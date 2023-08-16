А Зиеш может уехать в Турцию.

Официальные сделки

Мойсес Кайседо подписал контракт с «Челси» по схеме 8+1. После невероятной гонки с «Ливерпулем» лондонцы выложили 100 млн фунтов за эквадорца. «Брайтон» может получить 15 млн сверху бонусами: 5 млн если Кайседо пробьет определенную отметку по сыгранным матчам, еще 10 млн – если «Челси» попадет в Лигу чемпионов.

Чезаре Касадеи ушел в аренду в «Лестер», Харви Вэйл – в «Бристоль Роверс», Кепа Аррисабалага – в «Реал Мадрид». За аренду последнего мадридцы заплатили 1 млн евро. Все сделки без права выкупа.

Главные инсайды

«Челси» закрывает сделку по Ромео Лавии. Гонку с «Ливерпулем» лондонцы выиграли и здесь. По сообщениям Давида Орнштейна «Челси» заплатит 53 млн фунтов + 5 млн бонусами. Игрок подпишет контракт по схеме 7+1.

The Telegraph вышел с инсайдом, что «Челси» выставил на продажу Льюиса Холла. С англичанином буквально на прошлой неделе были готовы продлить контракт, но, видимо, что-то пошло не так. «Челси» хочет выручить до 30 млн фунтов за Холла. В случае если продать за нужную сумму игрока не получится, клуб готов отдать Льюиса в аренду.

Хаким Зиеш отправился в Турцию для прохождения медобследования в «Галатасарае». Клубы между собой уже договорились, но пока турецкая команда не проверит физическое состояние Хакима, говорить о том, что сделка закрыта рано – ранее Зиеш провалил обследование в «Аль-Насср», из-за чего трансфер сорвался.

«Челси» готов выплатить отступные за Майкла Олисе в размере 40 млн евро. The Telegraph сообщил, что француз выбрал «Челси», а не «Манчестер Сити», потому что проект лондонцев показался ему интереснее. «Кристал Пэлас» не доволен тем, как «Челси» проводит сделку – клуб считает, что представители «синих» договорились с Олисе без разрешения. Пока неясно во что это выльется, но «Челси» не считает, что что-то нарушил.

Романо и Орштейн заявили, что «Челси» договорился с «Сантосом» о трансфере нападающего Дейвида Вашингтона. За бразильца «Челси» заплатит около 20 млн евро. Вашингтон может уйти в аренду (в том числе и в «Страсбур»), но пока окончательное решение принято не было.

«Милан» заинтересован в аренде Армандо Брои, о чем сообщил Ди Марцио. Позднее он же рассказал об интересе «Ромы» к албанцу. «Челси» на данный момент не рассматривает варианты с арендой Брои – в клубе и так нет нападающих кроме Николаса Джексона (и Лукаку, но его не рассматривают в составе на сезон).

На позицию второго вратаря «Челси» рассматривает Джордже Петровича из «Нью-Инглэнд Революшн». Серб, по сообщениям Низара Кинселлы, хочет перейти в Европу, но готов к трансферу только если будет первым номером. Игрока оценивают в 30 млн евро.

«Ньюкасл» хочет взять в аренду Марка Кукурелью. «Челси» готов только к продаже.

Прошедшие матчи

В первом туре АПЛ «Челси» и «Ливерпуль» в пятый раз подряд в рамках чемпионата сыграли вничью. На этот раз 1:1. Отличились Луис Диас и Аксель Дисаси. Два гола из-за положения вне игры отменили – Салах и Чилуэлл остались без забитых мячей.

Расширенный обзор матча

Другие новости

Мойсес Кайседо взял 25-й номер в «Челси». Последним этот номер на спине носил Джанфранко Дзола – он дал свое благословение Мойсесу. Ранее номер считался выведенным из оборота в дань уважения итальянцу, однако официальных заявлений по этому поводу никогда не было.

АПЛ планирует ввести ограничения на амортизацию длительных контрактов игроков. В случае подписания контракта более чем на пять лет амортизироваться он все равно будет как пятилетний. Ранее такое ограничение ввела УЕФА: это позволяет закрыть финансовую хитрость, которую использовал «Челси» в последние трансферные окна. В АПЛ новые правила хотят внедрить со следующего лета.