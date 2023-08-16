Breakeven's | Все о Челси
Блог

Кайседо и Лавиа переезжают в Лондон, Холл выставлен на продажу, Кепа – в «Мадриде»: новостной дайджест «Челси»

Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Челси Челси
Ромео Лавиа
Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Аксель Дисаси Аксель Дисаси
Льюис Холл Льюис Холл
Армандо Броя Армандо Броя
Марк Кукурелья Марк Кукурелья
Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
Майкл Олисе Майкл Олисе
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Футбол Футбол

А Зиеш может уехать в Турцию.

We share similar qualities, but they were better' - Moises Caicedo names two Chelsea heroes he hopes to emulate after completing £115m transfer | Goal.com US

Официальные сделки

Мойсес Кайседо подписал контракт с «Челси» по схеме 8+1. После невероятной гонки с «Ливерпулем» лондонцы выложили 100 млн фунтов за эквадорца. «Брайтон» может получить 15 млн сверху бонусами: 5 млн если Кайседо пробьет определенную отметку по сыгранным матчам, еще 10 млн – если «Челси» попадет в Лигу чемпионов.

Kepa, en su presentación con el Real Madrid: "Vengo cedido pero ojalá pueda quedarme en el equipo"

Чезаре Касадеи ушел в аренду в «Лестер», Харви Вэйл – в «Бристоль Роверс», Кепа Аррисабалага – в «Реал Мадрид». За аренду последнего мадридцы заплатили 1 млн евро. Все сделки без права выкупа.

Главные инсайды

«Челси» закрывает сделку по Ромео Лавии. Гонку с «Ливерпулем» лондонцы выиграли и здесь. По сообщениям Давида Орнштейна «Челси» заплатит 53 млн фунтов + 5 млн бонусами. Игрок подпишет контракт по схеме 7+1.

Chelsea entre dans la course pour Romeo Lavia

The Telegraph вышел с инсайдом, что «Челси» выставил на продажу Льюиса Холла. С англичанином буквально на прошлой неделе были готовы продлить контракт, но, видимо, что-то пошло не так. «Челси» хочет выручить до 30 млн фунтов за Холла. В случае если продать за нужную сумму игрока не получится, клуб готов отдать Льюиса в аренду.

Lewis Hall - профиль игрока 23/24 | Transfermarkt

Хаким Зиеш отправился в Турцию для прохождения медобследования в «Галатасарае». Клубы между собой уже договорились, но пока турецкая команда не проверит физическое состояние Хакима, говорить о том, что сделка закрыта рано – ранее Зиеш провалил обследование в «Аль-Насср», из-за чего трансфер сорвался.

Chelsea transfers: Hakim Ziyech nears Galatasaray move as Blues close on £17m Brazilian Deivid Washington | Transfer Centre News | Sky Sports

«Челси» готов выплатить отступные за Майкла Олисе в размере 40 млн евро. The Telegraph сообщил, что француз выбрал «Челси», а не «Манчестер Сити», потому что проект лондонцев показался ему интереснее. «Кристал Пэлас» не доволен тем, как «Челси» проводит сделку – клуб считает, что представители «синих» договорились с Олисе без разрешения. Пока неясно во что это выльется, но «Челси» не считает, что что-то нарушил.

Michael Olise Chelsea transfer: How could Chelsea line up with the Frenchman

Романо и Орштейн заявили, что «Челси» договорился с «Сантосом» о трансфере нападающего Дейвида Вашингтона. За бразильца «Челси» заплатит около 20 млн евро. Вашингтон может уйти в аренду (в том числе и в «Страсбур»), но пока окончательное решение принято не было.

Il Chelsea continua a spendere: è fatta per Washington dal Santos | Goal.com Italia

«Милан» заинтересован в аренде Армандо Брои, о чем сообщил Ди Марцио. Позднее он же рассказал об интересе «Ромы» к албанцу. «Челси» на данный момент не рассматривает варианты с арендой Брои – в клубе и так нет нападающих кроме Николаса Джексона (и Лукаку, но его не рассматривают в составе на сезон).

Chelsea striker Armando Broja could join Jose Mourinho at Roma as Italian club make contact | Goal.com

На позицию второго вратаря «Челси» рассматривает Джордже Петровича из «Нью-Инглэнд Революшн». Серб, по сообщениям Низара Кинселлы, хочет перейти в Европу, но готов к трансферу только если будет первым номером. Игрока оценивают в 30 млн евро.

«Ньюкасл» хочет взять в аренду Марка Кукурелью. «Челси» готов только к продаже.

Cucurella insists he has 'no problem' with Romero after Chelsea draw - 'it's a fight'

Прошедшие матчи

В первом туре АПЛ «Челси» и «Ливерпуль» в пятый раз подряд в рамках чемпионата сыграли вничью. На этот раз 1:1. Отличились Луис Диас и Аксель Дисаси. Два гола из-за положения вне игры отменили – Салах и Чилуэлл остались без забитых мячей.

Chelsea 1-1 Liverpool: Mauricio Pochettino's side fight back to draw his first Premier League game in charge | Football News | Sky Sports

Расширенный обзор матча

Другие новости

Мойсес Кайседо взял 25-й номер в «Челси». Последним этот номер на спине носил Джанфранко Дзола – он дал свое благословение Мойсесу. Ранее номер считался выведенным из оборота в дань уважения итальянцу, однако официальных заявлений по этому поводу никогда не было.

АПЛ планирует ввести ограничения на амортизацию длительных контрактов игроков. В случае подписания контракта более чем на пять лет амортизироваться он все равно будет как пятилетний. Ранее такое ограничение ввела УЕФА: это позволяет закрыть финансовую хитрость, которую использовал «Челси» в последние трансферные окна. В АПЛ новые правила хотят внедрить со следующего лета.

 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Шестаков
Небольшая поправка,холл не уходил в бристоль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Бельский
Автор
Ответ Дмитрий Шестаков
Небольшая поправка,холл не уходил в бристоль
Да, Вэйл. Поправил!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Palm_beach
Отличный формат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий