меня источником вдохновения. Они были скромными на поле. Думаю, у нас есть похожие качества, но они были лучше. Но сейчас я собираюсь отдать все силы этому клубу, потому что они так много значат для меня».

Позже «Челси» забрал и Лавию

Пока «Ливерпуль» делал предложение по трансферу Кайседо и ждал положительной реакции от игрока, «Челси» согласовал с «Саутгемптоном» трансфер Лавии.

Плотно освещавший сагу Саша Тавольери уже в понедельник 14 августа (на следующий день после матча «Челси» и «Ливерпуля») выдал инсайд: Ромео уже в Лондоне – отмечал переход в команду Маурисио Почеттино.

После срыва с Кайседо «Ливерпуль» вернулся к кандидатуре Лавии. Одни источники говорят, что «красные» повторили предложение «Челси» за Ромео (Орнштейн и Романо), другие – что предложения не было вовсе (Пол Джойс из Times).

Все сходились во мнении, что теперь выбирает сам игрок – он предпочел «Челси». Инсайдеры со стороны «Ливерпуля» отмечают, что Лавия обиделся – игроку показалось, что его считают «вторым выбором» после Кайседо, за которого готовы были заплатить все 110 млн фунтов без промедления.

Почему Ромео так быстро согласился на «Челси», который тоже все лето гонялся за Мойсесом? Определяющим фактором стал содиректор клуба по подбору персонала и кадров Джо Шильдс.

Шильдс до этого работал в «Манчестер Сити» главой скаутской службы. Именно тогда он заприметил Лавию на «Кубке Кевина де Брюйне» – турнире для ребят младше 15 лет. Джо переманил бельгийца в «Сити», Ромео прошел академию, а потом ушел в «Саутгемптон». Тогда же клуб с юга Англи нанял Джо Шильдса на должность старшего скаута.

Сейчас Джо в «Челси» – и снова перетянул с собой Лавию. Клуб заплатил за игрока 53+5 млн фунтов.

***

Из обеих саг победителем вышел «Челси», «Ливерпуль» пошел ва-банк в сагу с Кайседо и проиграл. Теперь Клопп спешно ищет новые варианты с опорниками на рынке – одного уже подписали, им стал 30-летний капитан «Штутгарта» Ватару Эндо.

А «Челси» за 280 млн собрал тройку суперперспективных полузащитников. Болельщики уже окрестили ее LFC (Lavia-Fernandez-Caicedo). Всеми интересовался «Ливерпуль» – и все в итоге оказались у Тодда Боули.

